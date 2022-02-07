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АНАЛИТИКА

«Ватный» полураспад. Что будет с ОПЗЖ без Левочкина, и с Левочкиным — без ОПЗЖ

08:00 07.02.2022 |

Политика

Последние соцопросы могут повергнуть в уныние не только «слуг народа», но и ОПЗЖ. Рейтинг пророссийской партии неуклонно снижается. Но о политическом крахе "пятой колонны" говорить рано.

В самом свежем опросе Киевского международного института социологии (КМИС) "Европейскую солидарность" поддерживает 18,9% тех, кто планирует голосовать и определился со своим выбором, партию власти "Слуга народа" и "Батьківщину" - по 13,7%. Далее расположилась ОПЗЖ с 11,6%. Также преодолеть пятипроцентный барьер могут "Розумна політика", "Сила и честь" и "Наши". В опросе Центра Разумкова у "ЕС" 25,2%, у "Слуги народа" - 18,4%, у "Батьківщини" - 12,6%, а у ОПЗЖ вообще 9%. Также планку в 5% могут преодолеть "Розумна політика", "Наши" и "Сила и честь".

В конце прошлого года "ДС" сравнила партийные рейтинги в начале, середине и конце 2021-го, усреднив результаты социологических опросов, опубликованных пятью ведущими исследовательскими центрами: КМИС, группой "Рейтинг", Украинским институтом будущего, Центром Разумкова, Центром "CОЦИС". Для ОПЗЖ картина получилась такой: начало года - 19,9%, середина - 14,2%, конец - 12,3%. То есть ОПЗЖ неуклонно теряет избирателя. В чем же причина падения рейтинга совместного политпроекта Виктора Медведчука и Сергея Левочкина?

Причин несколько. Первая: после закрытия год назад каналов "112. Украина", NewsOne и ZiK ОПЗЖ потеряла сразу три медиаплощадки. Причем на этих площадках власть критиковали очень жестко, в отличие от телеканала "Интер". Сетевые "Первый независимый" и UkrLive, время от времени блокирующиеся YouTube, стали слабой компенсацией закрытым новостным рупорам. В тоже время канал "Наш" увеличил аудиторию за счет зрителей запрещенных телеканалов, отсюда и подъем рейтинга партии Евгения Мураева "Наши" (в начале прошлого года - около 0%, в середине - 1,3%, в конце - 4,9%). Мураев окучивает радикально настроенную часть электората ОПЗЖ и это - вторая причина падения ее рейтинга. А третья - спикеры партии давно не предлагают своим избирателям ничего креативного. Месседжи - как под копирку. К тому же в ОПЗЖ нет харизматичных лидеров. В комплексе все это делает партию сборищем скучных нафталиновых политиков.

Однако в последнее время "Телеграм"-каналы пишут о том, что отдельные акционеры ОПЗЖ намерены ее освежить. Но уже не в формате "Оппозиционной платформы - За жизнь", а нового проекта. Судьба же нынешнего будет головной болью исключительно Виктора Медведчука с Вадимом Рабиновичем. Именно по их крылу в ОПЗЖ власть нанесла мощные удары, лишив медиа-площадок. В тоже время группа Сергея Левочкина и Юрия Бойко не просто никак не пострадала, она мимикрировала под интересы "зеленой" власти.

Ранее Левочкина называли чуть ли не идейным вдохновителем патриотического разворота, начатого Зе-командой год назад. А стартовал он как раз с санкций против Медведчука и Козака и закрытия телеканалов из их пула. Что не могло не сыграть в пользу укрепления позиций группы Левочкина-Бойко в ОПЗЖ. Теперь поговаривают, что под лояльные для Банковой новости главный медиа-ресурс "газовиков" якобы отдал самое выгодное время - утренние и вечерние выпуски.

Более того, ходят упорные слухи, что Левочкин получил благословение на создание нового политического проекта, нацеленного на избирателей юга и востока страны. В этом проекте по понятным причинам не будет людей Медведчука и Ахметова. А какой будет идеология новой партии "для ватников"? Традиционный социальный популизм левацкого толка, усиленный идеями нейтрального статуса Украины. Пробный камень заброшен партнером Левочкина Дмитрием Фирташем, находящемся в Вене в ожидании затянувшейся экстрадиции в США. Фирташ расписал, почему Украина должна оставаться нейтральным государством. Его аргументы, по всей видимости, будут взяты на вооружение новыми партийцами, а о создании партии могут объявить уже весной. Насколько идея нейтралитета свежа, вопрос дискуссионный, но то, что она найдет приверженцев, можно утверждать почти наверняка. Особенно в сочетании с популистическими рассуждениями о мире, возобновлении отношений с Россией, о том, что в НАТО и ЕС нас не возьмут, потому надо строить "Швейцарию Евразии" у себя дома.

Зачем такой проект Банковой? Во-первых, в случае его успешной реализации можно купировать влияние других пророссийских проектов, неподконтрольных власти. Во-вторых, в будущем парламенте у "слуг" точно не будет монобольшинства, да и перспектив создать устойчивую коалицию тоже. То есть нужны будут помощники, подголосовывающие за отдельные законы. Как сейчас группы "За майбутнє" и "Довіра". Ну и, в-третьих, не исключено, что к тому времени ситуация для "зеленых" сложится таким образом, что "нейтралисты" станут для них самыми лучшими союзниками.
 

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