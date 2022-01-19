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Суд отпустил Порошенко под личные обязательства с изъятием паспорта, политик заявил о препятствовании его деятельности
15:01 19.01.2022 |
Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко заявляет, что решение суда отпустить его под личные обязательства с изъятием паспорта для выезда за границу препятствует его политической деятельности.
После заседания адвокат Игорь Головань зачитал решение суда: "Применить относительно Порошенко личные обязательства... прибывать по вызову следователя... сдать на хранение документы, которые дают право выезда за границу".
В свою очередь Порошенко, обращаясь к журналистам и собравшимся в зале заседания, сказал: "Они не надеялись на арест, они пытались препятствовать моей деятельности... дискредитировать меня в глазах избирателей,.. мира".
Он заявил, что намерен продолжать свою политическую деятельность, "включительно с международной деятельностью".
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