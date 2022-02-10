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Эффект Чауса. Как дела против Порошенко оборачиваются против Зеленского
23:46 09.02.2022 |
Журналисты и оппозиционные политики получили повод утверждать, что Зеленский лично покрывает лиц, занимавшихся похищениями и пытками.
Еще 6 февраля экс-генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала "Украина 24" поделился "маленьким инсайдом". Он сообщил, что в течение недели будет обнародовано интервью экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.
Напомним, что Чаус был похищен в Кишиневе 3 апреля прошлого года и почти четыре месяца насильно удерживался в Украине в неизвестном месте, а 30 июля объявился в селе на Виннитчине возле границы с Молдовой почти без одежды и заявил о том, что он был похищен. 2 августа его адвокат Ростислав Кравец сообщил, что возбуждено уголовное производство по факту похищения Чауса. Какие показания дал экс-судья правоохранителям и против кого - это полгода оставалось загадкой. Но теперь, похоже, пришла пора разгадок.
"Он расскажет, кто его выкрал, а именно украинская разведка, кто его колол специальными препаратами, кто его морил голодом, как он спал несколько недель с мешком на голове, как его вывезли в очень тайное место, где, как он сказал, думал, что его расстреляют. А требование было одно: дай показания на Порошенко", - анонсировал Луценко.
Ждать пришлось недолго. 8 февраля народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев в пятиминутном видеоблоге обнародовал часть показаний Чауса. Комментируя, Арьев заявил, что есть все основания утверждать, что похитители были из Главного управления разведки Министерства обороны Украины. "Это только начало. Продолжение следует", - подчеркнул депутат.
На следующий день он выложил 25-минутное видео. Экс-судья Чаус рассказывает обо всем, что с ним произошло во время и после похищения из Молдовы. Описывает пытки и что именно из него выбивали (не дашь показаний против Порошенко - "отсюда живым не выйдешь"). Поясняет, как он оказался возле границы с Молдовой после четырех месяцев удержания в подвале (удалось бежать, когда его перевозили в какое-то "глухое место").
"Он рассказывает обо всем. Но некоторые детали, как, например, фамилии лиц, которые похищали и удерживали Чауса, будут обнародованы позже. Могу сказать, что в этой истории было задействовано высшее руководство спецслужб, задачей которых было выбить показания на политических оппонентов и неудобных лиц для Зеленского", - прокомментировал Арьев.
Последствия скандала
Таким образом, продолжение следует. Будут новые серии разоблачений. Но уже сейчас можно говорить о трех последствиях скандала вокруг показаний Чауса.
Во-первых, этими свидетельствами наверняка воспользуется Молдова, где Чаус был похищен. Президент Молдовы Майя Санду восприняла как личное оскорбление тот факт, что украинские спецслужбы похитили в Кишиневе человека и вывезли его в Украину. И этот факт очень испортил отношения между президентами Молдовы и Украины, хотя поначалу они были прекрасными (свой первый зарубежный визит в статусе президента Санду совершила 12 января 2021 г. именно в Киев для встречи с Владимиром Зеленским).
В конце прошлого года Санду в эфире РТР "Молдова" подчеркнула, что она до сих пор "не получила никаких объяснений" от Украины по делу об исчезновении Чауса в Кишиневе. Теперь молдавские правоохранители, даже если не дождутся помощи от украинских коллег, могут получить показания о похищении Чауса непосредственно от самого похищенного.
Во-вторых, украинская власть тоже не сможет игнорировать эти показания. Ведь это заявление о преступлениях - похищении человека, угрозах убийством и т.д.
Хотя уголовное производство по факту похищения Чауса было возбуждено, расследование забуксовало. 5 января Шевченковский райсуд Киева продлил срок досудебного расследования по данному делу на год (до 10 января 2023 г.), поскольку СБУ еще никому не выдвинула подозрения в похищении экс-судьи и переправке его через государственную границу Украины. По-видимому, публичные показания Чауса предназначены именно для того, чтобы вынудить власть разблокировать расследование.
В-третьих, Чаус похищался ради показаний против Порошенко. Но мы видим, что сейчас эта история используется против Зеленского. Причем до сих пор все можно было списать на эксцесс исполнителя. Дескать, наверху ни о чем не знали, это все была самодеятельность излишне ретивых сотрудников, которые хотели выслужиться. Но в таком случае власть должна, как минимум, объявить, что она изобличила похитителей Чауса и отстранила их от службы на время расследования. Если же этого не произойдет, то на нескольких телеканалах журналисты и оппозиционные политики будут иметь повод утверждать, что Зеленский лично покрывает лиц, занимавшихся похищениями и пытками.
Наверное, тут может возникнуть вопрос, а почему Чаус осмелел именно сейчас. По-видимому, объяснение в том, что 1 февраля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда сменила Чаусу меру пресечения. Напомним, что Чаус является не только потерпевшим (по делу о его похищении в Кишиневе), но и обвиняемым (по делу о взяточничестве, когда он был судьей в Киеве). С 4 августа прошлого года Чаус по решению ВАКС пребывал под круглосуточным домашним арестом. Но недавно ВАКС уже приступил к рассмотрению дела Чауса по сути. И 1 февраля суд отпустил его под залог (хотя прокуратура просила отправить в следственный изолятор). 7 февраля жена Чауса внесла залог - и уже на следующий день началось обнародование показаний Чауса против его похитителей.
Новые неприятности власти
И это не единственное такое поражение Банковой. 9 февраля адвокаты Порошенко показали ролик, где о политических преследованиях заявляют начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майор Дмитрий Марченко, бывший заместитель министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский, гендиректор завода "Кузня на Рыбальском" Валерий Шандра и бизнесмен Сергей Кузяра. "Эти люди не все знают друг друга, они проходят по разным производствам, единственное, что есть общего - это фамилия пятого президента и то, что именно показания против Порошенко отмечались как условие, по которому они могут выйти из-под стражи", - подчеркнул адвокат Порошенко Илья Новиков.
Перед этим адвокатам генерал-майора Марченко удалось добиться отстранения прокуроров как заинтересованных лиц. "Назначили другую группу прокуроров. Нас знакомят с материалами дела. И в апреле дело должны передать в суд", - сообщил генерал "Прямому каналу" 5 февраля.
Как видим, команда Порошенко перешла от обороны к нападению и начала контратаковать власть сразу по нескольким направлениям. Но очевидно и другое. Власть оказалась неспособна реализовать собственные планы на уровне судов и даже прокуратуры. И сейчас она, вместо того чтобы праздновать победу, вынуждена думать о том, как уменьшить негативный медиа-эффект от поражений.
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