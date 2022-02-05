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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Двоевластие в столице. Как Кличко начал изгонять «слуг» из Киева

23:29 04.02.2022 |

Политика, Киев

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Двоевластие в Киеве стало свершившимся фактом. В столице уже создаются параллельные структуры исполнительной власти на уровне районов. А на 30 октября Киевсовет анонсировал выборы районных советов, чтобы их главы сменили президентских ставленников.

Разговоры о битве за Киев между командами Виталия Кличко и Владимира Зеленского идут ровно с того момента, как последний стал президентом. Все ждали, что кульминацией станет разделение должностей Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации. И что уже после этого новый глава КГГА подберет себе команду на районном уровне.

Еще в октябре 2019 г. парламентское монобольшинство "слуг народа" приняло в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве - столице Украины", который должен позволить Зеленскому назначить главой КГГА своего человека вместо Кличко. Этот проект был дважды подготовлен ко второму чтению - в сентябре 2020-го и в ноябре 2021-го. Но на голосование не ставился - организовать его поддержку только монобольшинством у Офиса президента не получалось. А другие фракции и группы не испытывают желания ссориться с киевлянами и Кличко ради того, чтобы ублажить Зеленского.

Поэтому Банковая пока так и не решилась вынести проект №2143-3 на второе чтение. В Офисе президента придумали другой способ захватить Киев - не через городскую, а через районную власть.

Тут нужно напомнить, что до 2010 г. главами районных госадминистраций (РГА) в Киеве автоматически становились главы райсоветов. В октябре 2010-го Янукович добился решения Киеврады о ликвидации районных советов, а затем назначил главой КГГА "регионала" Александра Попова. Это позволило Януковичу назначать главами РГА в Киеве своих людей. Одним из достижений Революции достоинства стало возвращение Киеву самоуправления. В мае 2014-го Кличко победил на выборах мэра Киева, а в июне новоизбранный президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА. С тех пор кандидатуры глав РГА в Киеве всегда были предметом договоренностей между командами мэра столицы и президента страны.

Так было не только при Порошенко, но и при Зеленском. В мае 2020 г. команды Кличко и Зеленского "по-братски" поделили районы Киева. Зеленский подписал 10 распоряжений о назначении глав РГА. Знающие люди утверждали (официально это не было зафиксировано), что около половины этих должностей достались людям Кличко, а остальные - людям Зеленского. В то же время там, где люди Кличко возглавили РГА, люди Зеленского получили должности заместителей, и наоборот. Такая конструкция могла и должна была обеспечить длительное мирное сосуществование двух команд.

Однако Зе-команда решила эту конструкцию поломать. 24 января Кабмин принял постановление №43, которым изменил порядок назначения и увольнения глав РГА в Киеве. Ранее действовала норма, согласно которой глава РГА в Киеве назначается и увольняется президентом по представлению Кабмина согласно предложению председателя КГГА. А теперь глава РГА в Киеве назначается и увольняется президентом по представлению Кабмина согласно предложению премьер-министра. То есть в этом пункте у киевлян уже украли местное самоуправление: теперь кандидатуры глав РГА предлагает не избранный горожанами мэр столицы, а глава центрального правительства.

И уже 27 января Зеленский осуществил переворот в четырех районах, назначив там врио глав РГА. В трех из этих районов (Дарницком, Днепровском, Шевченковском) он уволил глав РГА без согласия Кличко, а в четвертом районе (Подольском) должность была вакантной (в апреле 2021 г. глава РГА Виктор Смирнов умер от коронавируса).

Ответный удар Кличко

Какой ответ приготовил мэр, стало известно 3 февраля, когда состоялась сессия Киеврады. "Мэр отвечает за все, от него киевляне требуют результатов работы. Поэтому главы районов столицы должны подчиняться мэру. Он должен подавать на утверждение кандидатуры руководителей районов. А получилось так, что без согласования с мэром глав районов уволили, без согласования - назначили. И они в течение недели даже не пришли, чтобы обсудить свою дальнейшую работу. Потому что их руководитель - не городской голова. Это, подчеркну, разрушение системы управления в столице", - сказал Кличко.

В ответ на это Киевсовет принял три решения с целью усовершенствовать систему управления районами столицы, чтобы сохранить и укрепить городское самоуправление.

Первое решение - "О вопросах управления районами в городе Киеве". Киевсовет признал целесообразным образование райсоветов и утвердил персональный состав подготовительной группы, которая должна до конца марта наработать и представить проекты решений по определению численности и объема полномочий райсоветов.

Тут нелишне уточнить, что Киевсовет имеет полное право восстановить райсоветы, и согласие центральной власти для этого не требуется. В законе "О местном самоуправлении" записано: "В городах с районным делением по решению территориальной громады города или городского совета в соответствии с настоящим законом могут образовываться районные в городе советы. Районные в городах советы образуют свои исполнительные органы и избирают председателя совета, который одновременно является и председателем его исполнительного комитета". Кличко анонсировал, что выборы должны пройти 30 октября.

Второе решение - "Об организации управления районами в Киеве на период до формирования исполнительных органов районных в Киеве советов". Пока не начнут работать райсоветы, полномочия органов местного самоуправления на территории районов Киева будут осуществлять образованные Киевсоветом 10 районных департаментов КГГА.

А третьим решением - "О некоторых вопросах деятельности исполнительного органа Киевского городского совета" - Киевсовет образовал эти 10 районных департаментов КГГА (как известно, КГГА выполняет функции исполнительного органа Киевсовета).

"Итак, после реализации этих решений, РГА будут выполнять функции органов исполнительной власти на территории районов города Киева. А делегированные им ранее функции органов местного самоуправления будут выполнять сначала территориальные подразделения исполнительного органа Киевсовета, а впоследствии - исполнительные органы райсоветов", - поясняет член фракции "Удара" в Киевсовете Олеся Зубрицкая.

Таким образом, в Киеве уже началось формирование параллельных исполнительных структур в районах. В то время как Зеленский установил полный контроль над РГА, Киевсовет и Кличко формируют временные районные департаменты КГГА, которые затем должны превратиться в исполкомы райсоветов.

Три результата

Итак, чего же добилась Зе-власть своими решениями? Выделим три ключевых результата.

Во-первых, "Удар" Кличко и "Европейская солидарность" Порошенко снова союзники. Именно благодаря этому союзу стало возможным голосование Киевсовета за восстановление райсоветов и создание районных департаментов КГГА. А партия "Слуга народа" проявила себя как оппозиция к этому союзу, причем оппозиция жалкая. Парламентские "слуги народа" Николай Тищенко и Леся Забуранная явились на сессию Киевсовета и пытались заблокировать принятие решений, но только всех насмешили.

На следующий день, 4 февраля, состоялся съезд "Удара". На нем выступил Порошенко и, конечно, напомнил о событиях накануне: "Сейчас мы видим, как Офис Зеленского неконституционным способом пытается устроить в Киеве очередной переворот, ограничив полномочия народно избранного мэра. Именно поэтому мы в парламенте вместе с нашими партнерами делаем все возможное для того, чтобы не допустить ограничения местного самоуправления ни в Киеве, ни по всей стране". А еще Порошенко, конечно, подчеркнул необходимость партнерства двух партий. "Пять лет совместной работы в парламенте, восьмой год командной работы в Киевсовете текущего и предыдущего созыва. Это наше партнерство, проверенное временем. А сейчас время, когда идеологически близкие силы должны продемонстрировать единство. И точно не ради себя, не ради амбиций политических лидеров. А ради страны и ради народа. В будущем мы должны продемонстрировать это единство для того, чтобы Украина получила ответственную, профессиональную, проукраинскую власть".

 

Вряд ли нужно доказывать, что это призыв объединить усилия на будущих выборах. Возможно, это будет реализовано уже на выборах в райсоветы Киева 30 октября.

Во-вторых, хотя Зеленский и захватил власть в районах Киева, но это - кратковременная победа. Как только будут избраны райсоветы и их председатели, президент будет обязан назначить председателей райсоветов главами РГА. Так гласит закон "О столице Украины - городе-герое Киеве". И это еще в октябре 2005 г. подтвердил Конституционный суд Украины.

Конечно, "слуги" могут попытаться протащить через Раду свой законопроект №2143-3. Но в любом случае останется фактом параллельное существование в Киеве исполнительных структур центральной власти (РГА) и местного самоуправления (исполкомов райсоветов). В итоге получится, что Зеленский в попытках захватить Киев потерял его.

В-третьих, Зеленский на ровном месте заработал заведомо провальные для "слуг" выборы в райсоветы Киева 30 октября. Назначить эти выборы - это прерогатива Киевсовета, центральная власть (в частности, Центризбирком) этому помешать не может. Избирательный кодекс гласит, что "первые выборы депутатов районных в городе советов (при их создании) назначаются соответствующим городским советом на основании решения об образовании районных в городе советов".

Центральная власть, конечно, может попробовать сорвать выборы. Но чем больше "слуги" будут сопротивляться их проведению, тем выше у них шансы вообще проиграть и не попасть в райсоветы. В то же время можно не сомневаться, что Кличко задействует все свои международные связи для дискредитации Зе-власти как врага местного самоуправления.

Если же выборы 30 октября все же состоятся, то Кличко получит прекрасную площадку для пиара "Удара" в качестве политической силы, способной побеждать и наказывать Зе-власть. Это возможность нарастить рейтинг "Удара" для успешного участия в парламентских выборах.

Короче, обеспечивая себе сиюминутные тактические выигрыши, Зе-власть создает себе же новые стратегические проблемы на будущее. И если она решила потренироваться на киевлянах - то это лишь усилит протестные настроения в столице.
 

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