Был ли мальчик? О чем говорит «слив» CNN о разговоре Байдена и Зеленского

Владислав Гирман / Деловая столица





По данным американского телеканала, переговоры двух президентов прошли не очень «хорошо».

В ночь на 28 января состоялся телефонный разговор, второй уже с начала года, между президентом Украины Владимиром Зеленским и его американским коллегой Джо Байденом.

Повод прежний: угроза со стороны России и, собственно, шаги, которые могут предпринять партнеры, чтобы ее нивелировать.

Коммюнике, обнародованные пресс-службами Байдена и Зеленского довольно сухие, фразы обтекаемые и протокольные, дежурные так сказать: США поддерживают Киев и готовы вместе с союзниками "решительно отреагировать" на возможную новую интервенцию россиян, за что Зеленский в свою очередь очень благодарен и надеется на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Ну, разговор и разговор. Важный? Да, безусловно. На фоне эскалации со стороны России поддерживать интенсивный диалог с ключевым партнером Украины - лишним точно не будет.

И можно было бы сказать: поговорили и забыли (ввиду как раз обтекаемости и обыденности формулировок), если бы не одно "но", которое материализовалось с легкой руки телеканала CNN.

Со ссылкой на источник в Киеве - на некоего высокопоставленного чиновника - журналисты Мэттью Ченс и Джереми Херб сообщили, что беседа президентов прошла не так уж гладко, как может показаться после прочтения сообщений их пресс-служб.

По словам этого чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, Байден и Зеленский "споткнулись" об определение уровня угрозы со стороны Москвы.

Байден якобы заявил, что вторжение России уже в феврале, когда промерзнет грунт, неизбежно, но при этом Соединенные Штаты вряд ли предоставят еще больше военной помощи.

При этом, как позднее уточнил Ченс в эфире CNN, опять-таки ссылаясь на свои источники, Байден предположительно предупредил Зеленского, что Киев может быть sacked ("разграблен").

Украинский президент же, со слов источника, в свою очередь традиционно попытался быть не столь пессимистичным, сказав, что угроза есть, но она "неоднозначна". И вообще он, мол, надеется на прорыв в ходе переговоров "нормандской четверки" на уровне советников, состоявшихся в Париже на этой неделе, по результатам которых было достигнуто соглашение продлить режим прекращения огня.

Но теперь возникает вопрос: "А был ли мальчик?".

Если предположить, что украинский источник CNN реален и действительно сказал то, что сказал; а сказанное - правда; то отметим, что пресловутое разночтение во время телефонной беседы на самом деле могло иметь место.

И в таком случае размотаем клубок еще немного. Позиция Байдена по новому вторжению в целом может быть обусловлена одним вызывающим тревогу у украинцев веянием в Белом доме - со стороны так называемой группы умиротворителей, куда, к примеру, входит внештатный советник Джейка Салливана (советника Байдена по вопросам нацбезопасности) и политолог из RAND Сэмюэл Чарап - аналитик не единожды продвигавший идею надавить на Киев, дабы он пошел на уступки в рамках "Минска". Последний раз он об этом заговаривал в ноябре со страниц Politico.

Каким образом группа "умиротворителей" связана с тем, что Вашингтон постоянно подчеркивает высокий уровень угрозы интервенции россиян в Украину?

Сперва отмечу, что быть готовым к любым, даже самым негативным сценариям - это чертовски правильно и рационально. И так же правильно и рационально помимо видеороликов о шашлыках давать украинскому избирателю, особенно тому, который большую часть времени пребывает в своем радужном информационном пузыре, четкое и подробное описание того, как Киев готовится к возможной интервенции. Даже если ее не будет.

Но о взаимосвязи между умиротворителями и акцентированием Белым домом внимания на риске вторжения.

Эта тема сейчас в топе всех ведущих мировых изданий и на устах политиков в Украине, Европе и США. Она в значительной степени подкрепляется слаженными действиями друзей Украины - Великобритании и США - в сфере усиления обороноспособности.

И в равной степени параллельными решениями некоторых партнеров дать добро сотрудникам своих дипмиссий в Киеве отправить семьи домой.

В частностях, на днях Госдепартамент рекомендовал так поступить своим дипломатам в Украине. Правда затем корреспондент CNN Наташа Бертран 25 января сообщила, что работники посольства остаются в Киеве. А семьи, скорее всего, отправят на родину, да.

На следующий день Госдеп через посольство в Киеве, если так можно выразиться, снова подлил немного масла в огонь: рекомендовал всем гражданам США все же задуматься о скорейшем отъезде из Украины.

Это привлекло еще больше внимания. Не столько к действиям США, сколько к оценке Вашингтоном текущей ситуации, давно доросшей до уровня даже не кризиса, а неминуемой катастрофы.

Или же угроза все-таки преувеличена? Такое ведь тоже возможно. И тому даже есть объяснение. Потому как приданием кризису куда большего значения и масштаба можно, во-первых, не допустить реального столкновения (банально настращать Кремль); во-вторых, в итоге разрешить этот предположительно преувеличенный кризис, в том числе подталкивая к "правильным" решения партнеров и недругов в лице Москвы. Вспоминаем идеи советника советника Байдена по Минским договоренностям.

Можно предположить, что гипотетическое раздувание кризиса может помочь "умиротворителям" заставить-таки Киев пойти не ряд уступок по "Минску" в обмен на утешительные "плюшки" из Вашингтона. Учитывая, что у демократов на носу промежуточные выборы, администрации было бы не лишним организовать деэскалацию в отношениях между РФ и Украиной для повышения рейтинга и ради сохранения контроля над обеими палатами Конгресса.

Но давайте также рассмотрим другой вариант. А именно: небольшая перепалка между Зеленским и Байденом - выдумка.

В Белом доме и Киеве утверждают, что источник CNN врет. Спикер Совета нацбезопасности Эмили Хорн так прямо в комментарии телеканалу и заявила: "Анонимные источники "сливают" ложь". Байден, по ее словам, не говорил, например, что вторжение неизбежно.

После CNN снимает первоначальный твит о материале Ченса и Херба и публикует новый - уже с поправкой на позицию представителей администрации Байдена.

Так кто соврал (журналисты или их источник) и соврал ли? Что ж, это тоже вполне возможно. Особенно если учесть, что Мэттью Ченс зачем-то в феврале 2021 г. прививался "Спутником V" (кстати, эту вакцину вдруг решили себе вколоть в январе того же года корреспонденты NYT Эндрю Крамер и Антон Трояновский), чья эффективность до сих пор не подтверждена ВОЗ или EMA. Неясно зачем было рисковать своим здоровьем: журналистское любопытство, хайп, или по другим причинам? Кто знает, может Ченс ныне принимает соответствующие сигналы через свой "чип" производства Гамалеи и 48-го ЦНИИ МО России. Например, о том, что было бы здорово сообщить о конфликте между главами двух дружественных государств.

Если сведения, предоставленные CNN ошибочны (намеренно или нет), в зависимости от авторства "ошибки" они могут быть либо информационной атакой на Байдена из Киева, а именно с Банковой, стремящейся таким образом идти путем "без паники на шашлыки"; либо же информационно-психологической атакой на обоих лидеров и на отношения двух стран.