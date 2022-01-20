НБУ повысил учетную ставку до 10% годовых

Национальный банк Украины (НБУ), вопреки ожиданиям рынка, повысил учетную ставку на 100 базисных пунктов – до 10% годовых с нынешних 9%, сообщается на сайте НБУ.

"Правление Нацбанка приняло решение поднять учетную ставку до 10% годовых. Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует усиления монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5%.", – поясняется в сообщении.

Регулятор ожидает, что учетная ставка будет находиться на уровне не ниже нейтрального в течение этого и последующих лет.

Согласно релизу, ключевыми рисками для прогноза остаются эскалация Россией военного конфликта и более длинный и существенный, чем ожидалось ранее, ценовой всплеск в мире.

Кроме того, проинфляционными рисками является вероятное формирование дополнительного девальвационного и ценового давления в результате ухудшения условий торговли или резкого сокращения урожаев после прошлогодних рекордов, рост потребителскиз цен вследствии росту расходов бизнеса на оплату труда из-за оживления трудовой миграции, а также быстрое изменение административно-регулируемых тарифов.

С учетом существующих проинфляционных рисков Национальный банк будет продолжать цикл усиления монетарной политики и готов действовать решительно при дальнейшей реализации проинфляционных факторов.