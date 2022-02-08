Новые «Кольчуги». Как они усилят нашу армию

Михаил Жирохов / Деловая столица

Госпредприятие «Искра» выпускает модификацию «Кольчуга-КЕ», а частная фирма «Таргет» предлагает вариант Кolchuga RDF-360.

Современную войну сложно представить без широкого использования компьютерной техники - как для управления войсками, так и, в частности, в системе наведения высокоточного оружия. Важным элементом боевой эффективности любой современной армии является возможность вести радиоэлектронную борьбу и разведку. После распада СССР в распоряжении Украины остался технологический и научный потенциал для разработки и производства средств РЭБ. Благодаря востребованности такого оборудования на мировом рынке, за годы независимости удалось не только сохранить, но и приумножить советское наследие. Хотя судьба станции "Кольчуга" сложилась весьма непросто.

На днях частная компания "Специальное конструкторское бюро "Таргет" заявила о том, что получила от Министерства обороны контракт на ремонт и модернизацию станции радиотехнической разведки "Кольчуга".

"Кольчуга" является наиболее известным образцом украинской оборонки в области радиоэлектронной разведки. Работы над проектом донецким ОАО "Топаз" начались в 1993 г. и благодаря советским наработкам завершились в рекордно короткие сроки - уже в 1998-м станция была принята как элемент ПВО на вооружение ВСУ.

"Кольчуга" оснащена пятью антеннами метрового, дециметрового и сантиметрового диапазонов, которые обеспечивают высокую радиочувствительность в пределах 110-155 дБ/Вт. Но самое главное - принцип работы "Кольчуги" основан на пассивной отработке радиосигнала средств радиолокации противника. По мнению большинства специалистов, такая технология позволяет свести на нет установленные на самолетах и вертолетах элементы стелс-технологий. Мало того, пассивный принцип позволяет говорить о том, что вероятность обнаружения позиции комплекса весьма низкая, так как современные средства обнаружения облучения с земли заточены на активный вариант.

Впервые комплекс "Кольчуга" представили на выставке "SOFEX-2000" в Иордании. После чего посыпались экспортные заказы - для Китая, Туркменистана, Грузии, Азербайджана и Эфиопии. При стоимости одной станции в $5,6 млн их было поставлено около 80-ти.

До двух десятков комплексов было закуплено для украинской армии. При этом весной 2014 г. один был захвачен россиянами в Крыму, еще две "Кольчуги" стали российскими трофеями в мае-июне - при оккупации Донецка.

Летом того года наши спецслужбы провели беспрецедентную операцию, когда буквально из-под носа сепаратистов с предприятия-производителя была вывезена часть документации и, что самое главное, эвакуированы основные специалисты с семьями. Планировалось, что на мощностях запорожской "Искры" удастся не только восстановить производство уникального комплекса, но и запустить модернизацию. Однако по разным причинам этого не случилось - все, что удалось до 2019 г., так это обеспечивать ремонт и некоторую минимальную модернизацию комплексов, поставленных за рубеж.

Между тем в 2017 г. появилось "Специальное конструкторское бюро "Таргет", которое организовал и возглавил доктор технических наук Виталий Яковлев, владелец патента на изобретение станции радиотехнической разведки, выданного в 2012 г. Судя по всему, на этом предприятии собрались специалисты из Донецка, увидевшие возможность для реализации проектов по усовершенствованию "Кольчуги". В итоге и появился вариант Кolchuga RDF-360.

Если судить по опытному образцу, который был представлен на выставке в Киеве "Оружие и безопасность - 2019", в целом идеология комплекса осталась прежней. Изменилась антенна, добавились комплектующие и некоторые устройства, позволяющие легче находить цели. По словам представителей "Таргета", за счет увеличения чувствительности удалось увеличить дальность обнаружения морских и стационарных целей, и теперь обновленная "Кольчуга" способна обнаруживать их на дальности 600-700 км, а воздушные на дальности до 450 км. Мало того, комплекс может в режиме реального времени сопровождать до 200 целей.

Попытки выйти на международный рынок с обновленной "Кольчугой" пока были неудачными. Но вот появился первый контракт от государства, который, возможно, сдвинет вопрос с новой модификацией "Кольчуги" с мертвой точки.

Кроме программы модернизации ранее произведенных комплексов, "Таргет" предлагает и совершенно новый вариант с установкой на новой базе. По словам Яковлева, его фирма предлагает армии Кolchuga RDF-360 по цене $8 млн за один комплекс. При этом у "Таргета" нет производственных мощностей для массового производства комплекса.

А что же "Искра"? Это госпредприятие смогло к 2019 г. выдать на гора собственную модификацию - "Кольчуга-КЕ". И в 2021 г. армия уже закупила четыре модернизированные станции. Каким образом военные видят наличие на вооружении сразу двух вариантов модернизированной "Кольчуги" - пока не совсем ясно. Но два - это лучше, чем ничего, так что усиление боеспособности ВСУ в таком важном компоненте, как радиотехническая разведка, можно только приветствовать.