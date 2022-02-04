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СБУ нашла «подрывную деятельность» в соглашении НБУ с Kroll по Приватбанку – Слідство.інфо
16:01 04.02.2022 |
Служба безопасности Украины считает, что в соглашении Нацбанка с детективным агентством Kroll, которое проводило forensic audit (анализ) ПриватБанка после его национализации, есть признаки подрывной деятельности. Об этом сообщило Слідство.Інфо.
Издание ссылается на определение Шевченковского райсуда Киева, которым суд открыл СБУ доступ к договору Нацбанка по Kroll и переписке с агентством трех уже бывших и действующих должностных лиц НБУ, в частности, первой замглавы Екатерины Рожковой.
В начале 2021 года стало известно, что Рожкову могут обвинить в государственной измене и растрате денег за передачу Kroll закрытой информации. Расследование продолжается до сих пор.
Определение суда свидетельствует, что работники НБУ подозреваются "в проведении подрывной деятельности против Украины".
По версии СБУ, "два неустановленных лица" из делегации агентства Kroll, якобы сотрудничавшие со спецслужбами Российской Федерации, "получили доступ и вывезли за границу" информацию о транзакциях клиентов ПриватБанка, среди которых были данные работников СБУ, Министерства обороны и других правоохранителей, которые участвовали в проведении антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.
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