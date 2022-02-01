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Обыски у Коболева и Переломы: в чем суть дела
14:04 01.02.2022 |
Государственное бюро расследований проводит обыски у экс-главы Нафтогаза Андрея Коболева и в офисе Укртрансгаза по делу об отчуждении газа на 2,2 млрд грн в 2020 году.
Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
Бюро отмечает, что обыски проводятся также у руководителей частных предприятий.
Речь идет о деле передачи "Укртрансгазом" 300 млн кубометров газа пулу фирм в 2020 году. В результате этого НАК мог получить 2,2 млрд грн убытков.
В настоящее время и.о. директора Укртрансгаза является Сергей Перелома.
В ДБР добавили, что по данным следствия Коболев подписал решение аукционера "УТГ" по мировому соглашению, которым был отчужден такой объем газа, без согласования с наблюдательным советом Нафтогаза.
О каком газе идет речь?
Споры по этому газу велись еще с 1999 года. Тогда ЗАО "Укрэнергосбыт" передало государственному предприятию "Укртрансгаз" (УТГ) 418 млн куб м газа. Последнее должно было поставить топливо потребителям, которых укажет "Укрэнергосбыт".
Однако из этого объема была поставлена только часть газа, а в газотранспортной системе осталось 305 млн куб. м топлива. Именно на них стороны судились 20 лет.
В 2019 году в конфликте появилась третья сторона - связанная с Константином Жеваго ООО "ФК "Фин-инвест", которое выкупило право на получение 305 млн куб м газа. Впоследствии суд постановил взыскать с УТГ эквивалент этого газа - 2,3 млрд грн.
Тогда в "Укртрансгазе" действия "Укрэнергосбыта" и "Фин-инвеста" назвали "имеющими признаки мошенничества".
В середине 2020 года права требования от "Укрэнергосбыта" перешли к другой фирме - ООО "Профи-Газ", связанной с киевским бизнесменом Игорем Вороновым. Уже в конце года в Нафтогазе решили заключить мировое соглашение с этим пулом "мошеннических" фирм.
УТГ попросил "Нафтогаз" оформить договор займа на 300 млн куб м газа, чтобы отдать их "Профи-Газ", которая на момент принятия мировой юридически имела на это право. Соглашение было утверждено решениями суда от 10 и 13 ноября.
Таким образом, газ стоимостью 2,2 млрд грн получила компания Профи-Газ.
Разборки между бывшими и нынешними собственниками "Укрэнергосбыта" за права на объем газа до сих пор продолжаются. В конце 2021 года Верховный суд подтвердил решение о признании недействительным договора 2018 по купле-продаже акций компании "Укрэнергосбыт" компании "Профи-Газ".
"Укртрансгаз" требует у "Нафтогаза" возместить ему причиненный ущерб путем возврата 305 млн кубометров природного газа, который передали ООО "Профи газ".
Подробно о том, как "Нафтогаз" потерял 300 млн кубов газа читайте в статье ЭП: Назад в 90-е: "Укртрансгаз" хочет отдать "мошенникам" газа на 2 миллиарда
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