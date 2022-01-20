«Прихлопнуть крышку пианино». Почему Зеленский проиграл Порошенко

Юрий Вишневский / Деловая столица

Можно говорить о психологическом переломе: Порошенко перестал восприниматься как "сбитый летчик".

В решении Печерского суда 19 января следует различать юридический и политический аспекты. Важны оба.

Обязательства для Порошенко

Как известно, месяц назад, 20 декабря, пятому президенту Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг. Подозрение было объявлено заочно - Порошенко в тот момент пребывал в зарубежном турне. Он вернулся в Киев утром 17 января и сразу же прибыл в Печерский районный суд на заседание, где ему должны были избрать меру пресечения.

Сторона обвинения попросила суд арестовать Порошенко на два месяца с альтернативой залога в 1 млрд грн. Судья дал стороне защиты два часа на ознакомление с материалами дела, затем выслушал обе стороны и в 17:39 ушел в совещательную комнату. Он провел там пять часов. И так и не огласил решение. Вместо этого секретарь судьи объявил, что решение будет оглашено в среду, 19 января, в 14:00.

Таким образом, судья Алексей Соколов провел в совещательной комнате (формально) почти двое суток. Ему не хватило пяти часов, чтобы написать решение, и потребовалось еще почти сорок часов.

В принципе, у судьи было четыре варианта решения. Если проранжировать их по степени тяжести для подозреваемого, то самой серьезной мерой пресечения было бы содержание под стражей (в следственном изоляторе), второй вариант - домашний арест, третий вариант - личное обязательство. А четвертый - вообще не избрать никакой меры пресечения ввиду необоснованности ходатайства.

Мы не будем долго обсуждать действия судьи в течение этих двух суток. Кто хочет - может попробовать себе представить, как судья часами медитирует, размышляя, какой же меры пресечения достоин подозреваемый. Кто не хочет - может пофантазировать, какие диалоги вели судья Соколов и товарищи из Офиса президента, ответственные за посадку Порошенко. Итак, констатируем: решение судьи оказалось хоть и не таким, как просила сторона обвинения, но и не наилучшим для Порошенко. На него возложено личное обязательство (сроком на два месяца - до 19 марта) прибывать на допросы и судебные заседания, сдать заграничный паспорт и не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда.

Международные последствия

Таким образом, Порошенко по-прежнему спокойно сможет принимать участие в работе Верховной Рады в качестве народного депутата, руководить партией "Европейская солидарность" и ходить на телеэфиры. Но он, по-видимому, не сможет вновь отправиться за рубеж. А ближайшая поездка была запланирована на начало следующей недели. Еще 15 января было объявлено, что по приглашению Парламентской ассамблеи НАТО Порошенко 24 января должен посетить Брюссель для участия в заседании Межпарламентского совета Украина - НАТО.

Тут нелишне уточнить, что Порошенко является членом постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО (в эту делегацию входят семь народных депутатов) и членом Межпарламентского совета Украина - НАТО (Украину в этом совете представляют 11 народных депутатов). Это означает, что его поездка в Брюссель - это не его желание, а его работа как народного депутата.

Всем участникам Межпарламентского совета Украина - НАТО будет понятно, что пятый президент Украины отсутствует на заседании по той причине, что его туда не пустил шестой. То есть на международной арене Украина по-прежнему будет выглядеть страной, которая перед лицом угрозы полномасштабного российского вторжения погрязла во внутренних разбирательствах.

Кроме того, огромной "удачей" Банковой стало то, что в день оглашения решения Печерского суда в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Дело не только в том, что Банковая испугалась арестовывать Порошенко во время визита Блинкена. После Киева госсекретарь США должен посетить Берлин, а затем прибыть в Женеву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Поэтому западные СМИ отнеслись к визиту Блинкена в Киев с немалым вниманием. А в качестве зрелищной иллюстрации и видеоряда они получили многотысячный митинг в поддержку Порошенко под Печерским судом и поход демонстрантов на Банковую.

Внутриполитический эффект

"Европейская солидарность" постаралась мобилизовать на 14:00 под Печерский суд как можно большее число своих сторонников. Интересно, что как раз на здание Печерского суда выходят окна отеля "Хаятт", в котором остановился Блинкен по прибытии в Киев.

События на суде и под судом были в фокусе внимания украинских медиа. Миллионы телезрителей видели, как участники митинга радостно восприняли новость о том, что суд отказал ГБР в удовлетворении его ходатайства и не отправил Порошенко ни в СИЗО, ни под домашний арест.

Перед заседанием ходили слухи о том, что Банковая пытается договориться с Порошенко. Дескать, пятый президент, дабы избежать ареста, должен пообещать вести себя тихо. Однако эти надежды не оправдались. Выйдя к народу сразу после объявления решения суда, пятый президент крайне издевательски высказался о шестом.

Порошенко напомнил Зеленскому о гастролях в оккупированной Горловке в апреле 2014 г. и многократном уклонении от получения повесток из военкомата. "Мы с удовольствием вспоминаем наше боевое братство в 2014 году, когда мы сообща, плечом к плечу защищали государство - тогда, когда другие бегали от повесток, играли на инструментах не руками, давали корпоративы в оккупированной Горловке... Сейчас пора, дорогие друзья, прихлопнуть крышку пианино", - резюмировал он.

Отметим также, что все эти события укрепили позиции Порошенко в качестве лидера патриотической оппозиции. 19 января на митинг в его поддержку пришел целый ряд депутатов не только из "Европейской солидарности", но и из других фракций. Порошенко в своем выступлении специально высказал благодарность главе партии "Голос" Кире Рудик и представителю "Батьківщини" Андрею Кожемякину. С зажигательной речью на митинге выступил лидер партии "Демократична сокира" Юрий Гудименко. "Я надеюсь, что мы соберемся еще раз. Возможно, под этим же судом. В день, когда будут судить Зеленского", - эти его слова вызвали у участников акции большой энтузиазм.

Примечательна также реакция экс-премьера Арсения Яценюка. Еще 24 декабря он отреагировал на подозрение, выдвинутое пятому президенту: "Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. Можно спросить у Януковича". А накануне заседания 19 января Яценюк заявил: "Все мировое сообщество бьет в колокола в защиту Украины. Все, кроме руководства Украины. Ведь оно занято борьбой с Петром Порошенко, а не борьбой против агрессии".

Известно, что некоторые политики восприняли суд над Порошенко как свою личную удачу. В том смысле, что война Зеленского против Порошенко убивает рейтинг "Европейской солидарности" и освобождает патриотическое электоральное поле для других партий. Однако после событий последних трех дней можно говорить о другой ситуации: Зеленский начал войну против Порошенко - и не смог ее выиграть. По крайней мере, он точно проиграл трехдневный бой 17-19 января. И поход "Европейской солидарности" на Банковую эффектно закрепил это поражение.

Короче, весьма сомнительно, чтобы эти события ударили по Порошенко. Скорее они подняли его рейтинг и укрепили его имидж лидера. Более того, можно говорить о психологическом переломе: Порошенко перестал восприниматься как "сбитый летчик". Поэтому можно прогнозировать, что многие политики теперь будут стараться не ссориться с Порошенко лишний раз.

А вот у Зеленского все наоборот. В качестве иллюстрации приведем комментарий политолога Тараса Березовца: "Полная и окончательная импотенция. Как утверждают наши источники, два дня ломали судью, а потом искали любого за любые деньги, чтобы подписал домашний арест, и ничего. Зеленский посыпался. Это еще не конец. Но начало его конца. Зеленский показал себя как полный ноль. Так и до конца можно не досидеть". На Банковой прекрасно знают, что подобные впечатления возникли у многих наблюдателей, в том числе и в рядах партии "Слуга народа".

Конечно, тут возникает вопрос: а почему это произошло? Почему Зеленский проиграл бой с Порошенко? Ответ, как ни парадоксально, в том, что тут дело не в Порошенко. Просто весь жизненный опыт Зеленского - это игра по заранее расписанным сценариям. А на посту президента он то и дело сталкивается с неожиданностями, которых в сценарии не было предусмотрено. Провал 19 января - всего лишь еще один эпизод.

А самое важное во всем этом - это то, что у Зеленского есть и сценарии реагирования на новое вторжение России. И если что-то пойдет не по сценарию - он точно так же может проявить себя и перед дулами путинских танков...