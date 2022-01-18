Как Зеленский покорил цены на газ. Олигархи снова проиграли?

Богдан Заика / LIGA.net

Кабмин ограничил цены на газ частных компаний, чтобы спасти пекарей. Победили Фирташ, Веревский и Косюк. Коломойский собирается подавать в суд.

Экономическая политика команды Владимира Зеленского на третий год его президентства приобретает признаки левого популизма. Весной правительство установило контроль цен над бензином и дизелем, а в декабре и январе - над природным газом и "социальными" продуктами питания.

Так Кабмин реагировал на высокую инфляцию, которую повлек за собой мировой скачок цен на энергоресурсы в 2021 году. Эти меры выглядят спасательным кругом для некоторых отраслей. Например, производителей курятины, молочников, хлебозаводов, оказавшихся перед угрозой остановки из-за четырехкратного подорожания газа.

Правда, их спасение будет стоить миллионы долларов и произойдет за счет частных газовых компаний, которые должны теперь продавать топливо производителям "социальных" продуктов по ценам ниже рынка.

Другая сторона: спешка, с которой правительство вводило государственное регулирование цен на частный газ, привела к курьезам. В предварительный список компаний, имеющих право на дешевый газ, попали несколько фирм-экспортеров, газовый трейдер Дмитрия Фирташа и предприятия из ОРДЛО и Крыма.

LIGA.net выясняла, как проходили переговоры, какие варианты снижения цен на газ для бизнеса обсуждали ее участники и кто теперь претендует на регулируемую цену газа частной добычи?

"Это смутило всю отрасль". Как правительство вводило регулирование цен на частный газ

Цены на газ частной добычи попали под госрегулирование с января 2022 года. Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров №1435 от 30 декабря 2021 года. Согласно документу, частный бизнес должен продавать не по рыночной цене 20% своей месячной добычи на Украинской энергетической бирже. Речь идет об 1 млрд кубометров газа в год, уточняет LIGA.net старший аналитик Dragon Capital Денис Саква.

"Нас просто кинули", - жалуется не под запись руководитель одной из частных газовых компаний. И у него есть повод так думать. Постановление Кабмина ввело так называемый "предельный уровень снабженческой надбавки" - не более 24% от себестоимости добычи газа для добытчиков, 1% - для трейдеров. Простыми словами, правительство ограничило максимальную маржу компаний , объясняет Саква. И это не единственное, что беспокоит бизнес.

Накануне принятия постановления чиновники больше недели искали компромисс с бизнесом. По словам трех собеседников LIGA.net, знакомых с деталями переговоров, ограничение маржи позволило правительству сэкономить. Речь идет о миллионах долларов из госбюджета. Дело в том, что согласно статье 11 закона о рынке природного газа, при введении регулирования цен на топливо Кабмин должен компенсировать бизнесу недополученный доход - разницу между рыночной и фиксированной ценой. Регулирование маржи под действие этого закона не подпадает.

"Нам этой компенсации никто не обещал", - подтверждает LIGA.net СЕО компании Западнадрасервис Степан Козицкий. Такую же позицию озвучили LIGA.net в пресс-службе Укрнефтебурения. По мнению трех собеседников, знакомых с деталями переговоров, Кабмин намеренно так ограничил цены на газ для частных компаний, чтобы не выплачивать компенсацию.

"Переговоры продолжались полторы недели. Это была война и дискуссия. Сначала был диалог. Мы были готовы продавать газ по определенной цене ниже рынка, Кабмин говорил, что он не хочет регулировать цены. Но впоследствии диалог прекратился", - рассказывает один из представителей бизнеса.

Слова собеседника подтверждает Козицкий из Западнадрасервиса. По его словам, 29 декабря частные добытчики должны были подписать с Кабмином меморандум о взаимопонимании. Им бизнес соглашался продавать часть своей добычи по цене 25 грн за кубометр с НДС (рыночная цена тогда превышала 70 грн). Речь шла о фиксации цен на 30 млн кубометров газа с февраля по март 2022 года, уточняют в пресс-службе Укрнефтебурения.

Не получилось: против сделки категорически выступил АМКУ. По словам одного из участников газового рынка, комитет расценил документ как антиконкурентный сговор. По данным Козицкого, 29 декабря, за день до принятия правительством соответствующего постановления, аналогичное решение принял Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО). Так решил президент, уточняет другой собеседник LIGA.net.

КОНТЕКСТ. Переговоры между бизнесом и правительством начались после заявлений хлебозаводов, производителей курятины, молочников и кондитеров о возможной остановке своих производств из-за высокой цены на газ.

По информации трех собеседников из нефтегазового сектора, на встречах с бизнесом государство представляли министр экономики Юлия Свириденко, ее заместитель Денис Кудин, представители АМКУ и Офиса президента.

Делегация бизнеса в свою очередь состояла из членов Ассоциации газодобывающих компаний Украины. Эта ассоциация - клуб крупнейших частных добытчиков газа. В нее входят девять нефтегазовых компаний: Укргаздобыча (входит в группу Нафтогаз), ДТЭК Нафтогаз (Рината Ахметова), Burisma Group (Николая Злочевского), Укрнефтебурение (Игоря Коломойского, Павла Фукса и Виталия Хомутынника), Smart Energy (Вадима Новинского), Geo Alliance (Виктора Пинчука), Западнадрасервис, Полтавская газонефтяная компания и Куб-газ.

По данным двух собеседников из нефтегазовой отрасли, в ходе переговоров правительство даже угрожало бизнесу увеличить ренту в несколько раз на добычу газа, если они не договорятся. "Эта угроза привела в замешательство всю отрасль. Она прозвучала как ультиматум", - добавляет один из них. По информации агентства РБК-Украина, увеличение ренты было "планом Б": дополнительные средства Кабмин обещал перенаправить производителям продуктов в качестве финансовой помощи.

Трейдер Фирташа, ОККО, Kernel и МХП. Кто претендует на дешевый газ?

Согласно решению Кабмина, претендовать на "льготный" газ частных производителей может только тот бизнес, который производит товары из социальной корзины правительства - молоко, хлеб, подсолнечное масло, яйца, курятину и муку. Также к торгам будут допущены газовые трейдеры, имеющие контракты с такими производителями на поставку газа.

Предварительный список предприятий-везунчиков состоит из 6803 юридических лиц - в основном малого и среднего бизнеса. Его автор - Министерство аграрной политики и продовольствия, сформировавшее этот список в рамках меморандума о взаимопонимании с продуктовым бизнесом.

Не обошлось без сюрпризов. Например, на социальный газ, согласно перечню министерства, могут претендовать предприятия холдинга МХП бизнесмена Юрия Косюка, маслозавод группы Kernel Андрея Веревского и компания Хлебпром, производитель кофе и хлебобулочных изделий сети АЗС ОККО Виталия Антонова.

"Это экспортно-ориентированный бизнес. Как они туда попали? Такое впечатление, что список писали на коленках", - возмущается Саква из Dragon Capital. Но самое интересное впереди. По подсчетам LIGA.net, в списке Минагрополитики есть по меньшей мере 585 юридических лиц, зарегистрированных на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей. Некоторые из них еще работают, например, Крыммолоко - в Симферополе, завод Луганск-Нива и Российский хлеб, расположенный возле Донецка.

Есть еще два интересных казуса. В частности, в реестре есть компания Ви-Ди-Газ, которая, с одной стороны, зарегистрирована как производитель продуктов из муки, а с другой - имеет лицензию на поставку газа. Кроме того, в перечне Минагрополитики также есть код ЕГРПОУ газовой компании Йе-Энергия Дмитрия Фирташа - 38863790. В своем реестре министерство приписало этот код другому предприятию Дельта-98 - производителю хлебобулочных изделий из Западной Украины.

Действительно ли они могут получить дешевый газ частных производителей? Собеседник LIGA.net в Минагрополитике это исключает. По его словам, список формировался "за один день в канун Нового года", поэтому там могут быть неточности.

"Список формировался на основе предложений ассоциаций производителей, в него попали предприятия, согласно их КВЭДам. Это предварительный список, кто будет получать газ, будет зависеть от решения специального комитета, он будет принимать решения по каждому предприятию", - уточняет собеседник.

По мнению министра экономики Юлии Свириденко, ограничение цен на частный газ сделает его доступным для производителей социальных продуктов, "и, как следствие, удержит от роста цены на продукцию для потребителей". "Решение было принято для защиты стратегически важных отраслей экономики и наиболее уязвимых категорий граждан", - ответили LIGA.net в пресс-службе Минэкономики.

Контекст. 12 января Кабмин постановил Министерству энергетики создать так называемый "комитет по надзору за биржевыми торгами по продаже природного газа собственной добычи". Этот комитет должен единолично решать, какие предприятия допускать к торгам на Украинской энергетической бирже; мониторить аукционы; согласовывать цены и объем проданного газа компаниям из финального списка. В его состав войдут по два представителя Минэнерго, Минэкономики и Минагро.

Наихудшие в плюсе. Что не так с решением Кабмина

Первые торги "льготным газом" для производителей продуктовых товаров прошли 17 января. К ним допустили 31 трейдера и 100 предприятий социальной сферы: Йе-Энергию Фирташа, концерн Хлебпром из группы ОККО, Киевхлеб и так далее.

Список возможных участников будет пересматриваться каждый день, обещают в министерстве. Для запуска аукционов Кабмин согласовал порядок его работы отдельным решением: в документе подробно расписаны где, кто, как и кому должен продавать газ по цене ниже рынка.

"Аукционы будут проходить по принципу честной конкуренции. Компании будут участвовать в торгах на условиях анонимности, а торговые сессии будут проводиться исключительно в рабочие дни во избежание манипуляций и злоупотреблений", - сообщила в Facebook Свириденко.

Но все может быть не столь оптимистично. Например, у Дениса Саквы из Dragon Capital есть сомнения, что созданный комитет при Минэнерго сможет контролировать торги и предотвращать злоупотребления.

"Как отследить, что пекарь использовал купленный газ именно на производство хлеба, а не для выпечки чего-нибудь другого?", - риторически спрашивает аналитик. Вторая претензия - не менее важна. По его словам, инициатива правительства будет "стимулировать неэффективность": от нее больше выиграют компании, имеющие самую высокую себестоимость добычи газа.

Прямой путь в суд

О том, что категорически против установления регулирования цен на добываемый газ, LIGA.net заявили все опрошенные частные добытчики газа - Smart Energy, Укрнефтебурение и Западнадрасервис. Также против этой инициативы выступила Полтавская газонефтяная компания и Ассоциация газодобывающих компаний Украины. Компании Geo Alliance и ДТЭК Нафтогаз вопросы LIGA.net оставили без ответа. Что производители думают об инициативе Кабмина?

По мнению гендиректора Smart Energy Сергея Глазунова, вмешательство в работу рынка ради краткосрочных целей будет иметь обратный эффект в перспективе. По его словам, газодобыча - инвестоемкая отрасль, требующая бесперебойных, значительных финансовых вложений, которые возможны только при понятных и стабильных правилах работы рынка. В противном случае компании заморозят инвестиции, упадет нефтегазовая добыча, прогнозирует Козицкий.

Как альтернатива, правительство должно было бы снизить цены на газ для украинского бизнеса рыночным методом: отменить НДС, снизить ренту, ввести налоговые льготы, как это сделали в странах Европы, считает Саква.

"Украина превращается в Венесуэлу. Ни одна цивилизованная страна не ограничила у себя цены на газ, не смотря на конъюнктуру рынка. Почему? Потому что это сильный удар по отрасли. Инвестиции идут только тогда, когда цены на газ высокие", - добавляет СЕО Западнадрасервиса.

Что из озвученного уже планируют компании? О подобных намерениях публично пока никто не говорит. Согласно решению Кабмина, регулирование маржи на частный газ должно действовать временно - до 30 апреля 2022 года. "Далее спрос на газ снизится и, соответственно, цены будут снижаться", - подчеркивают в Минэкономики.

Но у бизнеса есть определенные сомнения. По словам Козицкого, правительство им не давало "гарантии, что не продлит действие ограниченной цены на газ еще на полгода-год". "Мы не слышали от правительства, что регулирование будет отменено, когда цены на газ начнут падать", - добавляет другой собеседник из нефтегазового бизнеса.

Еще больше сомнений у них вызывают две другие законодательные инициативы от Слуги народа. В декабре два депутата от президентской партии зарегистрировали два законопроекта, которые должны внести изменения в работу рынка природного газа и закрепить работу "наблюдательного комитета" при Минэнерго. "Первый - слишком сложный, чтобы его приняли. Но второй фактически узаконивает прописанный правительством механизм", - считает один из представителей нефтегазового бизнеса.

А это в свою очередь еще больше нервирует бизнес. По словам двух собеседников из отрасли, некоторые компании уже даже готовят свои юридические претензии к правительству: одни планируют обжаловать решение Кабмина в суде, другие, как Западнадрасервис, - обратиться в АМКУ и Европейское энергетическое общество.

"Я слышал, что Укрнефтебурение и JKX Oil&Gas уже готовятся", - рассказывает не под запись собеседник одного из холдингов из топ-3 крупнейших частных газодобытчиков. Официально эти компании о таких планах пока не заявляют.