Россия — уже не агрессор и не оккупант. Как Макрон убедил Киев поверить Москве

Юрий Вишневский / Деловая столица

Прозвучали три официальные версии причин отзыва законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода". Они противоречат друг другу - и при этом ни одна не является правдивой.

В среду, 26 января, в Париже состоятся переговоры в "нормандском формате" на уровне советников лидеров государств. C украинской стороны участником встречи будет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Еще 21 декабря Владимир Зеленский сообщил, что Украина предложила "10 шагов", которые можно выполнить с привлечением государств - участников "нормандского формата" и США. "Мы передали эти шаги и президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии", - заявил Зеленский.

О содержании этих "10 шагов" рассказал российский "Коммерсант" 24 декабря. Первые семь шагов подготовительные. Главное - три последних шага. По версии "Коммерсанта", это:

* "Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.

* Шаг 9. Проведение саммита лидеров "нормандского формата".

* Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную Раду Украины: об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера"; об амнистии; о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО); о специальной (свободной) экономической зоне; об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО".

После появления "10 шагов" прошло уже больше месяца. За это время Москва сумела поставить на уши весь мир своим ультиматумом США и НАТО и угрозой совершить полномасштабное вторжение в Украину.

За последнюю неделю наши западные партнеры оказали нам очень серьезную помощь вооружениями и в дополнение к этому крупную финансовую помощь. Поэтому им, конечно, интересно то, что происходит на дипломатическом фронте. В каком-то смысле это моделирование ситуации: собирается Украина сопротивляться или сдаваться.

"Нулевой шаг"

И вот за день до переговоров советников в "нормандском формате" стало известно, что Украина сделала дополнительный, "нулевой шаг", которого не было в числе "10 шагов", - большой шаг навстречу пожеланиям Кремля.

24 января было проведено внеочередное заседание Кабмина с единственной целью - чтобы отозвать законопроект №5844 "Об основах государственной политики переходного периода", который был внесен в Верховную Раду Кабмином 9 августа прошлого года.

С точки зрения украинских интересов, этот проект имеет как достоинства, так и недостатки. К нему высказали множество замечаний эксперты Верховной Рады, украинские правозащитные организации и Венецианская комиссия. В то же время этот проект в целом вызвал резкое неудовольствие в Кремле.

Раздражение Кремля понять нетрудно. Достаточно прочитать преамбулу законопроекта: "Этот Закон определяет принципы государственной политики переходного периода и направлен на унификацию подходов к деоккупации временно оккупированных территорий, реинтеграцию таких территорий и их жителей, а также содействие преодолению последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и неповторение оккупации".

То есть в Кремле хотели бы, чтобы этого проекта не было вообще. И Кабмин Украины именно это и сделал: отозвал свой проект.

Французское разоблачение

Самую важную деталь сообщили французские СМИ. Оказывается, идею о том, чтобы Украина отказалась от этого проекта, выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон. Однако это не должно было стать односторонней мерой, то есть подарком Кремлю. Макрон предложил, чтобы обе стороны - Украина и Россия - предприняли меры по разрядке напряженности. И именно это должно было стать предметом переговоров советников в Париже 26 января.

Помощник Макрона рассказал AFP, что встреча 26 января является частью усилий по предотвращению войны, поскольку Франция видит "путь к деэскалации", который будет включать шаги Украины и России. Он добавил, что идея Франции о дипломатической развязке противостояния будет включать в себя несколько мер по укреплению доверия.

"К ним относятся задержка украинским парламентом закона, который регулирует статус поддерживаемых Россией сепаратистских провинций на востоке страны и который Москва считает нарушением предыдущих обязательств, а также поддержка Россией "гуманитарных мер". Это могут быть обмены пленными и открытие блокпостов сепаратистов", - пересказало AFP слова помощника президента Франции. Также, по его словам, Франция будет настаивать на "публичном заявлении россиян об их намерениях, которое всех успокоит".

Газета Le Figaro вечером 24 января передала похожую информацию представителя Елисейского дворца о предстоящих переговорах советников в Париже 26 января. "Сегодня вечером или завтра украинская Рада откажется от переходного закона. Этот текст, подготовленный летом 2021 года, признает Россию "государством-агрессором и государством-оккупантом", что полностью отвергается Москвой и считается противоречащим Минским соглашениям. Тогда мы можем договориться о гуманитарных мерах, таких как обмен пленными и открытие контрольно-пропускных пунктов. И мы постараемся добиться даты переговоров между Киевом и сепаратистами по статусу Донбасса", - сообщил газете представитель Елисейского дворца.

Украинские разногласия

Казалось бы, все просто. Париж сделал Киеву и Москве предложение, которое (по крайней мере на взгляд Парижа) поможет снизить градус противостояния. Киев согласился выполнить свою часть этой идеи Макрона - в надежде, что Москва выполнит свою.

На Банковой прекрасно знают, что украинское общество взбудоражено разнообразными слухами. И что в этой ситуации украинцы особенно возмущаются, когда им не рассказывают правду или, что еще хуже, рассказывают неправду.

Поэтому было логично ожидать, что официальные представители Зеленского, "слуг народа", правительства четко объяснят народу, зачем был отозван законопроект №5844 и каких уступок от России мы ждем в ответ на эту свою уступку. Однако, как выяснилось, у Зе-власти какая-то совсем не такая логика.

Прозвучали три официальные версии причин отзыва. Эти версии противоречат друг другу - и при этом ни одна из них не упоминает о Макроне и не говорит о том, что Кремль должен сделать нам встречные уступки.

Версия Арахамии

Версию от партии "Слуга народа" сформулировал глава ее парламентской фракции Давид Арахамия. По его словам, Кабмин отозвал из Верховной Рады законопроект №5844 с целью доработки по требованию фракции "слуг народа". "Отозвал, согласно письму, которое я предоставил в Кабинет Министров от нашей фракции, потому что это законопроект, который не очень корректируется с "нормандским форматом". Поэтому я попросил на доработку забрать этот законопроект", - сказал Арахамия журналистам на брифинге. Он назвал документ преждевременным, отметив, что в настоящее время идет работа над организацией переговоров в "нормандском формате". "Возможно, там будут какие-то договоренности, которые нужно будет воплощать в виде законопроектов", - предположил он.

Версия Верещук

Версию от правительства сформулировала вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. "За полгода закон, к сожалению, так и не попал в повестку дня. Причиной тому: во-первых, ряд критических замечаний от Венецианской комиссии, а во-вторых, недостаточная поддержка текущей редакции проекта со стороны депутатского корпуса. Действительно, в ходе консультаций и народные депутаты и наши международные партнеры высказывались в пользу доработки закона, - пояснила она в своем Telegram-канале. - Недавно на круглом столе в Харькове обсуждали переходную юстицию с научным сообществом и общественным сектором. Прислушалась к мнению юристов-специалистов и приняла решение обратиться к Правительству с просьбой дать возможность команде Минреинтеграции доработать законопроект о переходном периоде".

Версия Ермака

Версию от Офиса президента сформулировал Андрей Ермак в программе "Свобода слова" на ICTV. Он заверил, что никаких предварительных условий проведения встречи советников в Париже 26 января не было. Он назвал фейковой информацию, которая появилась в СМИ, что "якобы Украина была вынуждена принять какие-то требования кого-то об отзыве законопроекта об основах государственной политики переходного периода". "Эта власть принимает требования только украинского народа. А основное требование сегодня украинского общества - это сделать все, чтобы предотвратить эскалацию, над чем мы работаем 24/7", - заявил Ермак.

Подарок Путину

Можно было бы посмеяться, что Арахамия, Верещук и Ермак уподобились пресловутым лебедю, раку и щуке. Но сейчас не до смеха. В условиях войны крайне важно, чтобы правящая партия, правительство и команда президента говорили и действовали в унисон. Вместо этого мы наблюдаем у Зе-власти когнитивный диссонанс, когда три говорящие головы говорят вразнобой, причем ни одна не является вполне правдивой. По версии Арахамии, законопроект №5844 отозван, чтобы помочь "нормандскому формату", по версии Верещук - чтобы удовлетворить Венецианскую комиссию и других критиков, по версии Ермака - чтобы удовлетворить "требование украинского народа".

Самая опасная - версия Ермака. Повторим, законопроект №5844 нацелен на "преодоление последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и неповторение оккупации". Но если буквально верить словам Ермака, то получается, что мы отозвали этот законопроект не потому, что нас попросил Макрон и пообещал встречные уступки Кремля, а потому, что это "требование украинского народа". Дескать, народ потребовал отозвать этот закон, "чтобы предотвратить эскалацию".

И ведь этот разнобой в головах украинской власти наблюдаем не только мы. Его с восторгом наблюдают в Кремле и с недоумением - в западных столицах.

Ни Ермак, ни Верещук, ни Арахамия не сказали ни слова о том, что мы должны получить взамен. И это вызывает плохие предчувствия: что мы не получим ровным счетом ничего.

Это фирменный стиль Ермака. Все помнят, как в декабре 2019-го он повез Зеленского в Париж на саммит "нормандской четверки" подписывать обязательство инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство. И Зеленский подписал, не получив от Путина взамен никаких уступок.

Остается надеяться, что на этот раз Ермак нас удивит и привезет из Парижа хорошие новости.