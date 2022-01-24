Киев во главе бунта. Сколько еще местных советов выступит в защиту Порошенко

В четверг Киеврада после нескольких часов дебатов приняла обращение к руководству страны о недопущении политических преследований. Какими будут последствия столичной фронды против "слуг народа"?

Для принятия обращения городские депутаты собрались на внеочередное заседание. По регламенту, такие заседания созывает столичный голова. 17 января, когда состоялось первое заседание Печерского суда по избранию меры пресечения Петру Порошенко в так называемом "угольном деле", мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что заболел коронавирусом. После этого через "Телеграм"-каналы запустили слух, что самоизоляция градоначальника - попытка избежать поддержки Порошенко. Но последующие события эти слухи развеяли: депутаты промэрской фракции "УДАР" поддержали своих союзников из "Европейской солидарности". Значит, поддержал и Кличко. Не будем здесь судить, чего в этой поддержке больше, искренности уже выздоровевшего градоначальника или политического расчета, но факт остается фактом - киевские депутаты показали зубы.

Само заседание проходило в многочасовых дискуссиях. Партию Порошенко на заседании представляли народные депутаты Виктория Сюмар и Алексей Гончаренко, а партию "Слуга народа" - Юлия Гришина, Роман Грищук, Елена Шуляк и глава киевской ячейки партии власти Леся Забуранная. Если сторонники пятого президента подчеркивали, что в стране не должно быть избирательного правосудия и политически мотивированных уголовных дел, то оппоненты делали акцент на том, что местное самоуправление должно заниматься хозяйственными вопросами, а не делать политические заявления. Убедительнее оказались аргументы сторонников Порошенко: решение поддержали 62 депутата, "ЕС" дала 29 голосов, "УДАР" - 20, "Голос" - 6, "Єдність" - 5, еще два "за" дали внефракционные. Напомним, в Киевраде 120 депутатов.

Если мотивы "слуг" и "ОПЗЖ" понятны (последние хотели, чтобы в обращении была и фамилия Виктора Медведчука), то позицию депутатов "Батьківщины" можно считать неприятным сюрпризом лично для Кличко - они вообще проигнорировали голосование. А ведь в тексте обращения было сказано не только о Порошенко. Депутаты потребовали прекратить давление на городских голов и других представителей местного самоуправления, а также отказаться от принятия нового закона о столице.

Как Банковая отомстит Кличко за фрондерство

Именно одобрение Верховной Радой этого скандального законопроекта может стать местью столичному градоначальнику и его фракции за поддержку Порошенко. До сих пор закон, главной новеллой которого является разделение полномочий Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) со значительным усилением полномочий последнего, несколько раз планировали вынести на окончательное голосование. В первом чтении его приняли еще 3 октября 2019 г. - в период "зеленого" турборежима. А потом каждый раз откладывали, находя тому разные причины: то он проходит экспертное обсуждение, то перед ним следует принять закон о местных администрациях. Ключевая же причина - отсутствие голосов - "слугами", понятное дело, не афишировалась. Но о ней регулярно говорили эксперты и политики.

И вот на уходящей неделе глава столичной партячейки "СН" Леся Забуранная анонсировала голосование за антикличковский закон на ближайшем заседании парламента. Она убеждала, что "слуги народа" поддержат документ. Однако уже давно монобольшинство неспособно принимать законы без помощи групп-сателлитов "За майбутнє" и "Довіра". А по очень неоднозначному закону, касающемуся Киева, может не хватить и их голосов. Неужели плечо Банковой подставит фракция Юлии Тимошенко? Особой выгоды для нее в смене Кличко на условного Алексея Чернышова (фамилию министра развития громад и территорий чаще всего называют среди кандидатов на пост главы КГГА) нет. Насколько известно, бизнес близких к партии людей в Киеве идет неплохо. А новая метла может начать мести по-новому.

Но, кроме попытки продавить через парламент новую редакцию закона о столице, у власти есть и другие методы. На протяжении прошлого года, да уже и в нынешнем, силовики устраивают регулярные набеги на различные управления и департаменты столичной мэрии. Против городских чиновников возбудили десятки дел, которые, впрочем, до суда пока не дошли. Если закон о столице не примут, то, вполне вероятно, усилят натиск на Кличко новыми расследованиями, обысками и задержаниями его подчиненных. Цель этих мероприятий проста - создавать вокруг столичной мэрии негативный ореол.

Риск потерять контроль над целыми регионами

Но в истории с обращением киевских депутатов в защиту Порошенко есть еще один важный момент. Раньше Киеврады, еще в декабре прошлого года, похожее обращение приняли львовские и черниговские городские и областные депутаты. Не исключено, что такие же документы поддержат в ряде других советов по всей стране. Ведь если взбунтовалась Киеврада и власть пропустит этот удар, значит и остальным бояться нечего. И здесь главная проблема для Зеленского не в том, что у ненавистного Порошенко есть силы проводить через местные советы обращения в свою поддержку, а в том, что есть риск потерять контроль над депутатским корпусом в целых отдельных регионах. Сегодня фрондеры требуют остановить политические репрессии, а завтра потребуют отставки глав обладминистраций или того хуже, правительства. Создавая ненужные поводы для политического противостояния, власть сама себя ослабляет.

И еще один момент: пока Офис президента не смог организовать ни в одном местном совете, где позиции "слуг" сильны, обращений, в которых депутаты опровергали бы политические мотивы в действиях центральной власти по отношению к Порошенко и поддерживали президента. Неужели никто не поддерживает?..