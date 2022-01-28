Подготовка к выборам: Почему активизировались сторонники внеблокового статуса Украины

Юрий Васильченко / Depo.ua

Дмитрий Фирташ, много лет находящийся в Австрии в ожидании экстрадиции в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы, написал статью, в которой призвал Украину оставаться нейтральным государством. Ему, симпатику России, из-за границы, конечно, об Украине лучше видно...

Написанное Фирташем можно свести к одному тезису - Украина должна отказаться от членства в НАТО и остаться нейтральной "Швейцарией Евразии". Мол, это соответствует ее историческому положению на торговом перекрестке между Европой и Азией. Нейтральность не должна рассматриваться как угроза Америке, Европе или России.

Фирташ, давно о себе не напоминавший, вряд ли написал статью просто так. Тем более сейчас, когда вокруг Украины идут геополитические баталии между Западом и Россией. К которой олигарх близок. Очевидно, посыл о нейтральном статусе направлен определенным силам в Украине. Прочтут эту статью и в Кремле. Без сомнения, идея Фирташа там понравится. Россия десятки лет через своих агентов влияния достаточно эффективно насаждала мнение о выгодности для Украины нейтрального и внеблокового статуса. После аннексии Крыма и спровоцированной Москвой войны на Донбассе сторонников нейтральности у нас стало существенно меньше, хотя их до сих пор хватает.

Из нынешних политиков об этом говорит Евгений Мураев, которого британский МИД прямо назвал "будущим главой оккупационного правительства" в случае вторжения России. А еще - в "ОПЗЖ". По странному стечению обстоятельств, 25 января, за день до публикации статьи Фирташа, в Верховной Раде два соратника Виктора Медведчука - Нестор Шуфрич и Юрий Загородний - зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внеблоковом статусе Украины. Этот документ парламент не рассмотрит, скажет читатель. Загородний с Шуфричем это хорошо понимают. Цель подобных законопроектов состоит в том, чтобы о них говорить в телеэфирах.

В пояснительной записке к законодательному детищу соратников Медведчука есть "бородатый" миф. В Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года провозглашено намерение стать в будущем нейтральным и внеблоковым государством, а в Акте о независимости 1991 года указано, что Верховная Рада провозглашает создание самостоятельного украинского государства, осуществляя Декларацию о государственном суверенитете. То есть признавался и нейтральный статус государства. А изменение статуса Украины как нейтрального государства возможно только путем внесения изменений в раздел I Конституции, которые будут поддержаны большинством граждан на всеукраинском референдуме. К слову, Мураев предлагает провести референдум, на который вынести вопросы нейтрального и внеблокового статуса.

То есть, видим уже три манипуляции, к которым прибегают проводники нейтралитета:

1. Украина должна быть как Швейцария (на определенную часть электората такое сравнение до сих пор действует, хотя швейцарцы состоятельны совсем не потому, что нейтральны);

2. нейтральный статус заложен в Декларацию о государственном суверенитете (следует упомянуть, что она принималась красным парламентом еще в УРСР), а, следовательно, и в Акт о независимости, и в Конституцию (это не так);

3. нужно провести всеукраинский референдум не о вступлении в НАТО (такой референдум возможен перед членством в Альянсе), а о внеблоковом статусе.

Арсенал манипуляций был бы не полон без еще нескольких мифов:

* в НАТО нас не примут и не будут защищать в случае вторжения (о стране-агрессоре обычно "нейтралисты" молчат);

* членство в Альянсе отнимет у нас часть суверенитета;

* на нашей территории разместят натовские базы;

* Украина под "внешним управлением", а так нами вообще будут руководить из Брюсселя и Вашингтона.

Вернемся к Фирташу, в отношении которого в Украине еще с июня 2021 года действуют санкции, однако связываемый с ним бизнес и дальше себя хорошо чувствует. Этого олигарха трудно назвать прямым политическим союзником Медведчука, хотя группа "газовщиков" и составляет значительную часть "ОПЗЖ". Да и связь между Фирташем и Мураевым не прослеживается.

О каких процессах, с прицелом на следующие выборы, может свидетельствовать активизация в информполе подзабытой темы внеблоковости и нейтральности Украины

Первое: у Москвы в Украине нет политсилы, на которую она сделала бы ставку. Нет новой Партии регионов. "ОПЗЖ" склонна к пророссийским нарративам, но между ее крыльями существуют разногласия. Не столько идеологические, как по отношению к действующей власти, и действующей власти - к отдельным акционерам "Оппоплатформы". К примеру, будет интересно проследить, окажется ли в реестре олигархов Сергей Левочкин. Партия Мураева хоть и набирает обороты, однако в случае санкций Совбеза в отношении этого политика и канала "НАШ" ожидаемо произойдет падение рейтинга. Так что сейчас мы можем стать свидетелями внутривидовой борьбы за "ватного" избирателя. Эдакий кастинг для башен Кремля. Или же это начало формирования единой пророссийской колонны. То, о чем предупреждали Киев западные партнеры.

Второе: прямо призывать к братанию с Россией эти политики опасаются, поэтому в качестве одного из элементов политтехнологии используется тема нейтрального и внеблокового статуса. Не исключено, что кто-то из "нейтралов" с приближением выборов будет носиться по стране с референдумом, на который они намекают.

Какой процент избирателей способны мобилизовать эти силы? Нынешние соцопросы могут дать ответ на этот вопрос с существенной погрешностью, ведь все будет зависеть от целого ряда факторов. В частности, сколько времени у власти уйдет на выполнение домашнего задания для ускорения продвижения на пути к НАТО. Сейчас задач несколько - прекратить ломать комедию с избранием главы САП, отказаться от преследования прозападной оппозиции, не сворачивать начатые реформы, отказаться от социального популизма, из-за которого страдает экономика, усиливать обороноспособность. Также многое зависит от готовности властей вести разъяснительную кампанию в поддержку курса в НАТО. Чтобы нивелировать те мифы, о которых ьыло сказано выше. И доказывать, что нейтралитет для Украины - опасен.

Часть работы за нас делают партнеры - ответ Штатов на ультиматум Москвы по поводу нерасширения Альянса обломал Путину зубы, а поставки оружия на фоне опасности вторжения России доказали, что США и Британия остаются гарантами нашего суверенитета с момента заключения Будапештского меморандума. Но Запад не будет делать за нас все. Если и дальше значительная часть населения будет вестись на внеблоковость, разновекторность и тому подобные выгодные России вещи, наш евроатлантический путь может быть очень длинным.