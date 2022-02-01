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АНАЛИТИКА

Гибридная война во всей красе. Как МВД и Нацполиция опровергают Зеленского и Арахамию

21:37 31.01.2022 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Нетрудно представить себе, какой восторг в российских медиа вызвала бы кровавая акция в Киеве под лозунгом «Наступ на Крим та ЛДНР».

Готовит ли Россия новое вторжение в Украину? Этот вопрос в последние недели стал дополнительным фактором ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном. Факты говорят о том, что Москва прямо сейчас проводит информационную подготовку к появлению казус белли, то есть поводов для войны. И очень важно, чтобы украинские власти не подыгрывали Кремлю.

На радость Путину

Вопрос о новом российском вторжении обсуждался в пятницу, 28 января, на двух пресс-конференциях - в Киеве и в Вашингтоне. Вновь прозвучали противоположные оценки.

В Киеве Владимир Зеленский собрал журналистов западных СМИ, чтобы пожаловаться им на западных лидеров. "Из-за всех этих сигналов, что "завтра война", которые пошли даже от уважаемых лидеров государств, они откровенно говорят "завтра будет война", возникла паника - на рынках, в финансовом секторе..." - заявил он.

В ответ на замечание, что украинские власти умаляют существующую угрозу, Зеленский еще раз повторил, что сейчас "мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных. Но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда проводились военные учения России. Сейчас я не считаю ситуацию более напряженной, чем она была тогда, в пик учений".

Противоположное мнение высказали в Вашингтоне министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. "Когда мы смотрим на то количество войск и количество техники, которое находится в приграничном районе, оно намного превышает то, что мы обычно видим на их учениях", - сказал министр. "Конечно, это ощущается по-другому с точки зрения того, что мы видели на прошлых российских учениях, - подтвердил генерал. - Это больше по масштабу, размаху и сосредоточению сил, чем все, что мы видели в последнее время, и я думаю, что вам придется вернуться в дни холодной войны, чтобы увидеть что-то такого масштаба. Они проводят ежегодные учения, и мы внимательно следим за ними, но это другое".

По оценке CNN, после пресс-конференции Зеленского напряженность между Вашингтоном и Киевом возросла. "Несмотря на то, что Белый дом стремится оказать Киеву максимальную поддержку, в том числе за счет поставок военной техники и нового финансирования, некоторые официальные лица в частном порядке говорят, что правительство Зеленского встречает поддержку без особой благодарности", - констатирует CNN и в подтверждение приводит слова Зеленского на пресс-конференции 28 января: "Я не могу быть таким, как другие политики, которые благодарны Соединенным Штатам только за то, что они Соединенные Штаты".

Далее в статье говорится, что "Байден и его советники были раздражены публичным преуменьшением Зеленским угрозы и плохо завуалированными выпадами в адрес президента США". "У нас есть вопросы: почему вы завязываете драки с США? - сказал CNN анонимный представитель Белого дома. - Почему вы сливаете информацию и искажаете информацию, когда США - один из ваших единственных настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?"

В то же время пресс-конференция Зеленского помогла кремлевской пропаганде, вооружив ее новыми аргументами. Так, посольство России в Великобритании процитировало Зеленского: "Разговоры Запада о неминуемой войне вредны для экономики Украины. Но ситуация на границе не более напряженная, чем год назад".

Еще дальше в критике США пошел глава парламентской фракции "слуг народа" Давид Арахамия. Утром 28 января он заявил журналистам в Раде: "США и другие сеют панику по поводу нападения на Украину. Это - не дружеский шаг". Его слова, конечно же, заметили западные партнеры. "Они все употребляют наркотики в Украине или что тут происходит?" - возмутилась депутат Европейского парламента Виола фон Крамон.

Подготовка казус белли

Новую информацию о действительных планах Кремля сообщили утром 31 января министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко. Они рассказали о задержании лиц, планировавших массовые беспорядки в центре Киева. Монастырский отметил, что организаторы хотели привлечь до 5 тыс. человек, из которых 1,5 тыс. - "титушки", которые должны были устроить драки с правоохранителями. Министр назвал это элементом гибридной войны. Обязательным элементом протестов должно было стать провоцирование правоохранителей и имитация жертв среди участников акции. Заранее была заготовлена бутафорская кровь, запланированы и собраны группы подставных медиков. Подобные митинги планировали провести также в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях, сообщил Монастырский.

Клименко рассказал, что участники акции должны были нести баннеры с лозунгами "Наступ на Крим та ЛДНР", "Війна до перемоги". Он добавил, что главной целью акции должна стать дестабилизация внутриполитической ситуации в государстве, дискредитация органов власти и создание резонанса не только в отечественном медиапространстве, но и за рубежом. По словам Клименко, участники группы организаторов получили авансом более 1 млн грн. "Мы сейчас определяем пути поступления этих денег", - сообщил он.

Подозрение получили два человека, они граждане Украины. Причастность их к спецслужбам других государств устанавливает следствие, - рассказал Клименко. По словам Монастырского, организаторы имели опыт работы в правоохранительных органах. "Сейчас СБУ изучает их связи с непризнанными вооруженными формированиями и спецслужбами РФ", - подтвердил министр.

Нетрудно представить себе, какой восторг в российских медиа вызвала бы кровавая акция в Киеве под лозунгом "Наступ на Крим та ЛДНР". Типа "злобные украинские радикалы хотят напасть на миролюбивую Россию, а беспомощные украинские власти не могут их удержать".

О том, что все это входило в планы Кремля, можно догадаться, ознакомившись с заявлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в интервью российским радиостанциям 28 января. Он заявил, что Украина якобы не контролирует значительное количество своих вооруженных формирований на линии соприкосновения на Донбассе. Это, по словам Лаврова, якобы не исключает возможности "провокаций, которые могут повлечь за собой боевые действия". "Около 100 тысяч на линии соприкосновения. И киевский режим большую часть из этих вооруженных людей не контролирует, - поведал Лавров россиянам. - Значительная часть находящихся там подразделений - это бывшие добровольческие батальоны, нынешние какие-то батальоны территориальной обороны, отряды народного сопротивления. Им раздают уже ПЗРК - эта информация, которая активно крутится в СМИ. Их призывают приносить с собой охотничьи ружья, потому что на всех не хватит ПЗРК. Это просто такой милитаристский психоз", - заявил Лавров.

Акция в Киеве должна была стать подтверждением этого "милитаристского психоза" украинцев. Отметим, что на оккупированных территориях и в самой России кремлевская пропаганда уже немало постаралась для придумывания "агрессивных намерений" Украины. Но в западных медиа эта кремлевская пропаганда расходится плохо. Кровавая акция в Киеве должна была стать доказательством, которое переубедило бы западное общественное мнение или по крайней мере вызвало бы в нем сомнение типа "наверное, обе стороны виноваты и обе хотят войны, поэтому нельзя наказывать Россию и помогать Украине".

Кремлевские мифы

Недавно, 20 января, на сайте Госдепа США появился информационный бюллетень "Факты против вымысла: российская дезинформация об Украине". Там говорится, что несколько российских военных и разведывательных структур осуществляют информационную кампанию, направленную против Украины. Их действия включают распространение дезинформации и пропаганды с целью повлиять на западные страны, чтобы они поверили, что поведение Украины может спровоцировать глобальный конфликт, и убедить граждан России в необходимости российских военных действий в Украине.

В этом документе анализируется и опровергается целый ряд вымыслов об Украине, распространяемых кремлевской пропагандой. Первый: "Украина и украинские правительственные должностные лица являются агрессивной стороной в российско-украинских отношениях". Второй вымысел: "Запад подталкивает Украину к конфликту".

Кровавые акции, которые готовились в Киеве и других украинских городах, должны были подтвердить первый вымысел. То, о чем рассказали Денис Монастырский и Игорь Клименко, являются еще одним доказательством того, что Кремль хочет создать информационные казус белли для нового вторжения. Типа "это украинцы хотят напасть, а мы вынуждены оказать помощь братскому донбасскому народу и спасти от украинских карателей граждан России на Донбассе". Путин еще 23 декабря, более месяц назад, попытался переложить на Киев вину за возможную полномасштабную войну: ""Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать - такие-то и такие-то новые санкции последуют".

А вот слова Зеленского и Арахамии фактически служат оправданием второму вымыслу Кремля - о коварном Западе. В самом деле, если верить Зеленскому и Арахамии, что российская угроза по сравнению с прошлым годом не выросла, тогда зачем США, Канада, Великобритания и другие страны НАТО вдруг принялись снабжать нас вооружениями в невиданных ранее объемах? Уж не потому ли, что Запад подталкивает нас к войне, как утверждает кремлевская пропаганда?

Вашингтон возражает кремлевской пропаганде, что сейчас беспрецедентная угроза полномасштабного российского вторжения в Украину, поэтому Запад и решил помочь нам вооружиться, чтобы повысить для Путина цену вторжения. Но Зеленский и Арахамия рассказывают, что угроза российского вторжения не выросла - и после этого, конечно, в Вашингтоне возникают вопросы о том, кто же тот выдающийся манипулятор, который вкладывает в головы украинского руководства эти странные мысли о "недружеских шагах США".

 

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