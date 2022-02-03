ВСК по Крыму. Зачем «слуги народа» решили сотрудничать с ФСБ РФ

Юрий Вишневский / Деловая столица

Очень плохим для Украины побочным эффектом от игрищ "слуг" вокруг Крыма может стать отбеливание режима Януковича.

Партия "Слуга народа" протащила через Верховную Раду решение о создании временной следственной комиссии (ВСК) "по вопросам расследования фактов, которые содействовали временной оккупации Автономной Республики Крым". Во главе комиссии поставлен "слуга" Игорь Копытин. Он был избран нардепом в Николаеве, к Крыму никакого отношения не имел. В парламенте он возглавляет подкомитет по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации, что тоже весьма далеко от крымской тематики.

Вопрос в том, для чего на самом деле создана эта комиссия. Просматриваются три цели.

Назло Вашингтону

В общей сложности в состав ВСК включены 10 нардепов. Из них восемь "слуг народа", Григорий Немыря от "Батьківщини" (он получил пост заместителя главы комиссии) и Олег Волошин от ОПЗЖ. Тот самый Волошин, на которого две недели назад, 20 января, минфин США наложил санкции, назвав его "пешкой ФСБ".

Волошин работал в Москве в 2008-2010 гг., занимая должность пресс-атташе посольства Украины в РФ. Во времена Януковича руководил департаментом информационной политики МИД Украины. Словом, связи с Кремлем у него давние и крепкие.

Минфин США поясняет, что лица, включенные в санкционный список, "действуют по указанию ФСБ РФ". В сообщении говорится, что Россия поручила своим разведывательным службам завербовать нынешних и бывших украинских правительственных чиновников, чтобы подготовиться к приходу к власти в Украине и контролировать критически важную инфраструктуру Украины с помощью оккупационных российских сил. "В центре этих усилий Тарас Козак и Олег Волошин, два действующих украинских депутата от партии Виктора Медведчука, который уже попал под санкции США за его роль в подрыве суверенитета Украины в 2014 г. Медведчук поддерживает тесные связи с Кремлем, а также принимал участие в руководстве этой деятельностью", - утверждает минфин США.

Но Волошин наказан санкциями не только за то, что он связан с Медведчуком, а и за связи с уроженцем Кривого Рога, гражданином России Константином Килимником, который подпал под санкции минфина США в апреле 2021 г. За информацию, которая поможет арестовать Килимника, ФБР США обещает $250 тыс.

"Волошин работал с российскими деятелями, чтобы подорвать позиции украинских правительственных чиновников и защищать интересы России. Волошин также работал с Константином Килимником, гражданином России, имеющим связи с российской разведкой, который попал под санкции за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 г., чтобы координировать передачу информации для оказания влияния на выборы в США по указанию России", - поясняет минфин США.

Наверное, в Вашингтоне ждали совсем другой реакции Киева на включение Волошина в санкционный список минфина США. Тут можно провести параллель с внефракционным нардепом Андреем Деркачом, который попал под американские санкции в сентябре 2020 г. тоже за вмешательство в избирательный процесс в США. Владимир Зеленский в августе 2021 г. ввел против Деркача санкции СНБО. Можно было бы ожидать, что против Волошина тоже будут введены санкции СНБО, причем более оперативно, чем в случае с Деркачом. Также можно было ожидать, что "слуги народа" постараются вычистить из своих рядов явных друзей Волошина, таких как Максим Бужанский, чтобы не дискредитировать себя в глазах Вашингтона. Однако партия Зеленского продемонстрировала Вашингтону, что у нее сейчас другие приоритеты. Ей приспичило повысить "представительность" ВСК при помощи Волошина.

Канал для информирования ФСБ

Конечно, когда в комиссии 8 из 10 членов - "слуги народа", понятно, что ВСК утвердит то решение, которое напишут на Банковой, и голос представителя ОПЗЖ будет не важен. Однако существует другая проблема.

Основными задачами ВСК парламент определил проверку сведений о фактах содействия украинскими должностными лицами оккупации Крыма Россией; сбор информации и получение объяснений от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц. И вот весь этот массив информации (включая документы и свидетельские показания), который наверняка будет включать и секретную информацию, станет достоянием персонажа, который, по утверждению минфина США, "действует по указанию ФСБ РФ".

Известно, что Украина ведет против России несколько судебных процессов. Среди важнейших - "крымское дело" в ЕСПЧ, по которому наша страна год назад уже одержала промежуточную победу. 14 января 2021 г. ЕСПЧ опубликовал решение о приемлемости дела "Украина против России (по Крыму)", которым признал и юридически закрепил факт неспровоцированной агрессии со стороны РФ на территории Крыма, а также то, что Россия осуществляет эффективный контроль на всей территории полуострова с 27 февраля 2014 г.

Понятно, что Москва крайне заинтересована получить какие-нибудь документы и прочие доказательства, которые можно было бы обратить против Киева. И тут, по странному совпадению, Киев сам создает комиссию, которая будет иметь доступ ко всем документам, касающимся этого вопроса. А членом этой комиссии Киев делает человека, который, повторимся, "работал с российскими деятелями, чтобы подорвать позиции украинских правительственных чиновников и защищать интересы России".

Никто не заставлял "слуг народа" создавать ВСК с участием Волошина. Они вполне могли обойтись без него. Самое интересное в том, что фракция ОПЗЖ публично отказалась голосовать за создание этой ВСК, заявив, что сначала нужно расследовать убийства людей на Майдане и события в Одессе 2 мая 2014 г. Поэтому "слуги народа" не могут говорить, что если бы они не включили в комиссию Волошина, то они не смогли бы создать эту ВСК. Они создали комиссию с Волошиным без голосов ОПЗЖ.

За создание комиссии проголосовали 229 нардепов, из них 175 "слуг народа", 15 из "Батьківщини", 11 из "Довіри", 10 из "Голоса" (это та половина фракции, которая лояльна Банковой), 9 из "За майбутнє" и 9 внефракционных (в том числе спикер и оба вице-спикера). Очевидно, без настоятельного желания Банковой это решение не было бы принято.

Попытка удара по Турчинову

Зачем это Зеленскому, догадаться не трудно. 23 января прошлого года он заявил в интервью американскому сайту Axios: "Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины". И уже через несколько дней, 27 января 2021 г., в Раде был зарегистрирован проект постановления о создании ВСК авторства Елизаветы Богуцкой (она вошла в состав комиссии).

На пресс-марафоне 26 ноября 2021 г. Зеленский признался: "Ну, давайте честно - господин Турчинов рассматривается, я его не виню, как один из тех людей, которые потеряли Крым, а господин Порошенко - один из таких людей, которые потеряли Донбасс, вот и все. Это мое мнение". Он выразил уверенность, что таково же и мнение "большинства общества".

В этой связи примечательно участие "Батьківщини" в создании ВСК по Крыму. Известно, что Юлия Тимошенко на заседании СНБО 28 февраля 2014 г. заявила: "Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, ибо это будет означать проигрыш. Никакого военного положения и активизации наших войск! Мы должны стать самой мирной нацией на планете, просто вести себя как голуби мира".

Далее Валентин Наливайченко (тогда он возглавлял СБУ, а сейчас является нардепом от "Батьківщини") заявил, что "и американцы, и немцы - все в один голос просят нас не начинать никаких активных действий, ибо, по данным их разведок, Путин использует это для начала широкомасштабного сухопутного вторжения". Но Турчинов все же поставил на голосование СНБО вопрос о введении в стране военного положения. "За" проголосовал он один.

Поэтому возникает вопрос, получила ли "Батьківщина" гарантии от Банковой, что ВСК не будет бить по Тимошенко и Наливайченко, а сконцентрируется на Турчинове. Ну и какую роль сыграет "Батьківщина" (и ее представитель в ВСК Немыря) в этом спектакле.

В любом случае "Батьківщина" уже помогла "слугам". Без нее ВСК не была бы создана. Мы видим очередное свидетельство того, что партия Тимошенко утверждается в роли младшего партнера партии Зеленского. Монобольшинства "слуг народа" уже де-факто нет (хотя де-юре оно все еще существует), и даже голосов "За майбутнє" и "Довіри" не всегда хватает для нужных результатов. Можно не сомневаться в том, что Тимошенко оказывает помощь не бескорыстно - она всерьез рассчитывает на создание коалиционного правительства.

Отметим также, что все взаимные обвинения и упреки представителей тогдашней и нынешней власти будут тут же использованы против нас кремлевской пропагандой. Также очень плохим для Украины побочным эффектом может быть отбеливание режима Януковича. Дескать, главная вина лежит не на предателях, таких как министр обороны Павел Лебедев и глава СБУ Александр Якименко, которые работали на Россию и затем туда же бежали, а на тех, кто пришел к власти после Майдана и увидел небоеспособную армию и разваленную спецслужбу.

Повторимся, проект постановления о создании ВСК был зарегистрирован еще год назад. Но реализовать эту заготовку партия Зеленского решила только сейчас - очевидно, чтобы ударить по "Европейской солидарности". Впрочем, комиссия Марьяны Безуглой уже пыталась реализовать подобную кампанию, обнародовав в ноябре прошлого года свои выводы по Иловайской трагедии. Но та информационная атака не сильно помогла "слугам" убить рейтинг конкурентов.