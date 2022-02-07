Съезд «УДАРа», партия «24 августа» и Блок Зеленского: Почему в Украине повеяло подготовкой к выборам

Юрий Васильченко / Depo.ua

На минувшей неделе в предстоящую предвыборную кампанию вступил "УДАР". На съезде партии сделали несколько серьезных заявок и показали, кто сейчас является партнером Кличко. Но кроме этого появились также сообщения и возможные варианты похода на выборы команды Зеленского и политпроекта Притулы.

"УДАР" стартовал. Что через несколько месяцев покажут соцопросы

Кличко после успешного принятия Киевсоветом в прошлый четверг ряда решений, касающихся восстановления райсоветов, провел партийный съезд. Масштабно. При участии гостей от партнерских политсил "ЕС", которую представлял лично Петр Порошенко, "Батькивщина" и части "Голоса", с демонстрацией поддержки европейских политиков. Картинка получилась эффектной. Что же касается заявленных намерений, то главными, по нашему мнению, были: Кличко не исключил своего участия в президентских выборах, его партия пойдет на выборы отдельно, "УДАР" обнародовал собственную программу социально-экономических преобразований и инициировал Национальный форум единства. Не будем вдаваться в подробности обнародованных планов, акцентируем внимание только на двух вещах: первое - взят такой темп, словно выборы будут в этом году; второе - частично инициативы "УДАРа" пересекаются как с идеологией "ЕС", так и с "Батькивщиной". Хотя они и поддержали съезд "кличковцев", но вряд ли очень рады потенциальным конкурентам за избирателя.

Насколько намерения Кличко по поглощению электората этого политического спектра и расширению ядра своих избирателей оправдаются, увидим уже в ближайшее время. Пока респонденты почти всех опросов не видят "УДАР" в следующем парламенте. Но любовь избирателей - штука переменчивая. Пока съезд выполнил свою главную цель: партия возвращается в большую политику, а команда столичного главы дала отпор планам Банковой надавить на Кличко. Кроме того, теперь можно ставить крест на новой редакции закона о столице, а представители местного самоуправления, при давлении и на них, будут искать помощи у Кличко и его партии.

Не "Притулок". Но также рискованно

Но если Кличко "ударно" вступил в предвыборную кампанию, то о планах других ходит больше слухов, чем официальной информации. Один из таких слухов - партия шоумена и общественного деятеля Сергея Притулы будет называться "24 августа". О том, что он создает свой политический проект, было известно с лета. В конце сентября Притула подтвердил такие планы. Однако название партии долго держалось в тайне, поэтому наиболее остроумные даже шутили - будет называться "Притулок". "24 августа" точно звучит лучше. Если это не намеренный вброс.

Вероятно, в идеологии партии будут обыгрывать что сделано, а что не сделано за годы независимости. Ну, а если вообще повезет и в избирательном бюллетене партия тоже будет 24-й - это бинго. А вот если не выпадет такой жребий, в головах избирателей может произойти неразбериха. Так что иметь цифры в названии партии - рискованно.

Блок Зеленского и "слуги" - на вольные хлеба

"Слуга"-изгнанник Дубинский сообщил, что после ребрендинга партия "Слуга народа" может назваться Блоком Зеленского, намекает на это и "Украинская правда". Еще подробности от Дубинского - действующих "слуг" в ее списке не будет, тем, кто захочет пойти на выборы с партией, придется идти мажоритаркой. Которую планируют вернуть, а Офис президента рассчитывает продавить Раду и провести следующие парламентские выборы по схеме 300 депутатов, из которых 150 мажоритарщиков. Под это округа будут порезаны под кандидатов, которые заранее согласятся работать с Банковой и новым проектом.

Здесь стоит отметить, что для того, чтобы получить парламент с 300 депутатами, Банковой нужно собрать столько же голосов в нынешней Раде за принятие соответствующих изменений в Конституцию. Президентская фракция едва наскребает сейчас 175-180 голосов "слуг". Даже при поддержке "За будущее" и "Доверия" в обмен на возвращение мажоритарки голосов не хватит. "ЕС", "Батькивщина", "ОПЗЖ" и половина "Голоса" не поддержат такое решение.

Еще одна проблема. Верховная Рада ровно два года назад лишь 236 голосами одобрила законопроект №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы)". То есть сокращение численности депутатов идет в пакете с пропорциональной избирательной системой. Так что мажоритарную систему вернуть могут, но это не имеет никакого отношения к уменьшению депутатского "поголовья". Поэтому это выглядит маловероятным.

О том, что "Слугу народа" ждут ребрендинг и большие чистки, говорят не первый месяц. Но вопрос, поможет ли это победить на выборах, если просто будет сказано, что депутатов набрали в тот раз по ошибке, теперь их выбросили, и вот новые "новые лица" теперь уж точно - честные и правильные. В тот раз сработал эффект новизны. На этот раз у избирателя может возникнуть ощущение, что он наступает на те же грабли. Опять же название - "Блок Зеленского" - будет означать, что президент остается локомотивом партии. А рейтинги у самого локоматива поводов для особого оптимизма не дают.

Если действующих "слуг" при возвращении к мажоритарке отправят на округа, большинство из них просто проиграют популярным местным нардепам. 150 округов на 242 "слуг"! Они это понимают, такое будущее их точно не устраивает, и вряд ли разговоры на эту тему добавят порядка в президентской фракции, которая и так находится в состоянии перманентного полураспада.

Впрочем, может, истории о Блоке Зеленского и печальной судьбе нынешних "слуг" для того и продуцируют, чтобы ускорить этот полураспад. А заодно и досрочные парламентские выборы. Которые не выгодны власти.