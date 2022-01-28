Игра Венедиктовой. Почему опять провалилась попытка посадить Порошенко под арест

Юрий Вишневский / Деловая столица

Власть словно специально из раза в раз ставит себя в смешное положение, которым с удовольствие пользуются Порошенко и его сторонники.

Утром 28 января под Киевским апелляционным судом собралось много народа. В 11:00 должно было начаться рассмотрение апелляций стороны защиты и стороны обвинения на решение Печерского районного суда Киева, объявленное 19 января. Напомним, что Печерский суд отказался удовлетворить ходатайство обвинения об избрании Петру Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей и ограничился минимальной мерой - личным обязательством. Обе стороны подали апелляцию: защита настаивает на том, что даже эта минимальная мера пресечения должна быть отменена, а обвинение, наоборот, требует отправить пятого президента под арест.

Папка потерялась

Однако в назначенный срок заседание Киевского апелляционного суда не началось. Суд объявил о переносе заседания ровно на две недели (оно должно начаться 11 февраля в 11:00) "в связи с непоступлением материалов уголовного производства" из Печерского суда в Киевский апелляционный суд.

Расстояние между двумя судами - около 6 км, от улицы Владимирской до улицы Соломенской. "Это не какая-то спецоперация - перевезти папку документов из Печерского суда, - поделился с журналистами своим недоумением адвокат пятого президента Илья Новиков. - Почему они не привезли эти материалы, я не знаю".

Такой поворот событий стал полной неожиданностью не только для стороны защиты, но и для людей, собравшихся под судом поддержать Порошенко, да и для полиции тоже. Все ждали обострения ситуации. Сторонники Порошенко были практически уверены в том, что суд даст согласие на его арест, а Нацгвардия попытается разогнать митинг.

"Накануне, как пишут СМИ, фракция "слуг народа" вызвала на ковер генпрокурора Ирину Венедиктову, чтобы заслушать ее по этому резонансному, на самом деле, политически мотивированному делу, - заявила перед ожидавшимся началом судебного заседания сопредседатель парламентской фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. - Мы рассматриваем все эти публичные маневры как нескрываемое давление на следствие с требованием результата, желаемого для Банковой, которая хочет ареста Порошенко".

По словам Геращенко, "Европейская солидарность", согласно закону, еще 26 января подала в КГГА все необходимые заявки на проведение мирной акции, провела всю соответствующую работу с полицией диалога, проинформировала о заявленном количестве участников акции. Однако утром перед судом депутатов и других участников акции встретили кордоны полиции, перекрытые входы в суд, машины с нацгвардейцами в полной амуниции и с оружием, а также автозаки (автомобили для перевозки задержанных). "Наша машина с озвучкой заблокирована, людей не пускают на ранее согласованное место акции", - констатировала Геращенко.

Понятно, что все это было бы совершенно излишне, если бы правоохранители были заранее предупреждены о том, что заседание не состоится и будет отложено на две недели. Поэтому можно предположить, что решение о переносе заседания принималось в последний момент.

Порошенко, выйдя из здания суда, поблагодарил участников митинга и сообщил, что "власть убежала". "Они испугались и убежали. А это значит, когда вы приходите, они убегают. Это круто! Низкий поклон каждому из вас, вы - победители!"

В то же время он обвинил Офис президента в давлении на судей. "Сегодня Офис президента дал команду остановить передачу дела в суд, для того чтобы дать им еще несколько недель, чтобы они нашли компромат на судей Апелляционного суда, потому что они отказываются выполнять их преступные приказы", - заявил Порошенко на митинге.

Две недели для Венедиктовой

Как видим, для Порошенко перенос судебного заседания - это точно не победа. К 11 февраля судьи, возможно, будут додавлены до готовности принять то решение, которое они оказались не готовы принять 28 января. Но в информационном плане Порошенко, безусловно, опять выиграл. Как и 17 и 19 января в Печерском суде, он получил возможность воодушевить своих сторонников и попиариться на очередном провале власти.

Что же касается власти, то, наверное, можно было бы предположить, что она за эти две недели организует нужное ей судебное решение. Но для этого ей необходимо демонстрировать уверенность в своих силах и в своей правоте. А этого нет.

Посмотрим на ситуацию глазами судей, прокуроров, сотрудников ГБР. Власть словно специально из раза в раз ставит себя в смешное положение, которым с удовольствие пользуются Порошенко и его сторонники. Возьмем генпрокурора Венедиктову - ее вообще можно заподозрить в двойной игре. В самом деле, она не захотела подписывать подозрение Порошенко и взяла отпуск на один календарный день, 20 декабря, чтобы этот документ подписал ее заместитель Алексей Симоненко. Особенно забавно то, что приказ Венедиктовой о ее однодневном отпуске обнародовал не ее офис, а адвокат Порошенко Игорь Головань.

Когда 19 января Печерский суд отказался арестовать Порошенко, пошли слухи о том, что Банковая выдвинула Венедиктовой ультиматум: если она проиграет апелляцию, то "слуги народа" выразят ей недоверие, после чего на ее место будет назначен послушный Симоненко. И вроде бы эта угроза подействовала. Венедиктова лично (не перепоручая это Симоненко) подписала апелляционную жалобу. Также большую активность проявило ГБР, которое работает в тесной связке с Венедиктовой (напомним, что она возглавляла ГБР в 2019-2020 гг., до того как стала генпрокурором). Знающим людям было очевидно, что ГБР пытается изобразить Порошенко злостным нарушителем личного обязательства. Это должно было стать основанием для того, чтобы апелляционная инстанция избрала ему более строгую меру пресечения.

Но эти попытки были организованы настолько грубо, что дискредитировали не Порошенко, а самих организаторов. И это тоже побуждает предполагать чью-то двойную игру.

Например, днем 24 января ГБР на своем сайте объявил, что Порошенко не сдал свои заграничные паспорта. Менее чем через полчаса адвокаты Порошенко обнародовали документальные доказательства, что загранпаспорта Порошенко были сданы еще утром.

Того же 24 января ГБР выписало Порошенко повестку на допрос на тот же день. Получился великолепный спектакль в театре абсурда. "Мы приехали в ГБР по повестке, фото которой распространили telegram-каналы. Приехали только потому, что понимали, что готовится какая-то провокация на тему "Порошенко не является на допросы". Повестка, выписанная 24 января на 24 января, не имела законной силы, по ст. 135 УПК вызывать можно только на четвертые сутки с момента вручения, но следователи ничему не учатся, - рассказал адвокат Порошенко Илья Новиков. - Чтобы не давать им повода и заодно зафиксировать, что впредь мы будем требовать от них выполнять закон буквально, мы решили в этот единственный раз приехать и выяснить отношения. И никто к нам не вышел. Следователя Дзвоника не смогли найти, ни он, ни кто-то другой нас не встречал. Мы подождали и поехали по своим делам". В подтверждение своих слов Новиков обнародовал видео, на котором зафиксировано, как Порошенко с адвокатами в здании ГБР безуспешно просят провести их на допрос.

Можно только догадываться, сам следователь придумал исчезнуть в момент появления Порошенко, или ему посоветовало его начальство, но в любом случае ГБР выглядело не в лучшем свете.

"Любой следователь прекрасно знает, что если он вызывает кого-то на допрос, то должен его ждать у входа и сразу провести к себе", - рассказал в эфире "4 канала" народный депутат прошлого созыва, бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак. "У меня нет никаких электоральных симпатий к Петру Порошенко, - подчеркнул он. - Но если мы остаемся в процессуальном поле, то следователь должен был там стоять как солдат у боевого флага и ждать Петра Порошенко, если он хотел его взять на допрос. И он не мог отлучаться. В течение 15-20 минут или полчаса он должен был стоять".

"Сегодня выглядит так: Петр Порошенко приехал в ГБР, там не было следователя, он поехал обратно. Он выполнил свои обязанности, которые возложил на него суд: являться на допрос по требованию следователя. Он - исполнил свои обязанности. Следователь - не исполнил свои обязанности, потому что он не дождался подследственного. Это выглядит так с процессуальной точки зрения", - резюмировал Чумак.

И вот 28 января мы увидели еще один спектакль в театре абсурда. Не нашлось, кому проехаться 6 км, чтобы привезти папку с документами из Печерского суда, и поэтому рассмотрение апелляций отложено сразу на две недели. Все понимают, что это смехотворный предлог. И если власть прибегает к таким уловкам, значит, она совершенно не уверена в конечном результате.