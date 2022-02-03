Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле

Подписание соглашения прошло в четверг, 3 февраля, в рамках официальных переговоров в Киеве.

Об этом лидеры двух стран сообщили в ходе брифинга 3 февраля, передает Depo.ua.

Отметим, что оживление товарооборота с Украиной сейчас важно для Турции. Поскольку торговля Турции с Россией слишком зависит от политических отношений и часто регулируется Роспотребнадзором в "ручном" режиме.

Заметим, что перед процедурой подписания документа свое мнение о нем высказал президент Турции. Эрдоган поделился своими наблюдениями в Twitter.

"За последние годы мы добились значительных успехов в отношениях с Украиной в сфере торговли, инвестиций, туризма и оборонной промышленности. Мы стремимся достичь нашей цели относительно объема торговли в 10 миллиардов долларов. Вскоре мы достигнем этой цели благодаря Соглашению о свободной торговле, которое мы подпишем", - написал Эрдоган.

Что предполагает соглашение о свободной торговле с Турцией

Документ о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией де-факто готовили к имплементации почти 10 лет. Переговоры между двумя странами начались еще при президентстве Виктора Ющенко. А реальную работу начал в 2012 году тогдашний министр экономического развития Петр Порошенко.

Эксперты-экономисты уже называют подписанное Зеленским и Эрдоганом соглашение выигрышным для Украины.

Во-первых, оно заметно укрепляет отношения с Турцией. Рынки стран становятся доступнее. А это, в свою очередь, может дать определенный процент роста ВВП благодаря международной кооперации и более свободному движению сырья и товаров.

Дополнительным положительным фактором может стать то, что, упростив доступ на свой рынок, Украина делает Турцию независимой от российского рынка. Ведь Москва не раз применяла в отношении Турции механизмы принуждения. Так, Кремль запрещал доступ на отечественный рынок турецких товаров, ссылаясь на вымышленные причины.

Кроме того, соглашение предусматривает не только беспошлинное движение многих категорий товаров, но и упрощение инвестиций. А также кажется логичным дополнением к сотрудничеству Киева и Анкары в военно-промышленной сфере, которое может перевести на качественно новый уровень.

Напомним, Эрдоган прилетел в Киев в четверг, 3 декабря. Именно в этот день 30 лет назад между Анкарой и Киевом были установлены дипломатические отношения.

Перед официальным визитом в Украину Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на пресс-конференции в аэропорту Эсенбога в Анкаре.

Уже в Киеве, в Мариинском дворце, супругов Эрдоганов приветствовали Владимир и Елена Зеленская. В рамках торжественной церемонии прозвучали гимны стран. После этого Эрдоган по-украински поздравил почетный караул. "Слава Украине!" - воскликнул он. "Героям слава!" - ответили военные.

Кроме того, президенты остановились возле представителей СМИ и обошли представителей делегаций обеих стран и представили их друг другу.