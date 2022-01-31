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АНАЛИТИКА

Поглощение продолжается. Что означает решение Путина о соцвыплатах для ОРДЛО

07:51 31.01.2022 |

Политика

 Олег Полищук / Деловая столица

После реализации права на получение российских пенсий без регистрации на территории страны-агрессора в ОРДЛО практически не останется пенсионера без паспорта РФ.

Ключевым днем прошлой недели в контексте оккупированной Россией части украинских Донецкой и Луганской областей стало 26 января, когда в Париже встретились политические советники лидеров стран нормандской четверки. Переговоры с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака, замглавы путинской администрации Дмитрия Козака и советников канцлера Германии и президента Франции Йенса Плетнера и Эммануэля Бонна длились более восьми часов, но глобальных прорывов не произошло, что было вполне ожидаемо. Впрочем, стороны впервые с 2019 г. смогли согласовать совместное коммюнике.

Хоть документ и получился предельно коротким и с привычными проходными фразами о том, что участники нынешней нормандской встречи, дескать, "подтверждают, что минские договоренности являются основой работы нормандского формата и намерены снизить имеющиеся разногласия на пути вперед", в нем все-таки есть два важных момента. Во-первых, политические советники лидеров Украины, России, Германии и Франции выступили за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня на донбасском фронте. А, во-вторых, договорились снова встретиться через две недели в Берлине.

Относительно последнего, то наличие данной дипломатической договоренности снижает вероятность российского вторжения в нашу страну как минимум до момента предстоящего берлинского рандеву в нормандском формате в феврале. Что же касается очередного заявления о режиме тишины на линии соприкосновения, то такое обещание действительно стало мало-мальски выполняться.

Об этом свидетельствовали ежедневные сводки штаба ООС, согласно которым за 26, 28 и 29 января ни одного обстрела со стороны оккупационных корпусов ВС РФ зафиксировано не было. Единственным исключением оказалось 27 января с двумя нарушениями - на Луганщине была выявлена попытка проникновения ДРГ противника, а на Донетчине недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия. Однако это не идет ни в какое сравнение с предыдущей огневой активностью ихтамнетов, использующих в перманентном режиме станковые пулеметы, гранатометы, минометы, а то и тяжелую артиллерию.

Оружейный шантаж "единороссов"

Но главную многолетнюю задачу от Путина - принудить Киев хотя бы к обещаниям прямых переговорах с главарями российских оккупационных администраций в ОРДЛО - Козак на нормандской встрече в Париже решить не сумел. Хотя именно в день переговоров 26 января подоспела своеобразная подмога из Москвы, когда представители путинской партии "Единая Россия" вдруг заговорили об официальніх поставках российского оружия на оккупированный Донбасс.

Так, сначала с призывом об этом выступил первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета "единороссов" Турчак, а затем глава фракции "Единой России" в Госдуме РФ Васильев заявил, что партия обращается к Путину "с просьбой предоставить помощь ДНР и ЛНР посредством поставки военной продукции". Похоже, в таком ключе оружейного шантажа Кремль будет продолжать давить на украинскую власть все ближайшие дни вплоть до предстоящей в Берлине новой нормандской встречи политических советников. И тут будет важна четкая и единая позиция всех наших западных партнеров в этом вопросе.

Конечно, ни для кого не секрет, что российское оружие в огромном количестве с его самыми новейшими образцами присутствует в ОРДЛО все годы оккупации, начиная с весны 2014-го. Так что, если говорить де-факто, ничего принципиально нового в этой просьбе "единороссов" к своему вождю нет. Но если коллективный Запад проглотит этот кремлевский выпад де-юре, может реально начаться процесс легализации на оккупированном Донбассе российских захватчиков со всей навезенной туда военной техникой.

Продолжение российского поглощения ОРДЛО

Пока же путинский рупор Песков продолжает играть роль доброго полицейского: "Президенту, естественно, прекрасно известно об этом мнении, об этой точке зрения. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является, в том числе и для "Единой России", но сейчас нет какой-либо реакции президента на подобные инициативы". А тем временем его шеф Путин сподобился на продолжение фактического поглощения ОРДЛО Россией, начавшегося с массовой выдачи паспортов РФ украинским гражданам, живущим в оккупации.

Вечером 27 января на официальном сайте Кремля был опубликован перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего еще 9 декабря 2021 г. В одном из них российскому правительству поручено "рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации".

Проще говоря, Кремль решил наполнить российскую паспортизацию оккупированного Донбасса реальным содержанием с конкретной датой - доклад премьера РФ Мишустина по данному вопросу должен состояться до 1 мая 2022 г. До сих пор жители ОРДЛО, которые получили российское гражданство, могли и даже должны были голосовать на выборах в Госдуму, но не имели право на получение российских пенсий и прочих соцвыплат без регистрации на территории России. Ну а после реализации данного путинского обещания в захваченных страной-агрессором районах Донетчины и Луганщины, по сути, не останется пенсионера без паспорта РФ.

Между прочим, на этот раз очень оперативно отреагировал Брюссель. 27 января во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене было обнародовано соответствующее заявление Евросоюза: "Мы осуждаем массовую ускоренную выдачу российских паспортов гражданам Украины упрощенным и выборочным способом как на незаконно аннексированном Крымском полуострове, так и в районах, находящихся под контролем поддерживаемых Россией вооруженных формирований. Такие меры еще больше нарушают суверенитет Украины, противоречат целям минских договоренностей и препятствуют будущему процессу реинтеграции". Правда, на дипломатические слова с осуждением, обеспокоенностью и всяческими призывами Путину давно наплевать. Если такие слова быстро не трансформируются в ответные действия, наносящие реальный урон российской экономике.
 

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