Президент Еврокомиссии объявила о новом пакете финпомощи Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Европейский союз выделит Украине новый пакет финансовой помощи.

Соответствующее заявление она обнародовала в понедельник на своей странице в Твиттере.

"ЕС поддерживает Украину. Мы тверды в своей решимости. Я объявляю о новом пакете финансовой помощи, состоящем из экстренных кредитов и грантов, для поддержки Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - заявила президент ЕК.

В текстовом заявлении, распространенном Еврокомиссией, фон дер Ляней напомнила, что в прошлую пятницу она разговаривала с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы "оценить ситуацию в Украине, созданную агрессивными действиями России".

"Мы обсудили, как ЕС мог бы продолжать поддерживать Украину как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе… Сегодня я объявляю о новом пакете финансовой помощи стране, состоящем как из экстренных кредитов, так и из грантов. Во-первых, Комиссия предлагает новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить свои потребности в финансировании из-за конфликта", - отметила фон дер Ляйен.

Она также выразила надежду, что Европейский совет и Европейский парламент одобрят это решение как можно скорее.

"Затем мы приступим к быстрой выплате первого транша в размере 600 миллионов евро. Более того, мы скоро начнем работу над второй, более долгосрочной программой макрофинансовой помощи для поддержки усилий по модернизации страны. Во-вторых, в этом году Комиссия почти удвоит двустороннюю помощь Украине в виде грантов: будет выделено еще 120 млн евро. Эта поддержка укрепит усилия Украины по государственному строительству и устойчивости", - убеждена президент ЕК.

Она также сообщила, что ЕК продолжит инвестировать в будущее страны "благодаря нашему инвестиционному плану".

"Этот план направлен на привлечение инвестиций в размере более 6 миллиардов евро. Позвольте мне еще раз прояснить: Украина — свободная и суверенная страна. Она делает свой собственный выбор. ЕС будет и впредь стоять на ее стороне", - подчеркнула фон дер Ляйен.