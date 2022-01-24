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США объявили частичную эвакуацию посольства в Украине и родственников дипломатов
Госдеп США обнародовал заявление о своем приказе эвакуироваться из Украины родственникам дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.
Об этом сообщает "Европейская правда", в распоряжении которой есть текст заявления.
"24 января Государственный департамент дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и приказал уехать членам семей государственных служащих США из посольства в Киеве", - говорится в сообщении
Санкционированный отъезд дает действующим сотрудникам право уехать, если они хотят; их выезд не обязателен. Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы семьи американских дипломатов безальтернативно покинули страну, пояснили в Госдепе.
В США не исключили возможности эвакуации из других дипмиссий западных государств.
"Госдепартамент принял это решение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности... Мы проводили консультации с украинским правительством по этому шагу и координируем свои действия с посольствами стран Альянса и стран-партнеров в Киеве, а они определяют свою позицию", - говорится в заявлении.
"Мы делаем нынешний шаг, потому что привержены одному из самых высоких приоритетов Госдепартамента - безопасности наших дипломатов и американского народа", - пояснили в США. "Как сказал президент Байден, военные действия России могут начаться в любой момент, и правительство Соединенных Штатов не сможет эвакуировать американских граждан в такой непредсказуемой ситуации. Поэтому граждане США, если они решили покинуть страну, должны планировать свой отъезд соответствующим образом, в том числе, полагаясь на собственные силы и коммерческие варианты выезда", - говорится в объяснении Госдепа.
Дипведомство добавило, что полноценная работа посольства в Киеве продолжится, в Соединенные Штаты остаются привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе путем поставок вооружения.
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