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АНАЛИТИКА

Угроза войны спишет не все. Когда ждать санкций США против окружения Зеленского

22:47 26.01.2022 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Одним из раздражителей для Белого дома стало нежелание Банковой сделать своим приоритетом отпор российской агентуре в Украине.

Отношения между Киевом и Вашингтоном давно, со времен Януковича, не были столь плохими, как сейчас. Это выглядит очень странным в условиях, когда главная тема мировых СМИ - вероятное новое российское нападение на Украину.

Разгадка парадокса проста: Белый дом не видит в Банковой надежного партнера. А видит скорее обманщика, склонного к двойной игре.

Осталось сделать последнюю ошибку

Особенно сильно испортились отношения между Офисом Владимира Зеленского и администрацией Джо Байдена из-за затягивания Киевом объявления победителя конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 25 января посольство США обнародовало видеообращение госсекретаря США Энтони Блинкена. "Я хотел бы призвать отборочную комиссию САП безотлагательно выполнить последний этап своей работы и завершить отбор", - сказал Блинкен.

"Пора просто сейчас завершить процесс отбора руководителя САП. Конкурсная комиссия должна соблюдать разработанные ею правила и противостоять коррупционным силам, поддерживая честность процесса", - добавило посольство.

Последний этап конкурса состоялся более месяца назад, 21 декабря. И тогда же стало известно, что в борьбе за должность руководителя САП победил независимый от Банковой кандидат Александр Клименко. Однако объявление победителя было сорвано.

23 декабря конкурсная комиссия направила в Офис генерального прокурора представление с просьбой проверить победителей конкурса на соответствие требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции", а также на получение допуска к государственной тайне. Клименко, как и другие участники конкурса, прошел спецпроверку еще весной, в начале конкурса. Но конкурсной комиссии захотелось повторить.

Закон отводит на спецпроверку 25 дней. Срок давно истек. Однако победитель по-прежнему официально не объявлен.

В ст. 10 Порядка работы конкурсной комиссии записано, что заседание комиссии созывается главой комиссии по ее собственной инициативе или по требованию не менее четырех членов комиссии. 24 января член комиссии Роман Куйбида сообщил, что он и еще четверо членов комиссии обратились к главе комиссии Катерине Коваль с требованием созвать заседание комиссии, чтобы наконец утвердить результаты конкурса. Однако заседание не было созвано. И вот тогда-то посольство США и выступило с видеообращением госсекретаря Блинкена.

Есть четыре варианта развития событий. Первый - комиссия до конца этой недели собирается на заседание и объявляет победителем конкурса на должность руководителя САП Александра Клименко. Второй вариант - комиссия и дальше затягивает конкурс. Она может делать это целый год. Третий вариант - комиссия объявляет, что Александр Клименко не прошел спецпроверку, поэтому победителем становится другой кандидат (Андрей Синюк, считающийся лояльным Банковой). А четвертый вариант - это объявление конкурса несостоявшимся по решению суда.

Кого накажут за срыв конкурса

Для Вашингтона неприемлемы никакие варианты, кроме первого. Зеленский еще пять месяцев назад, на личной встрече с Байденом в Вашингтоне 1 сентября, дал письменное обещание, которое зафиксировано в Совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и США: "Немедленное избрание нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с лучшими международными практиками". Это обещание Зеленский повторил, опять же письменно, 8 ноября в меморандуме, на основании которого МВФ 22 ноября выделил нам транш в размере $700 млн по программе stand-by. "Мы завершим процесс отбора и назначим нового руководителя САП до конца ноября 2021 г.", - записано в меморандуме.

Похоже, время дипломатических убеждений и предостережений уже заканчивается. И если Вашингтон до конца недели не услышит из Киева хорошую новость, тогда в обратном направлении могут пойти плохие новости.

Отметим, что сейчас Белый дом не может предпринять никаких шагов, которые ударили бы по интересам Украины. Поэтому он не может наказывать Банковую отказом от стратегического партнерства, замораживанием военной и финансовой помощи, сворачиванием оборонного сотрудничества - в сложившихся сегодня из-за России обстоятельствах. Но, не имея возможности лишить украинскую власть пряников, США могут воспользоваться кнутом. Белый дом может подвергнуть демонстративному наказанию, например в виде санкций, отдельных персон из окружения Зеленского.

Нетрудно догадаться, что первым кандидатом на эту роль является заместитель Андрея Ермака на посту руководителя Офиса президента Олег Татаров. В посольстве США вполне могло сложиться мнение, что именно он является куратором этого конкурса и имеет влияние на большинство членов конкурсной комиссии.

И это не крайняя мера. Пока Вашингтон воздерживается от прямой критики в адрес Зеленского. Но не исключено, что обвинения в нарушении им обязательств по стратегическому партнерству прозвучат.

Кого заподозрят в связях с ФСБ

Еще одним раздражителем для Белого дома стало нежелание Банковой сделать свои приоритетом отпор российской угрозе. Все призывы из Вашингтона о необходимости политики национального единства Зеленским проигнорированы, приоритетом остается сведение внутриполитических счетов.

Вашингтон в этой ситуации решил прямо указать Киеву, кто у него внутренний враг. 20 января, сразу после визита Блинкена в Украину, министерство финансов США объявило о санкциях против четырех украинских парламентариев - двух действующих из ОПЗЖ (Олег Волошин и Тарас Козак) и двух бывших (Владимир Олийнык и Владимир Сивкович). Санкции наложены не за какие-то давние прегрешения, а за деятельность в течение последних двух лет. "Лица, включенные в список, действуют по указанию ФСБ РФ и поддерживают направленные Россией операции по оказанию влияния против США и их союзников и партнеров", - пояснил минфин США.

Еще одну подсказку Киеву дал Лондон. 22 января министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс сообщила, что британская разведка разоблачила "план Кремля установить в Украине пророссийское руководство" во главе с лидером партии "Наши" Евгением Мураевым. На следующий день госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Кремль подготовил несколько разных сценариев, и один из них - это именно смена правительства в Киеве.

Все мы помним, сколько шума поднял Зеленский два месяца назад, когда он узнал о якобы готовящемся госперевороте 1-2 декабря. "Будет привлечен миллиард долларов", - рассказывал Зеленский журналистам. В Вашингтоне и Лондоне это тоже хорошо помнят. Но вот сейчас Вашингтон и Лондон рассказали о конкретной подрывной деятельности российских агентов и их планах. А со стороны Зеленского, ОП и СНБО - никакого шума и никаких действий. Словно ничего серьезного не произошло, а официальные заявления США и Великобритании - это пустые звуки, не заслуживающие внимания.

Очень похоже на то, что Вашингтон и Лондон своими заявлениями не просто хотели помочь Киеву в поисках российских агентов, но - проверяли его. Если американцы и британцы убедятся, что украинская власть игнорирует подсказки и не собирается заниматься выявлением российских агентов, тогда можно ждать, что Вашингтон и Лондон сделают следующий шаг. И героями новых разоблачений станут видные члены Зе-команды.

Например, бывший украинский дипломат Олег Шарп поделился информацией, что минфин США "в ближайшие недели" планирует наложить санкции на главу комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Дело в том, что Гетманцев много лет был помощником-консультантом Сивковича - одного из новых фигурантов санкционного списка США. Известно, что с 1983 г. Сивкович работал в органах КГБ СССР. А о том, что Сивкович, уже будучи политиком в Украине, продолжал работать на ФСБ РФ, утверждал генерал Николай Маломуж, который возглавлял Службу внешней разведки Украины в 2005-2010 гг. "Учитывая изложенные факты, американцы считают, что Гетманцев не мог быть непричастным к агентурной деятельности Сивковича и, скорее всего, был завербован последним в интересах ФСБ", - предполагает Шарп.

Можно осторожно предположить, что это не единственный вероятный вариант. Скорее всего, американцы будут выбирать из списка подходящих кандидатур.

 

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