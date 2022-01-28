Гривня девальвирует, да. Но сейчас Украина платит цену, чтобы не заплатить еще больше

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Если кто-то будет вам говорить предательские тезисы, что это запад виноват в ухудшении ситуации в Украине, гоните их прочь. Во всем виноват лишь Путин.

Люди, которые вещают голосами российской пропаганды с интонацией Игоря Коломойского, говорят, что наши западные партнеры разрушают экономику Украины, создавая панику на рынках заявлениями о потенциальном нападении России.

Действительно, публикации в западной прессе вызывают беспокойство, а иногда и панику у западных инвесторов. Это влияет на курс нашей национальной валюты, потому что инвесторы бегут из Украины, продавая облигации, номинированные в гривне. В результате мы видим девальвацию нацвалюты, которая достигла уровня 29 гривен за доллар.

Это влияет на инвесторов на рынке еврооблигаций. Это делает невозможным для украинского правительства выход на рынок заимствований, что создает огромные проблемы для финансирования дефицита и рефинансирования старых долгов.

Однако, это манипуляция.

Почему? Потому что западные партнеры, прежде всего Британия и Соединенные Штаты, не на пустом месте поднимают эту шумиху. Они видят подготовку России к агрессии. Они читают ультиматумы России. Они видят заявления российских дипломатов. Это все факты. И озвучивая сценарии агрессии Кремля, они действуют на упреждение. Не разрешают РФ совершить провокацию.

Как только этот сценарий действий России озвучен, вероятность того, что она им воспользуется, намного меньше. А подготовка союзников к потенциальной агрессии делает ее менее вероятной. Потому что Россия делает шаг и смотрит на реакцию мира и Украины. И если реакции нет, это сигнал, что она может двигаться дальше. Если реакция сильная, останавливается. В этом смысл.

Сейчас сильная реакция. И оружие. И подготовка санкций. И даже эвакуация посольства и новости об экс-нардепе от Партии регионов и Оппозиционного блока Евгении Мураеве, как герое фильмов о Джеймсе Бонде - это реакция. И она уменьшает вероятность агрессии.

Дальше мы должны сравнивать стоимость определенных действий для украинской экономики. Сравнивать стоимость настоящей агрессии со стороны России и происходящего сейчас. И очень легко понять, что война, агрессия России, стоила бы для нашей экономики гораздо дороже, чем мы платим сейчас. Стоит только вспомнить панику во время событий в Дебальцево, и мы поймем, что текущие волнения - ничто по сравнению с этим. Сейчас волнуются западные инвесторы, во время войны волновались все. Эффект был бы на порядок выше.

Итак, сейчас Украина платит цену. Чтобы не заплатить еще больше. Западные союзники своими действиями действительно минимизируют вред. Ибо риски для украинской экономики создает один человек - это президент РФ Владимир Путин. И мы не можем на это повлиять. У нас есть такой сосед. И нам с ним еще жить какое-то время.

Не корректно сравнивать дождливый день и солнечный. Не корректно говорить, что действия союзников вредят экономике Украины относительно просто обычного дня, когда у нас на границе не Россия, а просто океан или куча мирных тихих стран.

Нет, реальность другая. И меры должны быть введены. Иначе просто никак.

Что это все значит

Что в этом году Украина как никогда нуждается в сотрудничестве с Международным валютным фондом и другими официальными кредиторами. Евросоюз уже оказал нам поддержку: Украина получит 1,2 млрд евро. Без всяких условий. Но этого недостаточно, если рынки так и не откроются.

Это значит, что мы должны активизировать реформы. Как можно скорее. Ибо Запад готов нам помогать. Но нельзя просить о помощи и одновременно нарушать данные обещания. Ибо даже в 2014-2015 годах активная помощь Запада сопровождалась такими же активными реформами.

В этот раз не следует ожидать, что будет иначе. Нам не простят отсутствие борьбы с коррупцией, например. Прикрывая это тем, что "этот Запад как-то плохо защищает нас от Путина" и другими теориями заговора. В этом году цена промедления с реформами будет очень высокой. Без денег МВФ, Соединенных Штатов, Всемирного банка нам в этом году грозит дефолт.

И сценарий дефолта обрадует только одного человека. Путина. Хотя, нет. Есть еще один. Это Коломойский. И вина тогда будет совсем не на наших западных партнерах.