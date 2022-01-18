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Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину и в ФРГ состоится 18-20 января
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, сообщили во вторник в Госдепе.
"Блинкен начнет поездку в Киев, где он встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой 19 января, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепа Неда Прайса.
В документе отмечается, что затем, 20 января, Блинкен отправится в Берлин, где у него намечена встреча с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
В свою очередь пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что 19 января Блинкен совершит визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
"Визит станет продолжением тесной координации действий Украины и США в целях сдерживания России от дальнейшей агрессии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Кулеба и Блинкен проведут переговоры по "дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России, практической поддержке Украины со стороны США, активным дипломатическим усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта".
Также стороны обсудят вопросы стратегического партнерства Украины и США в сферах безопасности, торговой, инвестиционной и других.
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