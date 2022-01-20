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АНАЛИТИКА

Операция «я ваш приговор» провалилась: Кто будет спасать ситуацию

15:00 20.01.2022 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

Когда из ОП уволился Арестович, соцсети изобиловали сообщениями типа "крысы убегают с корабля". После вчерашнего провала с арестом Порошенко Зеленского высмеивали, напоминая его слова в адрес предшественника "Я не ваш оппонент. Я ваш приговор". В то же время настроения у граждан все тревожнее из-за новых сообщений о скоплении российских войск, а власть своими успокоениями только подогревает панику. Надо срочно спасать рейтинги. Но кому это поручить?

Не будем пересказывать ход вчерашнего короткого заседания Печерского суда. На этот раз судья Алексей Соколов не тянул кота за хвост и сразу отправил Порошенко домой под личное обязательство. Притом что эксперты прогнозировали домашний арест. Почему власти не рискнули обострять ситуацию? Одни намекают на совпадение с приездом главы Госдепа Энтони Блинкена, который разместился, кстати, в отеле, окна которого выходят прямо на здание Печерского суда, другие - на негативную реакцию коллективного Запада. Есть и еще несколько версий разной степени популярности:

* власть испугалась массовых протестов;
* власть хотела арест, но не нашла управы на судью Соколова. Или была уверена, что он вынесет другое, более строгое решение;
* внутри власти есть "крот", работающий на два лагеря.

Мы действительно услышали от Блинкена четкий сигнал Зеленскому прекратить раздор внутри страны. Слышали мы и заявления европейских политиков с осуждением политически мотивированных дел в Украине. В конце концов стали свидетелями довольно неожиданного вердикта судьи. Сам ли он его принимал или вразумили с Банковой - не будем сейчас разбирать, а сосредоточимся на последствиях - для действующей власти и для Порошенко.

Сначала о Порошенко. Так называемое "угольное дело" никто закрывать не собирается, поэтому после отъезда из Киева всех важных западных гостей мы можем увидеть следующие серии сериала "Посадить Пороха". Первые два его эпизода - в аэропорту "Жуляны" и Печерском суде и возле него - "зеленая команда" отыграла неубедительно и показала, насколько она слаба. В последующих эпизодах попытаются взять реванш. Поэтому можно ожидать ревизии вчерашнего решения суда, вызовов Порошенко на допросы, попыток задержать, когда рядом не будет группы поддержки. К такому развитию событий Порошенко и его адвокаты готовы. Поэтому прежде всего они будут пытаться получить преимущество медийное, психологическое. Как это сделали в вышеупомянутых эпизодах.

А вот говоря о последствиях для власти, не стоит ограничиваться этой историей. Сейчас в ОП будут искать виновных или даже "кротов", работающих на оппозицию. Возможно, кого-то уволят. Но точно не Андрея Ермака и не Олега Татарова, от деятельности которых, как многие считают, Зеленский несет больше всего имиджевых потерь. Помните, как он говорил о своем предшественнике, что того никто не будет поддерживать? Что это, как не следствие пребывания Зеленского в "теплой ванне".

Вот другой пример - угроза российского вторжения. Американские и европейские политики общим дипломатическим фронтом давят на Кремль с целью предотвратить новую военную агрессию против Украины, ведут переговоры с Россией по поводу ее ультиматума о "гарантиях безопасности" вместо просто послать Путина, а что в это время делается у нас? На Западе говорят: возле украинских границ стоит более чем статысячная, до зубов вооруженная российская армия, которая вот-вот нападет. Наши: такая же по численности армия стояла и весной 2021-го и не напала же. Секретарь СНБО Данилов вчера заявил, что на границе с Украиной находятся 127 тысяч российских военных, а для полномасштабного вторжения России понадобится минимум миллион. А Зеленский записал очередной видосик, сказав, что угроза войны с Россией появилась еще восемь лет назад, и призвал не паниковать и не бежать за гречкой и спичками. После чего в соцсетях стали появляться тревожные сообщения: мол, если президент говорит, что нет причин для паники, то, может, они как раз и есть... Стали вспоминать сюжет уже культового телефильма "Не смотри вверх".

Несколько источников сообщили о планах эвакуировать российских дипломатов из Украины, это подтверждает и спикер Белого дома Джен Псаки. А наш МИД говорит: у нас нет такой информации. Здесь же появляется Давид Арахамия, не последний человек во властной команде, и наносит удар по россиянам (перечеркнуто), по американцам. Он утверждает: западные СМИ нагнетают ситуацию относительно военной угрозы со стороны России. А информацию о возможной эвакуации российских дипломатов политик назвал "вбросом фейков". Уважаемые, вы вообще за кого - за наших друзей и партнеров или вы адвокаты Путина? Не верите во вторжение, думаете, что американцы все придумали? Боитесь объявлять мобилизацию терробороны, потому что это приведет к панике и обрушит гривну? Ок. Проведите масштабные военные учения, покажите своим гражданам, не американцам и европейцам, что наша армия готова дать отпор врагу.

Но давайте не забывать, что важно для властей. Рейтинги. У Зеленского проиграли этот раунд битвы с Порошенко и выглядят так, будто не знают, что делать с перспективой нового российского вторжения, поэтому рейтинги будут дальше падать.

Преодолевать негативные последствия в Зе-команде, по данным из нескольких источников, планируют серьезно, пересмотрев свою медиа-политику, провалы в которой считают одной из главных причин падения рейтингов. Для этого якобы хотят перетрясти списки нынешних спикеров от власти, оставить наиболее адекватных и зубатых и дополнительно подтянуть новых спикеров из числа лидеров мнений. Или даже "старые лица". Если будут эффективны, их могут принять в предвыборные списки.

Теоретически такие вещи работают, но для этого требуются минимум три условия. Условие первое: спикеры не будут бояться идти на вражеские эфиры и выгрызать у оппонентов зрительские рейтинги. Есть ли у Зе-команды хотя бы трое-четверо таких? Нет. Эмоционально отдельные говорящие головы способны конкурировать с оппонентами, однако главное - не скатиться в истерику.

Второе условие: что они будут нести в массы. Есть вариант вооружать их аргументированными темниками. Но здесь возникает несколько проблем: кто будет их писать и как будут излагать содержание, чтобы это не превратилось в клоунаду, когда один свой текст не понял, а другой - забыл.

Третье условие: захотят ли ЛОМы сотрудничать с властью. Подавляющее большинство популярных и публичных людей уже разобраны другими политическими силами. Перекупить будет недешево, да и люди эти обычно дальновидны. Действующая власть становится токсичной, и ассоциироваться с ней скоро будет совсем невыгодно. К тому же никто не может дать им гарантии попадания в предвыборный список. Если и в этом году будет продолжаться падение рейтинга "слуг", то хоть бы хватило самим кварталовцам.
 

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