Рекордный долларовый ВВП на 200 млрд: Стоит ли властям кичиться ростом экономики

Антон Коломойцев / Depo.ua

Украинские власти пытаются записать себе в актив уровень ВВП, который в прошлом году в долларовом исчислении достиг 200 миллиардов. Однако этот исключительно арифметический показатель отнюдь не демонстрирует рост экономики. А вот реальные данные, в частности по инфляции, дают поводы для грусти.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на днях записал в достижения собственного правительства рост валового внутреннего продукта до психологической отметки в 200 миллиардов американских долларов, информирует Depo.ua.

"Экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса, об этом свидетельствует более 3% роста ВВП в 2021 году и рекордный ВВП более чем в $195 млрд", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время ежегодной встречи компаний - членов Американской торговой палаты в Украине.

Перед этим премьер хвастался долларовым ВВП буквально месяц назад, в канун Нового года, когда в Телеграм он писал о рекордах своего правительства: "Экономический рост и повышение доходов граждан в условиях коронакризиса было особенно важной задачей в 2021 году. В этом направлении есть существенный прогресс: завершаем год с рекордным за всю историю долларовым ВВП. Почти 200 млрд долларов..."

Необходимостью выпятить этот показатель считают и другие чиновники. Еще раньше Шмыгаля о "почти 200 миллиардах" объявила министр экономики Юлия Свириденко, которая 27 ноября 2021 года написала об этом в Facebook. "Хорошая новость заключается в том, что Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю (ориентировочно 195 млрд долларов), - заявила Свириденко. И анонсировала еще больший рывок, - В следующем году мы планируем выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ.В частности, масштабной термомодернизации жилых домов, комплексного восстановления систем орошения на Юге Украины, массового дешевого ипотечного кредитования, активного финансирования экспортеров для дальнейшего наращивания экспорта".

И вот на днях о правительственных успехах решил напомнить заместитель министра экономики Денис Кудин, который во время круглого стола "Валютная и монетарная политика НБУ. Итоги и прогнозы" назвал главным достижением "сохранение макроэкономической стабильности". При этом самым важным показателем назвал именно показатель долларового ВВП. "Это не просто самый высокий показатель с 1991 года - это и очень значительный рост со $154 млрд почти до $200 млрд", - отметил Кудин.

Как и в предыдущие разы, нынешняя правительственная рекламная кампания "долларового ВВП" вызвала очень разнообразную реакцию: от растерянного похлопывания по пустым карманам со стороны рядового украинца, который никак не может конвертировать победоносные реляции чиновников в ощутимые материальные блага - до саркастических комментариев экспертов, объясняющих полную оторванность от реального состояния экономики такого показателя как долларовый ВВП.

Если отойти от абсолютных цифр, то выяснится, что уровень роста валового внутреннего продукта в отчетном 2021 оказался довольно печальным. Сначала прогнозировалось, что он достигнет 3,5-4%. Однако в конце года Минэкономики вынуждено было пересмотреть этот прогноз и сократить ожидания до 3%.

О чем нам говорит эта цифра? Что в течение прошлого года нам даже не удалось восстановиться после провального 2020 года, когда экономика упала на 4%.

Печально выглядят наши 3% и на фоне мирового роста экономики, который прогнозно в 2021 году составит около 5,5-6%. Конечно, показатель мирового ВВП в данном случае является своеобразным отражением "средней температуры по палате" и существуют паровозы, которые вытягивают его на такой уровень. Как, например, Франция с цифрой в 7%. Украина же здесь скорее "тормоз", который сбивает общую температуру.

Но вернемся к реальным цифрам. На самом деле, реальный ВВП Украины высчитывается в гривне. Он является макроэкономическим показателем, отражающим рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, производимых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления независимо от национальной принадлежности использованных факторов производства.

Значение ВВП рассчитывается с учетом индекса цен в экономике. И поскольку товары и услуги, из которых состоит валовый продукт, дорожают, то абсолютное значение его постоянно растет. Но когда мы измеряем реальный ВВП, то соотносим вал производимого в стране с ценами прошлого года. И таким образом фиксируем рост или падение этого показателя.

То есть реальная инфляция, влияющая на цены нашего валового внутреннего продукта, в абсолютном выражении влечет за собой эффект роста суммы. Так, если в 2020 году номинальный ВВП составлял около 4,2 трлн гривен, то в 2022-м он уже достиг 5,2 трлн гривен. То есть, номинальное увеличение составляло около 10 трлн или более 20%. А ведь реальный рост составил лишь 3% - разницу между 20% и 3% съела инфляция. Которая, напомним, в прошлом году достигла значительных высот: 10,9% (по потребительским товарам) и 57% в промышленности.

Теперь отметим, что курс гривны по отношению к доллару в течение прошлого года оставался фактически неизменным. И наши 4,2 трлн в 2020-м, и 5,2 трлн в 2021-м мы делим фактически на один и тот же коэффициент - курс доллара, который и в позапрошлом, и в прошлом году оставался сопоставимым.

И очевидно, что дополнительные 10 трлн, полученные в результате роста цен, дадут нам значительно более высокий показатель "долларового ВВП" в 2021 году.

Но в чем здесь заслуга нашего правительства? В инфляции и росте цен - возможно. Но курс живет своей жизнью. И влиять на него правительство может только походя и в небольших диапазонах. В прошлом году произошло так, что Америка жила в условиях высокой эмиссии и инфляции собственной валюты благодаря политике правительства. И фактически доллар тоже падал. Потому и гривна на его фоне выглядела более или менее стабильно.

Плюс стабильности гривне также добавляла суперблагоприятная конъюнктура на внешних рынках с высокими ценами на сырье типа зерна или металлов. Поступление валюты сбивало дефицит, и это удерживало курсовую пару гривна-доллар от больших потрясений.

Экономист Виктор Скаршевский подтверждает, что выражение ВВП в долларовом эквиваленте является чисто арифметическим показателем. Когда номинальный ВВП за год делят на среднегодовой курс гривны к доллару. "В принципе, где-то так и будет: при ожидаемом номинальном ВВП в 2021 году около 5,2 трлн грн и разделении его на ожидаемый среднегодовой курс 27 грн/$ получим около $193 млрд", - пишет Скаршевский.

Эксперт отмечает, что высокий показатель долларового ВВП действительно достигается разгоном инфляции (как потребительской +11%, так и промышленной +57%) и фактической фиксацией обменного курса на 27 грн/$ (благодаря суперблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуре). "Другими словами, долларовый ВВП не учитывает ускоренный рост цен и инфляционное надувание размера номинального ВВП, поэтому никакой смысловой нагрузки не несет", - считает Скаршевский.

Но все это расписание не мешает нашим чиновникам пиариться на долларовом ВВП. Остается теперь отнести к своим заслугам только политику американской ФРС, печатающей "зеленые", а также спрос мировых рынков на традиционное украинское сырье.