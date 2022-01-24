У «Евросолидарности» возросла поддержка до 18,9%, у «Слуги народа» снизилась до 13,7% - исследование КМИС

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, партию "Европейская солидарность" поддержали бы 18,9% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а "Слугу народа" 13,7%, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 20-21 января.

Согласно данным опроса, относительно наивысшую поддержку имеет партия "Европейская солидарность", за которую проголосовали бы 16% среди всех респондентов и 18,9% среди тех, кто определился с выбором. Поддержка партии статистически значимо преобладает поддержку других политических сил.

Далее в рейтинге следуют три партии, чья поддержка отличается в пределах погрешности: "Слуга народа" (11,6% среди всех респондентов и 13,7% среди определившихся с выбором), "Батькивщина" (11,3% и 13,7%) и "ОПЗЖ" (9,8% и 11,6%). Также набирают более 5% проходного барьера такие партии как "Розумна политика" (6,4% и 7,6%), "Сила и честь" (6,3% и 7,4%), "Наши" (4,6% и 5,5%).

По результатам исследования, несколько ниже проходного барьера "Украинская стратегия Гройсмана" (4% и 4,7%), "Радикальная партия" (3,9% и 4,6%), "УДАР" (3,8% и 4,5%). У других партий более низкая поддержка.

Отмечается, что по сравнению с декабрем 2021 года статистически значимо возросла поддержка "Евросолидарности" (с 15,4% до 18,9% среди определившихся с выбором). В то же время за этот период снизилась поддержка партии "Слуга народа" (с 17,4% до 13,7%). Поддержка других партий статистически значимо не изменилась.

Отвечая на вопрос, кто является реальной оппозицией к власти, больше всего респондентов назвали "Евросолидарность" (32,3%), "ОПЗЖ" (19,1%) и "Батькивщина" (15,2%). Партию "Голос" назвали 2,7%.

Проведение досрочных парламентских выборов поддерживают 53,6% респондентов, не поддерживают – 38,9%. В то же время считают, что нужно провести досрочные президентские выборы, 47,2%. Не поддерживают проведение досрочных президентских выборов - 46,5%.

Исследование проводилось методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).

Опрошено 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.