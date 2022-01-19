Михаил Жернаков: Избрание главы САП может затянуться еще на год

Денис Сарбей / Деловая столица

К чему может привести дальнейшее затягивание властями конкурса по избранию главы САП, "ДС" поговорила с председателем правления Фонда DEJURE Михаилом Жернаковым.

"ДС" Кресло главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пусто уже более полутора лет, а конкурс на эту должность по сути тормозится Офисом генпрокурора , который не предоставляет комиссии по избранию главы САП востребованные ею документы. Сколько у Венедиктовой получится тянуть время подобным образом?

М.Ж. Давать точные прогнозы в сложившейся ситуации очень сложно. Уже полтора года длится этот процесс, и произошло много вещей, о которых думали, что они не могут произойти, потому что не могут произойти никогда. Все было еще более фантасмагорично, чем я себе представлял. Очевидно, что власти выбрали тактику на максимальное затягивание процесса, при том что Зеленский обещал президенту Байдену скорейшее его окончание.

Что может произойти, каковы еще варианты развития ситуации? Еще несколько раз объявлять о заседаниях комиссии и не собираться? Возможно, завтра вообще будет решение ОАСК о признании конкурса несостоявшимся. Или члены этой комиссии могут сказать "извините, у нас свои дела" и сложить полномочия. Еще можно предположить, что конкурс стартует сначала, тогда это затянется еще год. Сценариев может быть много.

"ДС" А документ о прохождении спецпроверки, который решил истребовать в Генеральной прокуратуре глава комиссии, предусмотренный в порядке проведения конкурса, каких-либо нормативных документах?

М.Ж. Общественные организации, специализирующиеся на борьбе с коррупцией, указывали на то, что это требование незаконно.

"ДС" ОАСК своим решением в декабре признал незаконным порядок проведения конкурса . Решение не вступило в силу, но и не обжаловано властями в апелляционном порядке. Когда истекают сроки обжалования решения ОАСК?

М.Ж. Насколько я знаю, на обжалование этого решения 30 дней, считая со дня его вынесения. Странно, что никто его не оспаривает, это свидетельствует о том, что это решение власть устраивает. Если бы это было не так, мы бы услышали совсем другие оценки от Офиса президента и других институтов. Если властям не нравятся какие-либо другие решения, например, решение Верховного Суда по Тупицкому, или решение Конституционного суда не приводить к присяге кандидатов в его состав от президента, писем от ОП хватает, в том числе и циничных.

В нашем случае ОАСК, о ликвидации которого Зеленский подал безотлагательный законопроект уже 9 месяцев назад, принимает совершенно преступное решение, ссылаясь на несуществующую норму закона. И из ОП говорят: "Ну, мы видели это решение, но его еще рано комментировать, надо анализировать". Если бы это решение было неожиданным для Банковой, реакция и риторика были бы совсем другими.

"ДС" Как власти будут объяснять западным партнерам Украины свое бездействие?

М.Ж. В том-то и дело, что ничем это объяснить нельзя, а басня об автономности и независимости судов выглядела бы просто смешной. Все наши партнеры прекрасно осведомлены, что такое украинские суды. Чем будут объяснять ситуацию - это вопрос скорее к ОП, мне и самому было бы интересно. Если бы стояла задача просто затянуть время, то можно было это делать менее грубо и очевидно. Сейчас это выглядит как плевок в глаза лично Байдену. А в условиях очень вероятной вооруженной агрессии России делать такое с главным союзником - самоубийственная история, граничащая с государственной изменой.

Поэтому мне кажется, что те люди, которые оркестрировали такое решение изнутри ОП, специально делают так, чтобы рассорить нас с американцами. Хотя я совсем не согласен с тезисом, что "царь хороший, бояре плохи", но в ОП есть несколько человек, в частности Олег Татаров и Андрей Ермак, которые могут быть к этому причастны.

"ДС" Создается ощущение, что у Зеленского уверены в своей безнаказанности в срыве конкурса на главу САП, поскольку Запад сосредоточен на действиях Путина в отношении Украины и поэтому не будет обострять в диалоге с Банковой никакие вопросы нашей внутренней политики...

М.Ж. Это мне напоминает "назло бабушки отмораживать уши". Возможно, на это и рассчитывают, но запас прочности наших отношений и разрешенные границы мы уже пересекли. В США в мире немало геополитических интересов, которыми нужно заниматься. Поэтому наши власти запросто могут доиграться до того, что в США скажут "бог с ними - не хотят, пусть сами со своими проблемами справляются". Тогда будет как с Афганистаном.

"ДС" Есть вероятность, что власть вслед за срывом конкурса на главу САП поступит аналогично и с конкурсом на директора НАБУ - если не удастся продвинуть на эту должность управляемую фигуру?

М.Ж. Да есть. Ранее по принятому неплохому закону, в котором есть международная конкурсная комиссия (в том числе трое наших экспертов, хотя у международников преимущество), на выборах руководителя НАПК удалось выбрать нормального председателя. А вот после этой истории по САП я не уверен, что она не повторится и в указанном вами случае.



