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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Домохозяйство – значит предпринимательство: Зачем «слуги» хотят ввести семейное декларирование

 Антон Коломойцев / Depo.ua

Новый законопроект "слуг народа" о семейном декларировании может стать очередным шагом к вытеснению из обращения такого явления как "физическое лицо - предприниматель". А заодно - и прореживанию армии получателей субсидий, льгот и социальных пособий.

В украинском парламенте одна за другой рождаются законодательные инициативы, целью которых объявляется прозрачность доходов граждан и предотвращение уклонения от уплаты налогов. Одна из таких, объявленная руководителем финансового комитета Совета Данилом Гетманцевым по ликвидации ФЛП-зарплатников, уже вызвала неоднозначную реакцию в предпринимательских и экспертных кругах. Теперь на сцену вышла глава другого комитета, социального, Галина Третьякова с предложением считать субъектами декларирования не отдельных лиц-предпринимателей, а в целом домохозяйства. Что в этом рационального, а что может привести к очередному закручиванию гаек - разбирается Depo.ua.

Семейный бизнес - без регистрации

Даниил Гетманцев является также одним из соавторов нового законопроекта о семейном декларировании, который в информационной системе парламента зарегистрирован под №6539. И раньше он уже анонсировал такое нововведение. По словам парламентария, новая система декларирования будет нести больше выгод, чем неудобств, ведь позволит домохозяйствам вносить в декларацию, например, пенсионеров, имеющих определенные льготы. Авторы документа утверждают, что большинство расходов домохозяйств финансируется из общего бюджета домохозяйства, в то время как доходы и имущественное состояние облагаются отдельно по каждому члену семьи. Поэтому происходит несоответствие материального положения и налоговой нагрузки.

"Семейное декларирование - это тогда, когда я могу вносить в декларацию пенсионера, проживающего со мной и имеющего льготы. Но такой пенсионер не имеет дохода, не платит налог, поэтому льготой своей не пользуется. Если мы ведем общее хозяйство - это несправедливо. Кроме того, это направлено на сохранение института традиционной семьи", - объяснил нардеп.

Но предложенная в проекте №6539 новация несколько сложнее. Вводя понятие "домохозяйство", законодатели сразу делят его на три категории. Классический пример - это лицо или совокупность лиц, которые совместно проживают в одном жилом помещении или его части, обеспечивают себя всем необходимым для жизнедеятельности, ведут общее хозяйство, полностью или частично объединяют и расходуют средства. Эти лица могут находиться в родстве или отношениях своячества, не находиться в каких-либо из этих отношений, или находиться и в тех, и в других отношениях.

Наряду с этим фигурирует и понятие "индивидуальное домохозяйство" - это одно лицо, проживающее в отдельной жилой единице или занимающее в качестве жильца отдельную комнату (комнаты), но не объединенное с кем-либо, кто проживает в этой жилой единице с целью образования общего хозяйства.

И, наконец, предусматриваются "институциональные домохозяйства" - состоящие из жителей специализированных или медицинских учреждений, учреждений социального обслуживания и социальной защиты, а также в воинских частях.

При этом один человек не может являться членом двух и более домохозяйств. По крайней мере, в течение одного отчетного финансового года.

В 5 статье проекта Третьяковой предполагается, что домохозяйство может осуществлять свою предпринимательскую деятельность. Причем - без регистрации ФЛП или предприятия другой формы. Список видов деятельности, которыми может заниматься домохозяйство, ограничен. В него, в случае принятия закона, войдут:

* парикмахерские и косметологические услуги;
* юридические консультации;
* услуги домашней прислуги;
* уход за больными или немощными лицами;
* предоставление индивидуальных уроков (репетитора);
* индивидуальное воспитание детей (гувернер);
* уборка;
* ремонт обуви, одежды, бытовой техники, часов мебели и других не слишком сложных вещей широкого потребления;
* техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов;
* услуги по стирке и глажке белья и других текстильных изделий;
* розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами из лотков и на рынках;
* услуги такси;
* услуги по перевозке груза;
* деятельность в сфере ресторанного хозяйства

Также есть оговорка, что в перечень могут входить и другие виды работ, кроме подлежащих лицензированию и относящиеся к независимой профессиональной деятельности в соответствии с законом. Не будет разрешено домохозяйствам предоставлять посреднические услуги по купле-продаже и аренде недвижимости, производить и продавать ювелирные изделия, драгоценные и полудрагоценные камни.

При этом главным условием занятий семейным бизнесом является предоставление годовой налоговой декларации домохозяйства. Плюс нельзя привлекать к работе членов других хозяйств. А годовой доход не должен превышать 8 млн. грн.

Нюансы декларирования

Представитель домохозяйства должен подавать не только ежегодную семейную декларацию, но и предекларацию о доходах семьи и уплаченных с них налогах, а также вести бюджет (доходы и расходы) домохозяйства в порядке, установленном Кабмином.

Доходами домохозяйства предлагается считать совокупность поступлений доходов всех членов домохозяйства в течение отчетного финансового года из всех возможных источников как в денежной, так и в неденежной формах. Таким образом, доходы домохозяйств состоят из:

* зарплаты и других приравненных к ней выплат, полученной наемными работниками по трудовому договору (контракту) от работодателей;
* вознаграждения по видам предпринимательской (экономической) деятельности;
* денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими, полицейскими, денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим за принадлежащее им для получения жилое помещение и т.п.;
* прибыли от деятельности самозанятого лица (ФЛП и физлицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность) по видам предпринимательской деятельности, которые не определены статьей 5 настоящего Закона;
* стипендии (включая сумму ее индексации, начисленную в соответствии с законом), выплачиваемую ученику, студенту, курсанту военных учебных заведений, ординатору, аспиранту или адъюнкту;
* пассивных доходов;
* выигрышей, призов, подарков;
* доходов от продажи собственно выращенной сельскохозяйственной продукции, побочных лесных пользований, за сданное (проданное) вторичное сырье, бытовые отходы, лом черных и цветных металлов,
* социального трансферта;
* страховых выплат, страхового возмещения или выкупной суммы, полученной по договорам страхования, в том числе по договорам долгосрочного страхования жизни, страхования пожизненных пенсий;
* выплат по негосударственному пенсионному обеспечению

Предложенное в законопроекте нововведение уже вызвало среди экспертов большие дискуссии. Многие обратили внимание на то, что в документе не нормируется такой вопрос, как налогообложение домохозяйств. Ведь если в случае с самозанятыми лицами, которые мы анализировали ранее, авторами декларируется, что ставка налога будет составлять 5% от обращения и нужно будет применять РРО, то в проекте Третьяковой об этом упоминается. Хотя трудно поверить, что государство подарит украинским семьям малейшую возможность безналогового существования.

Также неунормированы вопросы пенсий и социального страхования членов домохозяйств, которые будут заниматься собственным предпринимательством - будут ли они платить ЕСВ или их пенсия - их личная проблема, которую они пусть решают через негосударственные, например, пенсионные фонды.

Есть вопросы и по поводу стимулов к такой легализации. Ведь действительно очень мало мотивов самозанятым украинцам начинать показывать свои доходы от той же частной парикмахерской деятельности или уборки жилья. Ну зачем начинать платить даже 5%, если это практически ничего ощутимого не дает. Возможно, это легализация своих доходов для осуществления какой-либо крупной покупки, чтобы пройти финмониторинг. Но для какого количества украинских семей этот вопрос актуален?

Субсидия - только через декларирование

А вот другой стимул, заложенный в законопроекте, вполне может побуждать к декларированию. Речь идет о внедрении такого объединяющего понятия, как "социальный трансферт". В него включаются практически все социальные гарантии и льготы (кроме пенсий и стипендий), социальное страхование и социальные услуги. И получается так, что для того чтобы получить субсидию, декретные, больничный и многое другое - придется подавать годовую налоговую декларацию. Причем в законопроекте прямо указано: непредоставление домохозяйством годовой налоговой декларации является основанием для лишения или прекращения такого социального трансферта.

Последствия этого будут более очевидными: те, кто не захотят подавать декларацию, будут просто лишены доступа к социальной защите. И по сути выглядит так, что новый закон направлен на то, чтобы максимально сократить количество реципиентов государственной помощи. И это вполне ложится в социальную стратегию власти, которая считает, что существенная часть субсидиантов пользуется помощью безосновательно.

Справка:

По данным Госстата, в Украине насчитывается 14,9 млн. домохозяйств. Для 8,4 млн. (56,6%) из них основным источником дохода является оплата труда, для 126,6 тыс. (0,9%) - доход от предпринимательской деятельности, для 1,1 млн. (7,6%). доход от самостоятельной трудовой деятельности, для 5,2 млн (34,9%) - трансферты, доходы от собственности и другие доходы.
 

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