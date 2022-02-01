Коболев об обысках: Мне не страшно и немного противно

Бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что обыски в его доме касались возникшего более 20 лет назад газового долга и намекнул, что это может быть попыткой запугать его. Об этом он написал в Facebook .

ДБР устроила следственные действия у Коболева в рамках расследования факта отчуждения 305 млн кубометров газа в 2020 году в пользу структур, предположительно связанных с Константином Жеваго.

Следователи видят в этом признаки преступления, но Коболев настаивает, что действовал в интересах Нафтогаза.

"В процессе урегулирования проблемы, возникшей более 20 лет назад, команды Нафтогаза и Укртрансгаза руководствовались интересами этих компаний и смогли предотвратить незаконное списание денежных средств на сумму около 2 млрд грн (в том числе вернуть более 200 млн грн уже списанных средств), что значительно превышало рыночную стоимость самого спорного газа в период урегулирования", - заявил Коболев.

Он добавил, что готов объяснить любое свое решение на должности главы правления и не собирается бежать из Украины.

"Я начал свой частный бизнес в Украине и не собираюсь от него отказываться. Поэтому пугать меня или передавать приветы нет никакого смысла. Мне не страшно, хоть и немного противно. Не сильно, ведь с доминирующим принципом текущего исторического момента под кодовым названием "Слабоумие и отвага" меня начали знакомить примерно год назад", - написал Коболев.

Он сообщил, что на момент начала обыска находился у друзей в Черниговской области, но прилетел, как только смог.