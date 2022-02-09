Как Макрон предлагал Киеву совместное сидение на шпагате

Максим Михайленко / Деловая столица

В Киеве французский президент появился, чтобы передать послание от Путина и попытаться склонить украинское руководство к односторонней имплементации Минска, однако эти попытки закончились так же, как и все предыдущие.

Два ключевых результата для Украины от визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев: обещанная сумма макрофинансовой помощи в €1,2 млрд (к которой добрая воля Парижа имеет весьма опосредованное отношение, поскольку речь о кредите Евросоюза), а также нечаянное уяснение того факта, что правящая партия согласовывает с Парижем голосования, касающиеся "минского процесса". Мы вновь услышали ритуальные заклинания о реанимации Нормандского формата, насчет которого вполне ясно, что в реальности вернуть РФ за стол переговоров может только новая высадка союзников в Нормандии. Хотя визит в Киев можно считать историческим, поскольку со стороны Франции мы не встречали гостей такого уровня 24 года, но все же стоит понимать, что это была остановка по дороге из Москвы.

В Москве Макрон был подвергнут показательному унижению, выслушивая вульгарные фантазии престарелого Путина, ободренного тем, что его потрепал за щечку Си Цзиньпин. В общем, время для поездки в обе столицы французский президент выбрал довольно неудачное, хотя и по разным причинам. Впрочем, это ведь ему переизбираться буквально через 8 недель. Пока что он лидирует в гонке с заметным отрывом, но после пяти лет довольно бестолкового правления рискует столкнуться во втором туре с серьезным конкурентом. Вот и заехал Макрон в Москву предложить какой-то новый формат "европейской безопасности", но Путина, судя по всему, это предложение не впечатлило.

В Киеве же французский президент появился, чтобы передать послание от Путина и попытаться склонить украинское руководство к односторонней имплементации Минска, однако эти попытки закончились так же, как и все предыдущие. Поэтому стоит надеяться, что Андрей Ермак продолжит болеть, отодвигая нормандские встречи в туман неопределенности. Последнее, что сегодня нужно Украине, - это промывание нестойких умов и вербовка со стороны Путина и его клевретов. Впрочем, на фоне прочих внешнеполитических успехов Макрона этот визит даже можно считать результативным - в конце концов, он побывал в другой стране и сбыл немного евро, которых ЕЦБ тоже напечатал немало.

При этом Макрону удалось не столкнуться в Киеве с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок - и то, только потому, что у Зеленского образовалась "проблема с графиком", призванная произвести на немцев воспитательный эффект. В противном случае произошло бы лицемерное шоу фальшивых признаний в любви Украине, которая мешает (хотя разве?) обеим странам делать бизнес в России, с Россией и по-русски. Притом Макрон - это лучшее, что нам на данный момент предлагает французская политическая палитра, так как его конкурент Валери Пекресс, по некоторым данным, тоже может начать читать Путину стихи Есенина и танцевать "Калинку" (хотелось бы ошибиться, но в Москве она провела немало времени). Остальные участники забега давно готовы вытатуировать у себя на лбу профиль российского диктатора за саквояж с теневым финансированием избирательной кампании. Просто сегодня об этом стало неприлично говорить - можно нарваться на мстительный нрав Джо Байдена (и в этом смысле вспомним о судьбе контракта на поставку французских субмарин для австралийских ВМС, разорванного после шпионского скандала) и на колкое словцо Бориса Джонсона.

Если серьезно, то что может Франция нам дать - так, чтобы и себя не обделить?

Во-первых, крепить свой маленький блок с Грецией и Кипром, что позволит придать новый импульс альтернативным источникам добычи и транспортировки газа. К одному из таких проектов возвращается Испания, чей глава МИД - следующий в очереди путешествующих в Киев. Это еще более ослабит зависимость ЕС от российского газа, а также, в необходимой степени, сдержит Турцию, что не позволит отвлечь Анкару от поддержки Киева.

Во-вторых, французы могут снабжать нас оружием и военной техникой, у них-то нет германской виктимной застенчивости. А то и прислать ветеранов Иностранного легиона в качестве инструкторов. А мы - деньги-то есть - заказать у них вертолетоносец. И подвижки в военно-техническом сотрудничестве вроде бы есть, но слишком уж глубоко въелась во французскую элиту русофилия, которая в данном случае является просто формой антиамериканизма.

Франция, в которой эпидемиологический режим был и остается почти драконовским, погружена во внутренние проблемы, а осуществление каких-либо системных и структурных реформ отложено после испугавших Макрона на всю жизнь "желтых жилетов". Поиск разрешения украинско-российских противоречий никак не поспособствует внутренним прорывам. Кроме того, французская линия в отношении Минска несет в себе угрозы для Украины - мы вот вам, деньги, а вы имплементируйте минскую ересь, продемонстрируйте добрую волю. Изменится ли эта политика через два месяца - сказать трудно. Скорее всего, станет только настойчивей.

Дело в том, что Франция Макрона с ее юным руководителем, борьбой с собственным колониализмом, агрессивным продвижением новой и атомной энергетики как-то потеряла свое место под солнцем. В целом, эпоха невнятно-женственных лидеров уходит - она, по-видимому, неотъемлема от поздних сегментов долгой фазы экономического благополучия. Выбирать французам придется между утратившим задор Макроном и более-менее уверенными в себе националистами с очень жесткой риторикой. С китайцами Макрон тоже воевать не намерен - в Париже считают это американской разводкой. Но и в агенты Путина Макрон как таковой припозднился: в системе координат Москвы французский лидер является объектом давления и законной мишенью для троллинга.

Впрочем, на фоне выдавливания Франции из Африки поездка в Украину с ворохом благоглупостей - не такой уж плохой ход. Какой-то позитив из этого выжмут (причем обе стороны) и песенку про сохраняющееся внешнеполитическое влияние Франции в мире споют политтехнологи с обеих сторон.

Удалось ли Макрону справиться с заданием Путина, снабженным бранной рифмой из "Красной плесени"? Похоже, с переменным успехом - украинские власти понимают, что любое поползновение к имплементации российских капризов заставит их в самом скором времени завернуться в простыню и ползти на кладбище. Ощущают это и в Париже - собственно, за пять лет в этом отношении ничего не изменилось.

При Франсуа Олланде Пятая Республика быстро наводила порядок в Нигере и Мали, нанесла болезненный удар по России в истории с "Мистралями", вела закулисную борьбу с российской агентурой, что стало причиной падения Франсуа Фийона, а сам Олланд провернул талантливый трюк, подсунув системного Макрона вместо себя избирателю-центристу как "новое лицо". Макрон же начал за здравие, а закончил за упокой, допустив гибридное вторжение на свою собственную территорию, сдав позиции в бывших колониях и не сумев продавить изменения, которые ускорили бы модернизацию Франции.

Однако, он заслуживает и хороших слов за впервые произнесенное слово "сепаратизм" в отношении давно распоясавшихся во Франции исламских фундаменталистов, а также системные бизнес-сделки с Украиной, пусть мы и выступаем в них в качестве покупателя продвинутой технологичной продукции.

Неизвестно, будет ли сам перепуганный Макрон или его сменщик всерьез бороться с российским влиянием во Франции, или ребята из Свято-Троицкого кафедрального собора на набережной Жака Ширака окажутся покруче. Президентство Макрона чем-то напоминает периоды "красивых" императоров в середине III века, всех этих Эмилианов и Галлиенов, нетвердо приплясывавших на плечах предшественников-гигантов. Из глобальных проблем в их кругозоре только раздутое до невозможности "глобальное потепление", бороться с которым они намереваются отключением воды в санузле. Но это, конечно, дело самих французов, а для украинцев главное в этом случае - с пугливой овцы хоть шерсти клок.

