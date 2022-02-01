Финансовые новости
- |
- 01.02.22
- |
- 15:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов – опрос
14:50 01.02.2022 |
Действующий президент Украины Владимир Зеленский и пятый президент страны, народный депутат Петр Порошенко вышли бы во второй тур выборов президента, если бы голосование проводилось в ближайшее время, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного "Центром Разумкова", которые были обнародованы во вторник.
Так, за Зеленского готовы проголосовать 17,4% всех опрошенных и 26,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за Порошенко - 16,2% и 24,2% соответственно.
Третье место в рейтинге занимает нардеп Юлия Тимошенко: её готовы поддержать 6,9% всех опрошенных или 10,3% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, четвертое место у экс-спикера, нардепа Дмитрия Разумкова - 5,5% и 8,2% соответственно.
На пятом месте рейтинга нардеп Юрий Бойко и экс-нардеп Евгений Мураев: за каждого из них готовы проголосовать по 4,7% всех респондентов и по 7% опрошенных, которые точно пойдут на выборы и определились с выбором.
Кроме того, за политика Игоря Смешко готовы проголосовать 3,6% всех опрошенных или 5,4% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за экс-премьера Владимира Гройсмана - 2,1% и 3,1% соответственно, за экс-нардепа Олега Ляшко - 1,3% и 2,0%, , за нардепа Виктора Медведчука 1,1% и 1,6%, за экс-нардепа Олега Тягнибока 0,6% и 0,9%.
Социологи сообщают, что по сравнению с октябрем 2021 года статистически значимо выросли рейтинги П.Порошенко (с 12,7% до 16,2% всех опрошенных) и Ю.Тимошенко (с 5,0% до 6,9%), при этом рейтинг В.Гройсмана снизился (с 4,1 до 2,1%).
"62,5% опрошенных не поддерживают идею, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году. Поддержали бы баллотирование Зеленского на второй президентский срок 18,6% респондентов. Остальные опрошенные не определились с выбором", - подытожили социологи.
Социологическое исследование " Электоральные ориентации граждан Украины (январь 2022г.)" проводилось социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос).
Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В рейтинге партий лидирует «Евросолидарность» - соцопрос
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов – опрос
|Обыски у Коболева и Переломы: в чем суть дела
|Россия заявляет об отводе войск: Можно ли Украине перевести дыхание
|Гибридная война во всей красе. Как МВД и Нацполиция опровергают Зеленского и Арахамию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|«Шатун» или «ширка» с Тимошенко. Что изменится в парламенте после ковидной паузы
|Позитив недели. В Кремле испугались оружия наших добровольцев
|Поглощение продолжается. Что означает решение Путина о соцвыплатах для ОРДЛО
|Игра Венедиктовой. Почему опять провалилась попытка посадить Порошенко под арест
|Был ли мальчик? О чем говорит «слив» CNN о разговоре Байдена и Зеленского
|Домохозяйство – значит предпринимательство: Зачем «слуги» хотят ввести семейное декларирование
|Апелляционный суд перенес на 11 февраля рассмотрение жалоб на меру пресечения Порошенко
Это интересно
|IDC: дефицит чипов сохраняется из-за инвестиций не в те производства
|Представлена новая технология Panasonic: она вдвое сократит стоимость объективов камер
|Intel планирует выпускать миллионы видеокарт Arc ежегодно
|Представлена игровая консоль MSI с AMD Ryzen 7 5700G и поддержкой 3 мониторов
|Microsoft отразила DDoS-атаку рекордной мощности
|Intel уступила лидерство Samsung по продажам полупроводников в 2021 года, а AMD сильнее других увеличила выручку
|Квантовое превосходство китайского квантового компьютера тоже оказалось мифом