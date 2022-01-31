«Шатун» или «ширка» с Тимошенко. Что изменится в парламенте после ковидной паузы

Верховная Рада опять уходит на каникулы. На одно заседание соберутся 1 февраля, а затем до 15 февраля будут как бы работать в комитетах. Официальная версия - значительное количество народных избранников болеет коронавирусом. Но есть и неофициальные. Первая: монобольшинство в состоянии полураспада, "слуги" якобы требуют за свои голоса преференции или денежные знаки. "Пока ситуация с "конвертным" финансированием депутатов монобольшинства не разрешится (а им якобы уже месяц задерживают выплаты), картина с голосованиями любых важных для Зеленского и Ермака инициатив будет оставаться такой же. Все очень прозаично, "утром деньги - вечером стулья", - утверждает политолог Виктор Небоженко.

Еще в октябре в НАБУ рассказывали о поступлении более 10 заявлений по фактам регулярных неофициальных выплат народным депутатам. Но как продвигается это расследование - неизвестно. А поведение большевиков на прошлой сессионной неделе действительно наталкивает на нехорошие подозрения. Возьмем, к примеру, сессионный четверг, традиционный день голосования. Рада не смогла удовлетворить желание главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко уйти в отставку, не хватило голосов за два законопроекта о пчеловодстве, их отправили на доработку, зато утвердили календарный план работы с ковидным перерывом. Впрочем, депутаты поддержали несколько законопроектов, касающихся, в частности, социальной защиты ветеранов и использования оружия теробороной. "За" проголосовало 198 "слуг" из 242 членов фракции. Статистика говорит, что около 40 депутатов президентской политсилы отсутствовали. Но статистика не знает, по каким причинам.

Другая версия, которой объясняют недисциплинированность многих "слуг народа" - крепнущая уверенность, что в следующем парламенте их не будет. Если на следующих выборах снова не вернут мажоритарку - а о такой возможности не так давно заикался Давид Арахамия, - то попасть в проходную часть списка партии власти станет невероятно сложно. Какой смысл быть во второй сотне? Судя по динамике рейтинга СН, к октябрю 2023 г., когда по графику должны пройти выборы нового состава парламента, и в первой сотне будет жесткая борьба за место под солнцем. Потому некоторые "слуги" резонно поглядывают в сторону других политпроектов, благодаря которым могут попасть в следующую Раду. И это до выборов еще почти два года, что же будет с монобольшинством с приближением предвыборной кампании? Этим пользуются отдельные группы влияния, цель которых если не развалить монобольшинство, то сделать его содержание очень хлопотным и затратным удовольствием для Банковой.

Сейчас в информационном пространстве активизировались две темы. Первая: монобольшинство существует только на бумаге, потому нужны досрочные выборы. Во второй теме первая часть та же, но вывод другой - необходима широкая коалиция в парламенте с полной перезагрузкой правительства. Темы как бы существуеют параллельно, но цель у них одна - понижать рейтинг власти и навязывать ей свою повестку дня.

Вероятность роспуска парламента и досрочных выборов на сегодняшний день мала. Распустить Верховную Раду может только президент, но для этого ему нужна причина. Таковой может стать юридическое прекращение деятельности нынешнего большинства. Проще говоря, если фракция "слуг народа" потеряет 17 нардепов, тогда останется 225 и монобольшинство исчезнет. Такое количество добровольно ушедших мажоритарщиков может и набраться. Что же касается исключения из фракции, то к нему "слуги" прибегают только в особых случаях. Здесь кстати вспомнить обещания изгнать сторонников "Разумной политики" Дмитрия Разумкова. Но дальше разговоров дело не пошло.

Оппоненты Зеленского понимают, что преждевременный конец монобольшинства - достаточно сомнительный сценарий. И что президент не пойдет на невыгодный для себя шаг с роспуском Рады. Однако никто не мешает использовать нынешний кризис во фракции "слуг" для понижения рейтинга "зеленых". Дескать, держатся за кресла, а народ хочет перезагрузки парламента. Нельзя исключать (и об этом говорят эксперты), что к весне требовать досрочные выборы начнет улица. Если, например, "слуги" провалят обещанное послабление ФОПам. Или того хуже - власть пойдет на уступки России по Донбассу.

Хотя на самом деле выборы раньше срока противникам Зеленского не нужны. Его личный рейтинг остается высоким, и на нем он способен провести в парламент довольно многочисленную фракцию. Но разговоры о конце монокоалиции выгодны. В парламенте прошлого созыва этой технологией успешно пользовались против коалиции БПП и "Народного фронта", требуя досрочных выборов.

Разговоры о развале монобольшинства нужны оппонентам Зеленского еще и для того, чтобы не допустить переноса выборов с октября 2023-го на октябрь 2024-го. Провластные спикеры отрицают такой сценарий, но им не верят. Потому что обещание продлить каденцию еще на год способно взбодрить унывающих "слуг народа".

А вот перспектива появления новой коалиции выглядит куда реалистичнее, чем досрочные выборы. Фракция "слуг" будет и впредь сохранять формально необходимую численность, но де-факто толку от этого мало, если законодательная деятельность увязнет в болоте. Вариант выхода из ситуации предложила Юлия Тимошенко. Она официально обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом создать "правительство национального единства". Себя в премьеры она не предлагала, но немногие сомневаются, что подтекст именно таков. Ответа Тимошенко пока не получила. Конечно, видеть ее в правительстве на Банковой не хотят. И создавать коалиционное правительство тоже. Однако время сейчас работает против власти и ее рейтингов, поэтому Тимошенко надеется дождаться момента и разыграть "золотую акцию". Она уже показала, как это работает - без 14 голосов "Батьківщини" не было бы ковидных каникул парламента.

Потому нельзя исключать, что пауза в сессионных заседаниях необходима и ОП, и политическим силам, готовым к взаимовыгодным сделкам, для переговоров о переформатировании в парламенте и правительстве.