Зеленский против Порошенко. Чего ждать 19 января

Юрий Вишневский / Деловая столица

Обе стороны постараются по максимуму использовать тайм-аут. Для Порошенко критически важно обеспечить к обеду 19 января еще большее число своих сторонников под Печерским судом.

Приходится констатировать, что сценаристы Петра Порошенко пока что оказались сильнее сценаристов Владимира Зеленского. Банковая не сумела навязать свой сценарий и была вынуждена многократно его переписывать.

Это проявилось даже в самом начале заседания в Печерском суде. ГБР еще 14 января обнародовало повестку о вызове Порошенко в суд на 11:00 17 января. Порошенко прилетел в аэропорт "Киев" им. Сикорского в 9:00, а в 10:50 уже прибыл к зданию суда и успел выступить перед участниками митинга, собравшимися под судом. Однако в 11:00 заседание не началось. Судья пришел только в 11:42. Наверное, на Банковой решили подождать, чтобы под судом собралось больше народа (шутка).

Дальше - еще интереснее. Как известно, 20 декабря 2021-го пятому президенту объявили о подозрении в государственной измене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг. Сторона обвинения попросила суд арестовать Порошенко на два месяца с альтернативой залога в 1 млрд грн. Судья дал стороне защиты два часа на ознакомление с материалами дела, затем выслушал обе стороны и в 17:39 ушел в совещательную комнату.

Он провел там пять часов. И так и не огласил решение. Вместо этого секретарь судьи объявил, что решение будет оглашено в среду, 19 января, в 14:00. И закрыл заседание.

Порошенко вышел к участникам митинга, излучая победное настроение. Он поблагодарил людей, которые собрались его поддержать, и подчеркнул, что именно благодаря им Банковая побоялась сегодня его арестовать. По его словам, в ОП ждали, что митинг под судом вечером исчезнет. Ждали-ждали, но не дождались - и были вынуждены сменить свои планы.

Пятый президент выразил надежду, что в среду под судом соберется еще больше людей. И действительно, если людей будет мало, это, вполне возможно, подтолкнет Банковую 19 января решиться на то, на что она не решилась 17 января.

Пока же мы можем оценить факторы, которые будут влиять на сценарий Банковой.

Без союзников

Первый момент, который стоит отметить, это то, что встречать Порошенко в аэропорт не приехал никто из лидеров оппозиционных партий, за исключением главы партии "Голос" нардепа Киры Рудык. Она выступила на митинге в аэропорту, а затем вместе с несколькими депутатами от "Голоса" прибыла под Печерский суд.

"В 2013-2014 годах нация вышла против диктатуры Януковича, а также лжи и ухода от прозападного курса. Сегодня Зеленский полностью повторяет ошибки беглеца. И делает те же шаги, но под другим соусом, - констатирует Рудык. - Я очень благодарна нашей власти, что она умеет объединять общество своей глупостью и примитивизмом. Вместе нам будет легче победить".

Но политики с заметными рейтингами, такие как Юлия Тимошенко и Владимир Гройсман, не приехали ни в аэропорт, ни под суд. Это означает прежде всего то, что они не собираются дарить пятому президенту статус лидера оппозиции. Объективно говоря, им выгодно, чтобы Зеленский устранил Порошенко с политической арены. Тогда для них и их партий будет больше места.

Социологи фиксируют, что общество начинает выходить из апатии. Растет запрос на третью силу, которая предложит реальное решение проблем, а не будет концентрироваться на внутриукраинских склоках. Тимошенко и Гройсман давно на это рассчитывают. И сейчас они намерены выжать из конфликта между Зеленским и Порошенко максимальный эффект для себя и своих партий.

Внешний фактор

Второй момент - международный. Можно услышать оценки, что европейский вояж Порошенко фактически провалился, поскольку за него не вступился никто из лидеров государств. Но есть и другой факт, который можно расценивать как международное предупреждение в адрес Банковой. 16 января, накануне заседания Печерского суда, с заявлением о ситуации в Украине выступил глобальный правоцентристский альянс IDU (Международный демократический союз), членом которого является "Европейская солидарность". В заявлении четко выражены поддержка Порошенко и осуждение действий нынешней украинской власти.

"Демократический статус Украины находится под угрозой внутри страны. Нынешние действия правительства Зеленского против парламентской оппозиции неприемлемы", - говорится в заявлении. IDU подчеркивает, что "необоснованные обвинения Офиса генерального прокурора в отношении бывшего президента Петра Порошенко, лидера партии "Европейская солидарность", выглядят как выборочное и политически мотивированное преследование ключевого политического оппонента".

Также IDU дал публичный совет Зеленскому: "В это опасное время президент должен обратиться к политической оппозиции, чтобы укрепить национальную решимость противостоять иностранной агрессии. Использование внешней угрозы для сведения внутриполитических счетов только на руку агрессорам. Поэтому IDU призывает украинское правительство объединить все украинские политические силы против агрессии путинского режима и снять безосновательные обвинения с г-на Порошенко".

IDU объединяет крупнейшие правоцентристские партии мира, в т.ч. республиканцев США, консерваторов Канады и Великобритании, немецкие ХДС и ХСС, австрийскую Новую народную партию, испанскую Народную партию и т.д.

Группа поддержки

Но, конечно, главным успехом Порошенко 17 января стали довольно массовые акции в его поддержку. Сколько народу приехало в аэропорт, можно оценить по видео с дрона. Под Печерским судом на ул. Владимирской тоже собралось внушительное число людей. Причем вечером оно заметно увеличилось благодаря киевлянам, которые приехали на митинг после работы.

Конечно, обе стороны постараются по максимуму использовать тайм-аут. Для "Европейской солидарности" критически важно обеспечить к обеду 19 января еще большее число сторонников Порошенко под Печерским судом. Вопрос в том, к какому сценарию готовится Банковая. Вполне возможно, что это будет сценарий силовой зачистки территории вокруг суда, чтобы затем телеканалы наконец порадовали Зеленского картинкой арестованного Порошенко.