Суд отпустил Порошенко под личные обязательства с изъятием паспорта, политик заявил о препятствовании его деятельности

Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко заявляет, что решение суда отпустить его под личные обязательства с изъятием паспорта для выезда за границу препятствует его политической деятельности.

После заседания адвокат Игорь Головань зачитал решение суда: "Применить относительно Порошенко личные обязательства... прибывать по вызову следователя... сдать на хранение документы, которые дают право выезда за границу".

В свою очередь Порошенко, обращаясь к журналистам и собравшимся в зале заседания, сказал: "Они не надеялись на арест, они пытались препятствовать моей деятельности... дискредитировать меня в глазах избирателей,.. мира".

Он заявил, что намерен продолжать свою политическую деятельность, "включительно с международной деятельностью".