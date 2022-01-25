Порошенко не будет давать показаний следствию - адвокаты

Адвокаты пятого президента Украины (2014-2019), народного депутата Петра Порошенко заявляют, что Порошенко не будет давать показания следствию по угольному делу.

"Порошенко уже дал показания в июне прошлого года по этому делу. И от какого-либо сотрудничества со следствием в будущем мы намерены отказаться... То есть показаний по сути и не будет. И в будущем у нас нет намерений, и мы не советуем Петру Порошенко участвовать в каких-либо допросах, следственных действиях, если не будет законно установленного заранее времени", - сказал адвокат Илья Новиков на брифинге в Киеве в понедельник.





Он пояснил, что если дело не может расследоваться при отсутствии показаний подозреваемого, то "это не следствие, а что-то несерьезное".

Адвокат Игорь Головань в свою очередь пояснил, что отказ от дачи показаний - это право, давать показания по делу не является обязанностью.

Адвокаты обратили внимание на то, что вызов на следственные действия должны быть минимум за три дня до даты проведения следственных действий.

Как сообщалось, Новиков сообщил о запланированном в Государственном бюро расследований (ГБР) во вторник перекрестном допросе Порошенко и народного депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. "Нам официально сообщают, что якобы на завтра запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и господина Виктора Медведчука. И наше мнение, что все это дело имеет целью исключительно PR-эффекты и именно ради того, чтобы СМИ... имели возможность сделать такую картинку, видосик, что Порошенко и Медведчук одновременно заходят в здание ГБР", - сказал он.

По словам Новикова, "каждый раз, когда в ближайшем будущем будут говорить, что ГБР ожидает Порошенко на допрос, это должно восприниматься таким образом, что они запланировали еще какое-то шоу".

