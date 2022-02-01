В рейтинге партий лидирует «Евросолидарность» - соцопрос

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Европейская солидарность", за которую готовы отдать свой голос 25,2% тех, кто намерен принять участие в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января.

Согласно данным исследования, на втором мечте политическая партия "Слуга народа" (12,8% и 18,4% соответственно). За ВО "Батькивщина" готовы проголосовать 8,7% всех респондентов или 12,6% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,3% и 9,0%, соответственно, партию "Разумная политика" – 6,0% и 8,7%, соответственно, партию "Наши" – 3,7% и 5,3%, соответственно.

Партию "Сила и честь" поддержали бы – 3,4% и 4,8%, соответственно, партию "Украинская стратегия Гройсмана" — 2,3 и 3,2% соответственно, каждую из других политических сил — менее 2% всех опрошенных и менее 3% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором.

Также отмечается, что по сравнению с октябрем 2021г. статистически значимо вырос рейтинг "Европейской солидарности" (с 12,4% до 17,5% всех опрошенных) и снизился рейтинг «"Украинской стратегии Гройсмана" (с 4,6% до 2,3%).

По результатам соцопроса, реальной оппозицией к нынешней власти является партия "Евросолидарность" (такого мнения придерживаются 33,1% опрошенных).

19,0% опрошенных главной оппозицией к нынешней власти считают партию "ОПЗЖ№, 11,3% – "Батькивщину".

Социологическое исследование проводилось методом САТІ (телефонный опрос).

Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.