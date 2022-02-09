Тайное оружие из США: Что за автоматические гранатометы Mk 19 получила Украина

Руслан Рудомский / Depo.ua

Для сдерживания российской агрессии США поставляют в Украину все новое и новое оружие: после противотанковых комплексов Javelin и ручных гранатометов SMAW-D к нам прибыла партия автоматических гранатометов Mk 19 (Mark 19).

На фоне угрозы российского вторжения Соединенные Штаты Америки уже направили в Украину 8 самолетов с оружием, боеприпасами и вспомогательным оборудованием общей массой более 600 тонн. В частности, сотни противотанковых комплексов Javelin и гранатометов SMAW-D, открыто демонстрировавшихся американцами.

Вместе с тем часть груза США решили не афишировать - замотали транспортировочную тару в непрозрачную черную пленку и закрыли всю маркировку. Однако журналисты обратили внимание на идентификационный код NSN 1010-01-490-9697, который можно рассмотреть на одной из "черных паллет".

Согласно Классификатору предметов поставки НАТО (NATO Multilingual Supply Classification Handbook (ACodP-2), который также уже введен в Министерстве обороны Украины, под кодом NSN 1010-01-490-9697 значится "Machine Gun, 40mm, MK19 Mod III", или на украинском - 40-мм автоматический гранатомет Mark 19 Mod 3 (модель 3).

По количеству "черных паллет" на фото, обнародованных американскими военнослужащими, можно сделать вывод, что в Украину были доставлены по меньшей мере несколько сотен гранатометов Mark 19. Рассмотрим, что это за оружие.

Что за гранатомет Mk 19 (Mark 19)

Mk 19 (Mark 19) - это 40-миллиметровый американский автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием.

Он был создан Лабораторией вооружений ВМС США в 1967 году, а уже летом 1968 года первые серийные гранатометы стали поступать на вооружение американской армии.

Первоначально автоматический гранатомет устанавливался на речные катера ВМС США, действовавшие во Вьетнаме. Продемонстрировав там высокую эффективность, он стал образцом для создания подобных систем в других странах. В частности, в СССР разработали 30-мм аналог - АГС-17 "Пламя", до сих пор находящийся на вооружении ВСУ.

В США принялись модернизировать его, и в 1981 году наладили серийное производство Mark 19 Mod 3 - третьей модели, наиболее массовой на данный момент. Также он производится по лицензии в таких странах, как Республика Корея и Турция. Всего с 1981 по 2000 год в США было выпущено более 25 000 гранатометов Mk 19 Mod 3.

Конструкция и принцип работы

Автоматический гранатомет Mk 19 работает по принципу использования энергии отдачи свободного хода затвора, а стрельба ведется из открытого затвора. Гранатомет допускает ведение огня как одиночными выстрелами, так и очередями.

Mk 19 имеет скорость 360-390 выстрелов в минуту. Прицельная дальность составляет 1500 метров, а максимальная дальность полета снаряда - 2200 метров.

Управление гранатометом осуществляется двумя ручками, расположенными в задней части корпуса, со спусковой клавишей между ними.





Гранатомет предусматривает применение всех типов 40х53 мм гранат стандарта НАТО, производимых с 2018 года в Украине. Питание осуществляется при помощи рассыпной ленты M16 с металлическим звеном. Ленты с боезапасом поставляются в патронных ящиках емкостью 32 (весит 19 килограмм).

В отличие от имеющегося на вооружении в ВСУ автоматического гранатомета АГС-17, Mk 19 имеет более широкую номенклатуру боеприпасов:

* штатный M430 HEDP - многоцелевой с обломочно-кумулятивным действием (пробивает до 50 мм бронебойной стали, а радиус поражения - 5 метров);

* обломочные M383 и M384;

* обучающие M385.

При необходимости на гранатомете можно установить ночной прицел AN/TVS-5 или его аналог.

Гранатомет может быть установлен на универсальный пехотный станок-треногу M3 или турельную установку (Mk.64 cradle mount).

Также разработано несколько вариантов дистанционно управляемых модулей для бронетехники, на которые предусмотрена возможность установки Mk.19. В частности, модуль "DeadEye-40/50", предназначенный для установки на катера, и модуль PROTECTOR, предназначенный для установки на бронетехнику.

Но Украина, скорее всего, получила Mk 19 в пехотной комплектации, что логично. Ведь на адаптацию боевых модулей к отечественной бронетехнике нужно время.

Перспективы для Украины

Автоматические гранатометы - это очень опасное и эффективное противопехотное оружие, позволяющее уничтожать врага с расстояния 2-х километров. Поэтому для Вооруженных сил Украины Mk 19 будет точно помощным. Тем более, что не нужно будет овладевать принципиально новым видом оружия - наши бойцы уже умеют пользоваться советским АГС-17, который является аналогом американского гранатомета.

Другой положительный фактор состоит в том, что в Украине налажено производство снарядов 40х53 мм, которыми стреляет гранатомет Mk 19. А это значит, что проблем с боеприпасами не будет.