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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Культ предательства. Почему Зеленский обрек себя на новые скандалы

20:41 02.02.2022 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

"Телеграм"-каналы, близкие к некоторым бывшим членам Зе-команды, анонсируют появление новых записей с другими героями из состава "слуг" и окружения Зеленского.

Буквально за одни сутки произошел целый ряд громких событий, касающихся каких-то старых историй. На предприятиях Рината Ахметова прошли обыски в связи с претензиями за 2018-2020 гг. У экс-руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева прошли обыски по делу за 2020 г. В СМИ попали видеодоказательства ДТП и коррупции близкого к Владимиру Зеленскому "слуги народа" Александра Трухина в августе прошлого года.

Эти старые истории не имеют между собой ничего общего. Однако то, что они получили развитие именно сейчас, совершенно не случайно. Это фрагмент "войны всех против всех", о которой знающие люди предупреждали давно.

Еще полтора месяца назад исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко спрогнозировал, что "в "войне всех против всех" победит не Зеленский - он... в итоге превратится в Ющенко конца его каденции". Сейчас, по оценке Денисенко, эта война приняла форму "войны всех против всех, но только за себя".

Подчеркнем: для Зеленского эта война - заведомо проигрышна. И если он сам начал реализовывать этот вариант, то проигрыш может оказаться весьма бурным. Даже феерическим.

Стратегия одноходовок

Ключевая проблема Офиса президента, которая может стать для Зеленского фатальной, это склонность к простейшим решениям-одноходовкам. Если бы на Банковой просчитывали на несколько ходов вперед, то там вообще в принципе не допустили бы войны всех против всех, а наоборот, постарались предотвратить этот сценарий.

Складывается впечатление, что первопричиной этой войны стал банальный испуг Зеленского перед перспективой дальнейшего падения рейтинга. Политтехнологи Банковой предложили ударить по всем, по кому можно ударить (например, точно нельзя по Игорю Коломойскому и по окружению Зеленского), чтобы затем "продать" это электорату как бескомпромиссную борьбу со всяческими злоупотреблениями. А какие будут ответные удары - это на Банковой просчитать не сумели или вообще поленились.

Однако в подобной войне крайне опасно недооценивать противников. Особенно тех, кто способен не только на одноходовки.

Контратака Ахметова

Возьмем обыски на предприятиях "Метинвеста", где, по версии БЭБ, СБУ и Офиса генпрокурора, якобы обнаружено "умышленное уклонение от уплаты налогов" в 2018-2020 гг. Наверное, если бы в самом деле были нарушения в 2018-м, то на них нужно было реагировать еще в 2019-м. Аналогично за нарушения в 2019-м нужно было наказывать еще в 2020-м - и это, наверное, сделало бы невозможными нарушения в 2020-м, а если они все же были, то за них нужно было карать еще в 2021-м.

Если бы Зе-власть организовала подобную кампанию осенью 2019-го, на пике своей популярности, то тогда, вполне вероятно, это вызвало бы в народе большой энтузиазм. А сейчас реакция может быть обратной, ибо доверие к Зе-власти упало очень сильно. Все знают, что телеканалы Ахметова не боятся пускать в эфир критиков Зеленского и заявляют о давлении со стороны Банковой. Поэтому многие украинцы увидят в атаке на "Метинвест" скорее попытку заткнуть рот журналистам и оппозиционным политикам, чем борьбу с какими-то злоупотреблениями.

Но "Метинвест" не только защищается, а и контратакует. Он обвиняет власть в незаконных - то есть преступных - действиях. "Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес Группы со стороны силовых структур - действия правоохранительных органов (представителей СБУ, БЭБ и прокуратуры) сопровождаются многочисленными нарушениями, обыски проводятся неправомерно, без каких-либо правовых оснований изымается компьютерная техника, оказывается давление на сотрудников предприятия, частично парализована хозяйственная деятельность. В своих действиях правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для Бизнеса", - говорится в заявлении компании.

И вот тут для Зе-власти наступает момент истины. Потому что "установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса" - это ведь не придумка "Метинвеста". Это то, с чем сейчас сталкиваются многие крупные, средние, малые предприятия и едва ли не все физические лица - предприниматели.

К тому же, с разоблачениями власти выступают независимые эксперты. Например, экономист Борис Кушнирук, не связанный с Ахметовым, утверждает: "Эти обыски по тому же поводу, что и недавние обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог". Причем "АрселорМиттал Кривой Рог" по именно такому вопросу уже получил решение административных судов в свою пользу. В таких обстоятельствах возбуждение уголовных дел - это откровенное злоупотребление полномочиями представителями правоохранительных органов, за которые впоследствии кому-то придется нести уже вполне конкретную уголовную ответственность".

Контратака Коболева

Похожая история получилась с Коболевым. Он сам сообщил о том, что у него дома провели обыск, и тут же пошел в контратаку. "Дело тянется уже относительно давно, как и большое количество других дел, которые открывались и продолжают открываться либо с целью банального устрашения, либо публичной дискредитации команды Нафтогаза 2014-2021 гг.", - заявил он сразу после события. А вскоре уже рассказывал в эфире "Прямого" канала, что с помощью обысков у него Зе-власть пытается отвлечь внимание общества от серьезных проблем в газовой отрасли.

"Эта провальная политика вылилась в безумные потери средств, в незакупленный летом газ, в скачок цен для украинской промышленности выше 50 тыс. грн за тысячу кубометров, в финансовый дефицит "Нафтогаза" и в последний момент запоздалое и очень дорогое решение импортировать газ в феврале, которое, по существу, теперь реализуется, - сказал Коболев. - То есть, мне кажется, это дело - просто попытка создать шумовую завесу от реальных проблем в газовой отрасли, которые безумны и болезненны для всей украинской экономики".

Политические мотивы дела Коболева подчеркнули и на "5 канале". "Коболев критиковал действующее руководство "Нафтогаза" в плохой подготовке к отопительному сезону и к энергетическому кризису. Сам обыск проводило ДБР, это тот правоохранительный орган, который активизировался и начал много уголовных дел в отношении лиц, связанных с прошлой властью. Проводилось это в виде шоу, с перепрыгиванием через забор", - подытожила эксперт "Лиги Антитраста" Галина Верцимаха.

И вот что получается. Обыски на предприятиях Ахметова и дома у Коболева стали дополнительными аргументами для тех, кто говорит, что Зе-власть занялась политическими преследованиями всех неугодных. И что такими действиями Зеленский сам расширяет круг своих политических недругов. А такой имидж отнюдь не способствует повышению рейтинга.

Трухин с продолжением

Наконец, даже если все эти обыски могли дать какой-то плюс к рейтингу Зеленского, то весь этот эффект совершенно затмился новой серией скандала вокруг заместителя главы бюджетного комитета Верховной Рады, главы Полтавской областной организации партии "Слуга народа" Александра Трухина. Хотя, видимо, уже бывшего "слуги" - глава партии Елена Шуляк 2 февраля оперативно объявила, что исключила Трухина из партии.

Напомним первую серию скандала. Как сообщило издание "Полтавщина", 23 августа Трухин праздновал в ресторане с главой ОГА Олегом Синегубовым и председателем облсовета Александром Биленьким; как и все, пил виски, а на замечания коллег, что ему садиться за руль, отшутился, мол, законы необязательны для исполнения. После обеда политик сел за руль Audi и поехал в направлении столицы. Под Киевом врезался в Ford, после чего тот ударил Daewoo. В результате ДТП шесть человек получили травмы.

Однако скандал удалось замять. И вот тут Банковую подвела склонность к одноходовкам. Причем подвела дважды.

Во-первых, политтехнологи Банковой считают главной задачей загасить скандал. Они пребывают в уверенности, что если скандал заглох в первые сутки, то все о нем быстро забудут. Поэтому они не настояли на том, что Трухин стал токсичным и от него нужно дистанцироваться. Трухин благополучно сохранил свои посты в Раде и в партии, а СМИ публиковали его фото в компании с Зеленским.

Эта самоуверенность Банковой дала прекрасную подсказку недругам Зеленского, способным разыгрывать более сложные комбинации, чем одноходовка. Когда возникает скандал вокруг какого-то "слуги", не нужно сразу вбрасывать в медиа всю имеющуюся информацию. Самую веселую часть лучше припрятать и подождать, чтобы Зеленский и руководители партии и фракции как можно сильнее замазались в попытках отбелить статусного "слугу". А по прошествии некоторого времени, когда имидж этого "слуги" уже намертво привязан к имиджу Зеленского и партии, можно вбрасывать в медиа самую интересную часть компромата. Чтобы вся Зе-команда получила максимальные имиджевые потери.

Причем скандал из нескольких серий уже вряд ли будет забыт. Он имеет большие шансы закрепиться в глубинной памяти общественного сознания. И можно не сомневаться, что на выборах Зеленскому и "слугам" будут со всех сторон вспоминать, как вся Зе-команда, включая генпрокурора, дружно отбеливала Трухина и лишь через пять месяцев, когда появились неопровержимые улики, вдруг стала изображать принципиальность.

Во-вторых, Банковая проигнорировала последствия культа предательства, который она сама же насадила. Вспомним, скольких людей из первого состава Зе-команды Зеленский выбросил за борт своего корабля, начиная от Данилюка, Богдана, Гончарука, Рябошапки и заканчивая Разумковым. На всех этажах и во всех коридорах власти стало нормой, что "все предают всех". Но когда ты сам насадил такие правила, очень недальновидно рассчитывать, что никто не припрячет никаких видеозаписей и не передаст их тем, кто знает, как их использовать.

Это в общем-то касается не только скандала с Трухиным. "Телеграм"-каналы, близкие к некоторым бывшим членам Зе-команды, уверяют, что в самые неожиданные моменты времени могут появиться новые записи с другими героями из состава "слуг" и окружения Зеленского.

 

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