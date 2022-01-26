Зачем Разумкову в команде Балога – интервью с Евгением Магдой

О новой команде экс-спикера парламента и ее перспективах "ДС" поговорила с директором Института мировой политики Евгением Магдой.

"ДС" Говорят, что Ринат Ахметов отказался от поддержки проекта "Украина - наш дом" , возглавить который должен Борис Колесников, и решил сосредоточиться на проекте Дмитрия Разумкова как основном на очередных парламентских выборах. Оправдана ли эта ставка?

Е.М. Во-первых, не думаю, что Ахметов финансировал или собирался финансировать проект "Украина - наш дом", потому что все-таки это проект Колесникова, а Ахметов не демонстрировал в последнее время острого желания податься в политические проекты и делать это публично. В этом случае срабатывает скорее стереотипное мышление. Во-вторых, думаю, не только Разумков может быть предметом интересов или влияний со стороны Ахметова, потому что он не единственная "звезда". И это очень очевидно.

Среди презентованных Разумковым членов команды оказался Андрей Балога, сын "хозяина Закарпатья" Виктора Балоги. Это такой "привет" куратору Закарпатья от ОП Николаю Тищенко?

Не думаю, что это привет Тищенко, а просто стремление команды Разумкова пустить корни во всех возможных регионах - и Закарпатье в этом смысле не является исключением. Поэтому мог бы быть не Балога, а кто-нибудь другой, достаточно влиятельный. Ведь хватает политиков, которые что-то из себя представляют и хорошо говорят, не обязательно из Закарпатья.

Почему, кроме представителя клана Балог, среди членов команды Разумкова не оказалось никого из известных лиц - чтобы не затенять фигуру экс-спикера, время еще не наступило?

Да, не затенять - это может быть одной из причин, а другая причина в том, что давние участники политического рынка могут вызвать определенное недоверие. Поэтому в новые проекты приглашают какие-то новые лица, но Разумков, скорее всего, будет делать акцент на позиционировании команды. Ему не нужны веские представители политического сообщества, которые бы его затеняли. Тем более что сейчас наблюдается некоторое снижение рейтинга Разумкова, что-то надо делать.

И меня немного удивило, что он на презентации показал всех, как на свадьбе. Если Разумков в таком контексте собирается идти на выборы, вряд ли у него получится что-нибудь хорошее.

Что Вы имеете в виду?

Имею в виду, если он будет представлять себя в формате эдакого "комсомольца", который за все хорошее и против всего плохого без всякой конкретики.

Банковая пытается навязать месседж о том, что Разумков не имеет субъектности и находится под влиянием Петра Порошенко. На кого он рассчитан?

Этот месседж, думаю, рассчитан на мало интересующихся политикой и не понимающих, что между Порошенко и Разумковым дистанция огромного размера. Поэтому здесь как раз ничего удивительного нет, просто Банковая при любом сценарии хочет притопить Порошенко. И здесь пригодятся все жанры...

За последние месяц-два с трудом упоминается хотя бы одно резонансное выступление Разумкова по вопросам, наиболее беспокоящим украинцев. Чем объяснить эту пассивность? Политтехнологи еще пишут рекомендации по позиционированию? У избирателя "команды Разумкова" еще нет своего лица?

Это проблема, потому что ему нужны информационные поводы, а когда их нет, возникает вопрос из чего их создавать. Ведь если уж он объявил о своей публичной политической активности, ее нужно какими-то действиями демонстрировать, стараться быть максимально настойчивым и все время напоминать о себе. Период, когда ему предоставлялись разные площадки как спикеру парламента безвозвратно прошел. С точки зрения политтехнологии, кто бы с ним ни работал, ему будет тяжело, потому что у Разумкова есть собственное политтехнологическое видение и он думает, что сам понимает, как действовать.

Но проблема в том (и об этом говорят все учебники по политологии), что сам кандидат не может являться руководителем избирательной кампании. Соответственно ему придется или научиться самому, или ставить руководителем кого-то другого, скажем Ольгу Туний, а самому заниматься ее технологическим обеспечением.

На презентации команды было сказано, что Разумков будет заниматься созданием партии с нуля, что противоречит распространенному способу покупки уже существующей структуры с ее последующим переименованием, ребрендингом и т. д. Это правильный шаг, но успеет ли Разумков сделать задуманное до выборов?

Могут не успеть, но только в случае оглашения досрочных парламентских выборов. Но пока Разумков рассчитывает стать своеобразным консолидатором недовольных нынешней политической жизнью, ее результатами и пытается искать новые возможности для себя. То есть ставка на такой вариант может быть выигрышной, если будет правильно упакована. Но если это будет игра ради игры, наивно рассчитывать на что-нибудь серьезное.