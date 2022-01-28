Апелляционный суд перенес на 11 февраля рассмотрение жалоб на меру пресечения Порошенко

Киевский апелляционный суд перенес на 11 февраля рассмотрение апелляции на меру пресечения в виде личных обязательство пятому президенту, лидеру "Европейской солидарности" Петра Порошенко, в суд не поступили материалы дела.

"Направлен запрос в Печерский районный суд о том, чтобы направили в апелляционный суд материалы уголовного производства. По состоянию на сейчас материалы уголовного производства из Печерского районного суда в Киевский апелляционный суд не поступили по причинам, которые не зависят от коллегии судей", - сказал председательствующий судья коллегии апелляционного суда.

В связи с этим коллегия судей заявила о невозможности проведения апелляционного рассмотрения на заседании в пятницу.

"Коллегия судей снимает данное дело с апелляционного рассмотрения и определяет новую дату и время судебного заседания – 11 февраля 2022 года в 11:00", - добавил он.

На момент оглашения о переносе заседания участника процесса отсутствовали в зале заседания.

По словам председательствующего судьи, у сторон есть возможность ознакомиться с апелляционными жалобами, материалами судебного производства, дополнить апелляционные жалобы, также стороны могут подать протесты на жалобы.

Как сообщалось, ГБР 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Печерский райсуд Киева 19 января избрал для Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу. Таким образом, ходатайство прокуратуры, в котором она просила об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн, суд не удовлетворил.

Порошенко заявил об ограничении его политической деятельности в связи с решением суда. Он и его защитники заявили о том, что подадут апелляцию на это решение суда. Офис генпрокурора, в свою очередь, также сообщил о намерении обжаловать определение суда.

Государственное бюро расследований ожидает Порошенко на допрос 31 января 2022 года на 11:00.