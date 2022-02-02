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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зачем у Зеленского заговорили об отказе от «Минска»

18:43 01.02.2022 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Несмотря на поставки странами НАТО летальных вооружений, Банковая готовится разыграть спектакль «Запад нас предал».

Владимир Зеленский выступил на открытии новой сессии Верховной Рады. Главный месседж по обыкновению был сформулирован в конце. Зеленский прямым текстом противопоставил украинские интересы и интересы западных партнеров.

"Главная философия Украины неизменна, и мы продолжаем ее соблюдать. Она проста и понятна. Мы ценим поддержку всех. Мы рассчитываем только на себя", - заявил он. И далее развил эту тему. "Во всем, всегда и прежде всего мы должны надеяться лишь на наши собственные силы... Мы должны рассчитывать только на себя. Давайте вспомним, в определяющие мгновения истории нашего государства мы одерживали определяющие победы именно собственными силами..." И наконец самое главное, финальное: "Невозможно понравиться всем, когда искренне отстаиваешь свои национальные интересы. Итак, одно другое исключает. Стоит понять, что для нас важнее. Уверен, ответ для нас всех очевиден. Давайте докажем теперь это нашими действиями. Спасибо! Слава Украине!"

Можно только догадываться, какими действиями он собирается это доказывать. Но эти слова прозвучали именно для того, чтобы было ясно: за словами последуют конкретные действия.

Конечно, тут возникает вопрос, как это заявление согласуется с той помощью (в виде поставок вооружений и предоставления кредитов), которую оказывает нам Запад в последний месяц именно ввиду российской угрозы. Можно предположить, что Зеленский чего-то опасается от Запада - и поэтому пытается сохранить за собой возможность действовать вопреки советам из Вашингтона.

Версия Данилова и "Батьківщини"

Какие это могут быть опасения, намекнул секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью крупнейшему американскому информагентству Associated Press. Как подчеркнуло агентство, Данилов предостерег Запад от принуждения страны к выполнению Минских договоренностей.

По сообщению AP, Данилов утверждает, что Украине необходимо пересмотреть договоренности, заключенные в Минске. "Выполнение Минских договоренностей означает разрушение страны, - сказал он. - Когда они были подписаны под дулами российских пушек - а немцы и французы смотрели, - всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно".

В связи с этим Данилов предостерег Запад от оказания давления на Украину с целью выполнения Минских договоренностей, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность. "Если они будут настаивать на выполнении Минских договоренностей в их нынешнем виде, это будет очень опасно для нашей страны, - заявил он. - Если общество не примет эти договоренности, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия рассчитывает на это".

Он добавил, что если Украина выполнит условия сделки, это позволит России потребовать отмены западных санкций, которые зависели от прогресса в выполнении Минских договоренностей. Данилов призвал к переговорам о новом документе, который можно было бы реально выполнить, уточнив, что он должен заставить "Путина просто отвести свои войска и танки".

Очевидно, что интервью Данилова появилось не случайно. В последние недели между Вашингтоном и Москвой идет интенсивный диалог: сначала Москва выдвинула ультиматум, затем Вашингтон дал письменный ответ, и теперь Москва обдумывает свою реакцию. Агентство Reuters и газета The Washington Post сообщили, ссылаясь на анонимных американских чиновников, что Россия уже дала письменный ответ на предложение США, направленное на деэскалацию украинского кризиса. Не удивительно, если в Киеве опасаются, что Вашингтон и Москва заключат сделку, в которой украинские интересы окажутся разменной монетой.

Интервью Данилова AP оказалось очень созвучным выступлению лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко на согласительном совете парламента. Напомним, что 24 января Тимошенко обратилась к Зеленскому с предложением создать правительство национального единства. И сейчас "Батьківщина" демонстрирует готовность подставить плечо Банковой также и во внешней политике.

Тимошенко заявила, что вся эта эскалация на границах затеяна не для того, чтобы начать полномасштабную войну против Украины, но для того, чтобы принудить Украину к исполнению Минских договоренностей. Она подчеркнула, что они "никогда не могут быть приняты, если мы хотим сохранить Украину как независимое суверенное государство для нашего народа, украинской нации, наших потомков. Мы должны обратиться к миру и прежде всего к нашим партнерам и открыто сказать об этом".

А что дальше, что вместо "Минска"? По мнению Тимошенко, вместо Минского формата нужен Будапештский. Она сослалась на слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, который констатировал на пресс-конференции 28 января: "Россия подписала в 1994 году с США и Великобританией Будапештский меморандум, который гарантировал территориальную целостность и суверенитет Украины". Вот это "наш путь", заявила Тимошенко, и призвала "вернуться к правильным форматам".

О том же 1 февраля заявил с трибуны парламента, выступая от имени фракции "Батьківщини", Сергей Власенко. "Третий месяц, используя оружие, все дипломатические возможности, Путин пытается заставить Украину выполнить "Минские договорняки"... Он настаивает на их выполнении, чтобы Украина попала под тотальное влияние РФ", - подчеркнул он и предложил искать альтернативные пути. "Одним из них является имплементация положений Будапештского меморандума, о чем все больше заявляют иностранные политики высочайшего уровня. Мы тоже должны использовать это", - сказал представитель "Батьківщини".

Прикрытие для Зеленского

Хотя версия, озвученная Даниловым (и фракцией "Батьківщини"), выглядит довольно правдоподобной, в ней есть две серьезные неувязки с тем, что говорит и делает Зеленский. Первая неувязка заключается в том, что Зеленский в последние недели сам, по своему желанию, актуализировал переговоры в Нормандском формате, нацеленные на реализацию Минских договоренностей.

Выступая в парламенте 1 февраля, Зеленский даже похвастался успехами. Он напомнил, что недавно советники лидеров стран Нормандской четверки встретились в Париже, скоро они должны вновь встретиться в Берлине, после чего, по словам Зеленского, должен состояться саммит в Нормандском формате на высшем уровне.

Если бы в самом деле, как говорит "Батьківщина", Путин затеял все это для того, чтобы принудить Украину к выполнению Минских договоренностей, а Запад, если верить Данилову, может со своей стороны нас к этому принуждать, то совершенно непонятно, зачем Зеленский торопится сам лезть в эту ловушку. Наоборот, он должен был бы сказать, что Киев не будет вести никаких переговоров, пока Путин не отведет свои войска от наших границ. Мол, мы уже проходили переговоры под дулами российских пушек, и мы не хотим повторять.

Вторая неувязка состоит в том, что и Данилов, и "Батьківщина" обращаются со своими призывами к Западу, тогда как Зеленский в парламенте вещал о том, что мы все делаем сами, своими силами. Данилов, как уже было сказано, призвал Запад к переговорам о новом документе, который должен заставить "Путина просто отвести свои войска и танки". И "Батьківщина" тоже требует от США и Великобритании, чтобы они заставили Путина, ссылаясь на Будапештский меморандум. То есть Запад, получается, должен принудить Путина то ли военным путем, то ли адскими санкциями. А Зеленский в этот же момент рассказывает, что нам нужно выбирать между интересами партнеров и своими национальными интересами.

Эти две неувязки подталкивают к выводу, что на Банковой прорабатывается сценарий спектакля "Запад нас предал". Конечно, в нынешних условиях, когда мы получаем от США и их ближайших союзников невиданную ранее помощь летальными вооружениями, сыграть такой спектакль трудно. Но трудно - не значит невозможно. Некоторые наши пожелания Запад выполнить не согласится. Например, если потребовать от США и Великобритании: а ну-ка, заставьте Путина уйти из ОРДЛО и заодно из Крыма, вы же дали нам гарантии в Будапеште, то наверное, они откажутся. Также они, наверное, откажутся, если предложить им подписать новый документ с обязательством заставить Путина.

И вот когда Запад нам скажет: "Не требуйте от нас невыполнимого", - вот тогда Банковая сможет ответить: "Ну тогда мы в соответствии с нашей главной философией будем рассчитывать только на себя. А вы отойдите в сторону и не мешайте нам договариваться с Путиным тет-а-тет". Возможно, именно в этом и будут заключаться те действия, которые он анонсировал в финальном аккорде своего выступления в Раде.

 

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