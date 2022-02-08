Весной вакцинированные украинцы в возрасте 60+ получат смартфон и льготный тариф – Президент

Весной стартует новая программа, в рамках которой вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время Diia Summit, сообщает корреспондент Укринформа.

"Цифровое государство - это равенство. Наша цель - чтобы качественный мобильный интернет был в каждом уголке нашего государства, а доступ к нему был у каждого гражданина нашего государства... Мы расширили "єПідтримку". Люди преклонного возраста могут тратить средства на покупку лекарств, оплату коммуналки, однако не у всех есть смартфон. И не все умеют пользоваться интернетом. Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую большую государственную программу: все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф. Это путь к нашей цели - доступ к интернету для всех граждан Украины, государство в смартфоне для всех, возможность влиять на процессы в государстве для всех", - сказал Зеленский.





Как сообщал Укринформ, на Diia Summit команда Минцифры представит больше десяти новых цифровых услуг. Среди них - смена места регистрации по всей стране, услуги для пенсионеров и водителей, новые уведомления в "Дії", обновленная "Дія.Підпис". Также будет представлен специальный налоговый режим для IT-индустрии "Дія.City" и другие цифровые проекты и инициативы.

Участие в мероприятии принимают Президент Владимир Зеленский, Премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, команды "Дії" и Минцифры, а также международные гости.

