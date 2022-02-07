Позитив недели. «Ураганы» тренировались отражать агрессию РФ из аннексированного Крыма

3 февраля американские СМИ со ссылкой на разведку США сообщили, что российское руководство утвердило план, согласно которому будет снято провокационное видео, которое станет поводом для широкомасштабного вторжения в Украину. Спикер Пентагона Джон Кирби подтвердил правдивость этой информации.

Он рассказал о планах Кремля инсценировать атаку якобы украинских спецназовцев или разведчиков на россиян или русскоязычных граждан. "В контексте этой фейковой атаки, мы считаем, Россия могла создать постановочное пропагандистское видео, которое могло включать кадры с трупами, а также актерами, изображающими скорбящих людей, так же кадры уничтоженных населенных пунктов и военной техники", - уточнил представитель Пентагона. Военная техника, добавил он, должна выглядеть будто принадлежащей ВСУ или поставленной ​​Украине странами Запада.

В России всячески отрицают подобные планы. Однако все прекрасно помнят, как в июле 2014 г. русские боевики сбили пассажирский самолет над Донбассом. С явной целью списать трагедию на Украину и спровоцировать масштабное вторжение. Россия до сих пор отрицает свою вину за сбитый самолет рейса МН-17. Хотя эта вина очевидна.

Украина и Турция договорились о строительстве завода по производству беспилотников

Рамочное соглашение подписали 3 февраля в ходе визита в Киев турецкой делегации во главе с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Соглашение также предусматривает создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами разных категорий.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников уточнил, что по решению турецкой компании в следующем поколении БПЛА "Байрактар" будут использовать украинские двигатели производства "Мотор Сич". А сами беспилотники, произведенные у нас, будут использовать как Вооруженные Силы Украины, так и Турции.

Напомним, что 3 февраля подписали соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турций и еще целый ряд важных документов. Среди них соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях и Протокол между правительствами о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве правоохранительных органов.

Около 25 вертолетов ВСУ уже готовы к ведению боев ночью

В Вооруженных Силах Украины подготовили около 25 вертолетов для ведения боевых действий днем ​​и ночью. Для этого закуплено около 70 комплектов защитных шлемов и очков ночного видения иностранного производства. Об этом сообщил советник командующего Силами логистики ВСУ по связям с общественностью Иван Гаврилюк.

Речь идет о защитных шлемах HGU-56/P RWH и очках ночного видения F-4949. Их закупка позволила оборудовать вертолеты разных типов Воздушных Сил ВС Украины и Армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

Приборы ночного видения серии F4949 производятся американской компанией Harris и являются стандартными системами для обеспечения ночных полетов в воздушных силах США. F4949 оснащается электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, обеспечивающим высокое разрешение и усиление фотосигнала в ближней инфракрасной области спектра и исключительную надежность.

Польша передаст нашей армии современные ПЗРК Piorun

Польша планирует передать Украине самые современные переносные зенитные ракетные комплексы Piorun и ракеты. Об этом сообщил министр обороны Республики Польша Мариуш Блащак.

Как поясняют эксперты Defense Express, ПЗРК Piorun, разработанный и производимый польской фирмой MESKO, предназначен для борьбы с низколетающими самолетами, вертолетами и БПЛА. Он является глубокой модернизацией ПЗРК Grom (второе обозначение ПЗРК Piorun - Grom-M).

В рамках модернизации комплекс получил повышенную помехоустойчивость, были установлены бесконтактный взрыватель (благодаря чему ПЗРК может уничтожать такие небольшие цели, как БПЛА) и устройство для ведения огня ночью.

Вес модернизированного комплекса 16,5 кг, вес боевой части - 1,82 кг. Дальность поражения целей Piorun - от 400 до 6500 м. Высота поражения цели = от 10 до 4000 м.

Напомним, за последнюю неделю США доставили в Украину около 500 тонн военной помощи. В эти почти 500 тонн входят управляемые ракеты для ПТРК Javelin, гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и значительное количество стрелковых боеприпасов разных калибров. Кроме помощи американцев, британцев и поляков ожидаются поставки от стран Балтии и из Чехии..

"Ураганы" готовы отражать атаки из оккупированного Россией Крыма

Недалеко от админграницы с аннексированным Крымом украинские реактивные системы залпового огня "Ураган" проверили на готовность отражать возможное нападение страны-агрессора.

Как сообщает "Милитарный", расчеты РСЗО "Ураган" отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника. Полевые тренировки по слаженности расчетов прошли в условиях, максимально приближенных к боевым. По словам командующего Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, поднятые по тревоге воины-реактивщики быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения.

Кроме того, военные также продемонстрировали действия по прикрытию подразделения с воздуха средствами противовоздушной обороны во время нанесения огневого поражения, а также прикрытие дымовым занавесом при отходе с огневых позиций.

Напомним, что РСЗО "Ураган" является одной из наиболее дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении Вооруженных Сил Украины.