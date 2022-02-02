Очередной оборонный указ Зеленского: Какая судьба постигла предыдущие

Ігор Петренко / Depo.ua

Сегодня президент Зеленский подписал указ "Об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы". "Слуги" аплодируют, оппозиция критикует, мы же предлагаем вспомнить, как выполнялось несколько предыдущих.

Президентский Указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы предусматривает увеличение денежного обеспечения всех военных, переход Украины к основам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработку концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов, членов их семей и системы карьерного роста офицеров. Указ также предусматривает увеличение в течение следующих трех лет численности вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек профессиональной армии. Речь идет о создании дополнительных 20 бригад ВСУ. "Этот указ - это старт перехода ВСУ к профессиональной. Этот указ не потому что скоро война, этот указ чтобы скоро и дальше был мир. Мир в Украине", - подытожил Зеленский.

Слова Зеленского разные политические силы расценили по-разному. Большинство сходится на том, что это пиар, который был необходим именно сейчас для того, чтобы противодействовать обвинениям национал-патриотического сообщества в несерьезном отношении власти к самой обсуждаемой теме последних недель - угрозе войны. Однако немногие обратили внимание на важный момент - это не первый указ президента, направленный на усиление обороноспособности. А предыдущие, к сожалению, не исполнены. Перечислим несколько из них.

Первый: указ от 8 ноября 2019 г. № 837/2019 в части создания военной полиции. Такой структуры у нас до сих пор нет. Второй: указ от 27 февраля 2020 г. № 59/2020 в части создания агентства оборонных технологий с обеспеченной функциональной способностью; в части увеличения финансирования производства вооружения и военной техники до 0,5% ВВП; в части актуализации государственных целевых программ реформирования и развития ОПК и создания и отладки производства боеприпасов и продуктов специальной химии. Третий: указ от 20 августа 2021 г. № 372/2021 в части создания Целевого государственного фонда развития оборонно-промышленного комплекса.

Сегодняшний указ - еще более масштабный по планам. Но у многих он вызвал ассоциацию с миллиардом деревьев. Время от времени органы, ответственные за выполнение обещания главы государства, отчитываются, где и сколько чего посадили, и до миллиарда ой как долго. Что касается нового указа, пункты о продлении срока службы по контракту и разработка концепции жилищного обеспечения представляются такими, что их будет несложно воплотить в жизнь. Что касается остальных, то непонятно, где возьмутся на это и люди, и деньги.

Уже через полгода-год выполнение этого указа будут очень тщательно анализировать и политики, и журналисты. Поскольку документ масштабный по своим целям, о нем так просто не забудут. Тем более все уже активно готовятся к парламентским выборам. Для этого прогнозируется, что обязательно найдут и коррупцию, и безнаказанный саботаж при реализации указа. Пожалуй, не стоит напоминать, кто в сознании избирателей у нас за все в государстве крайний?

Хотя в целом идея, повторимся, неплохая, потому что дальнейшее развитие украинской армии очень важно и этим необходимо заниматься. Без популизма.