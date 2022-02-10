США заговорили о Минских соглашениях: Как Банковая подыгрывает российской пропаганде и что следует делать Зеленскому

Тарас Паньо / Depo.ua

Российские политики и пропагандисты сейчас активно распространяют тезис об "Украине, срывающей выполнение Минских соглашений". А команда Зеленского им в этом помогает, ставя под угрозу консолидированную поддержку Запада.

Пока в Украине ждут "зрады", связанной с давлением ЕС и готовностью президента Зеленского, поддавшись этому давлению, пойти на переговоры с боевиками и имплементировать Минские соглашения в удобном для России варианте, в США, похоже, решили эти соглашения еще раз перечитать. Благо, речь идет о неполных двух страницах текста.

Очевидно, в результате этого бесхитростного действия госсекретарь Энтони Блинкен в ходе обсуждения выполнения Минских соглашений вдруг напомнил всем, что "автономия Донбасса", о которой так любят говорить российские чиновники, ни словом в этих соглашениях не упоминается. И что Украина неоднократно пыталась реализовать Минские соглашения, в том числе каждый год принимая закон об особом статусе Донбасса. В то время как Россия нарушает режим прекращения огня, отказывается конструктивно решать имеющиеся проблемы, и вообще делает вид, что она не является стороной конфликта, который сама разожгла и поддерживает.

С подобным заявлением выступил и постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер. Который подчеркнул, что стороны конфликта не соблюдают Минские соглашения, но вины Украины в этом нет. Поскольку соглашения предусматривают, прежде всего, стабилизацию ситуации и вывод вооружений, а "силы, которые Россия направляет и поставляет", все еще "продолжают вести огонь по украинским позициям". "Мы уходим от имплементации Минских соглашений, а не приближаемся", - констатировал дипломат.

В конце концов, тот факт, что российские чиновники настолько давно и тщательно извращают содержание Минских соглашений, что уже и сами даже примерно не помнят их содержание, сейчас очевиден. Достаточно вспомнить вчерашнюю речь спикера Путина, Дмитрия Пескова, утверждавшего, что под ними стоит "подпись главы государства" - в то время как в реальности и "первые", и "вторые" Минские соглашения подписывали Тальявини, Кучма и Зурабов.

К этому, действительно, можно добавить очень многое. И о том, что ни в Минском протоколе о временном перемирии ("первое" Минское соглашение), ни в Комплексе мер по выполнению Минского протокола ("второе" соглашение) нет ни слова о переговорах с главарями сепаратистов. Есть "инклюзивный общенациональный диалог", который должен начаться после восстановления безопасности, освобождения всех удерживаемых лиц и возобновления мониторинга на украинско-российской границе.

И о том, что проведение конституционной реформы в Украине, предусмотренное 11 пунктом "Комплекса мер", должно состояться после возобновления контроля над границей (пункт 9) и вывода всех без исключения иностранных вооруженных формирований (пункт 10).

Российские политики и пропагандисты с Путиным во главе сейчас пытаются убедить мир в том, что Украина срывает выполнение Минских соглашений. И публичные сомнения в уместности и необходимости этих соглашений, высказанные украинскими чиновниками, очень помогают российской пропаганде.

Конечно, в команде Зеленского существует явное желание объявить "Минск" ошибкой или преступлением "режима Порошенко" - и таким образом ударить как по внутриполитическим противникам, так и по внешнеполитическим обязательствам. Подобный сценарий постепенно тестируется членами команды Зеленского. К примеру, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым, который в интервью AP заявил, что выполнение Украиной Минских соглашений в их нынешнем виде приведет к разрушению страны, необходимо подписать новый документ, и так далее. Вот только подобный шаг будет для Украины катастрофой, поскольку разрушит существующий в США и ЕС консенсус относительно поддержки Украины. Не говоря уже о том факте, что никакого "нового документа" ни у Данилова, ни у его шефов на руках пока нет.

Лучшей линией поведения для украинских дипломатов и должностных лиц представляется публичное и регулярное напоминание о том, что "Минск" разрушают именно поддерживаемые Россией боевики. Которые до сих пор не смогли выполнить даже первые требования, касающиеся безопасности. Дипломатическая опора на "Минск" неизбежна - по крайней мере, до появления каких-то адекватных дипломатических альтернатив, которые вызывали бы одобрение в Украине, ЕС и США. Это понимают в Госдепе. Но не факт, что это достаточно хорошо понимают на Банковой.