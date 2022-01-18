Единая оппозиция: Почему украинские политсилы пока не могут объединиться против Зеленского

Юрий Васильченко / Depo.ua

Петр Порошенко рассказал о переговорах по объединению политсил в единую демократическую оппозицию. Удастся ли оппозиционерам пойти общей колонной на парламентские выборы 2023 года? Ответ на этот вопрос зависит от ряда факторов.

"Я считаю, что демократическая оппозиция, к которой я тоже отношу и Юлию Владимировну, должна в условиях высокого риска российской агрессии объединиться и скоординировать свои усилия. Я со своей стороны. И Александр Валентинович Турчинов, насколько мне известно, ведет очень активные переговоры об объединении всех политических сил в единую демократическую оппозицию", - заявил Порошенко. Для сторонников прозападного курса страны эти слова прозвучали обнадеживающе, однако давней традицией отечественной политики является недоверие всех ко всем. Сейчас этого недоверия даже с лихвой. И этим пользуется власть.

Случаи, когда украинская оппозиция объединилась: 2002-й, 2012 год. 2022-й?

В новейшей украинской истории было два больших единения оппозиции: под парламентские выборы 2002 года, когда появился Блок Виктора Ющенко "Наша Украина", и под выборы 2012 года, когда ряд политсил создал объединенную оппозицию под брендом "Батькивщина". Они также договорились со "Свободой" о разделе мажоритарных округов.

В 2002 году "Наша Украина" набрала 23,57% и вместе с мажоритарщиками получила 119 мандатов. Но прокучмовская "За единую Украину", набрав 11,77%, добавила в свою копилку мандаты мажоритарщиков и в общем имела 175 депутатов. Союзный с ющенковцами Блок Юлии Тимошенко привел тогда в парламент 23 штыка. Оппозиции не хватило мандатов, чтобы создать свое большинство, однако она стала мощной силой, организовавшей "оранжевый" Майдан 2004 года.

В 2011 году начались переговоры национал-демократических сил в рамках Комитета сопротивления диктатуре о совместном походе на парламентские выборы 2012 года. Переговоры закончились символическим подписанием соглашения о совместных действиях на Софиевской площади столицы в День соборности, 22 января. Эти выборы отметились масштабными нарушениями со стороны властей, особенно на мажоритарных округах. В итоге "Батькивщина" получила 25,54%, "регионалы" - 30%. Оппозиционеры вместе с победителями на мажоритарке создали фракцию из 105 депутатов, Партия регионов - из 186. Совместно с "Батькивщиной" в ВР действовали "свободовцы" и "кличковцы". Хотя "регионалы" и сформировали большинство с коммунистами и "тушками", но оппозиция в той Верховной Раде была очень мощной. А ее лидеры в 2013-14 годах стали ключевыми политическими фигурами Евромайдана.

Возможно ли третье крупное объединение национал-демократических или прозападных сил уже под парламентские выборы 2023 года? Теоретически возможно. Но есть несколько "но", благодаря которым нынешняя политическая ситуация в стране существенно отличается от ситуации в 2002-м и 2012 году.

Что отличает нынешнюю ситуацию от предыдущих

До появления Блока Ющенко по Украине прокатилось несколько масштабных протестов против политики Леонида Кучмы, и костяк оппозиционеров прошел закалку этими протестами. Впоследствии этот опыт пригодился во время Майдана 2004 года. Еще одним важным фактором объединения оппозиции и ее избирателей стала неприязнь к Виктору Януковичу. Масштабных протестов против политики Зеленского не было, и сомнительно, что скоро будут. Это первое отличие. Второе - главными деятелями оппозиционных сил являются политики, хорошо известные избирателям, ведь на виду они довольно продолжительное время и избиратели успели составить о них собственное мнение. Часто - не в пользу "старых лиц".

Следующее важное отличие: в 2002 году довольно причудливая по идеологии конструкция, которую создали националисты, нацдемы-руховцы, младоолигархи, среди которых отличался Петр Порошенко, объединилась вокруг фигуры Виктора Ющенко. К нему с благосклонностью относилось много украинцев. Вокруг какого лидера сейчас может сплотиться оппозиция? Порошенко говорит: "Лидером оппозиции не я себя назвал. Есть заявление Международного демократического союза, где написано о преследовании "лидера оппозиции". Еще было заявление Европейской народной партии. Я только их дословно цитирую". Предположим, что Петр Алексеевич считает свою персону сейчас самой рейтинговой из всех оппозиционеров, центром единения. Но вряд ли такого же мнения придерживаются другие потенциальные участники переговорного процесса.

Кто может возглавить объединенных оппозиционеров

Порошенко, говоря о переговорах, упомянул Юлию Тимошенко. У Петра Алексеевича и Юлии Владимировны - длительная история политических взаимоотношений, где было много общих обид. Не будем их перечислять, заметим только, что между этими политиками вряд ли когда-нибудь восстановится взаимное доверие. И не только между Порошенко и Тимошенко, но и между их соратниками. Теоретически можно предположить, что в случае заключения Петра Алексеевича (напомним, Печерский суд, определяющий меру пресечения пятому президенту, взял перерыв до 19 января) именно Юлия Владимировна возглавит объединенную оппозицию. Однако мы бы на такой вариант не поставили. Тимошенко обычно не объединяется с другими партиями, разве что "Батькивщина" их поглощает. А Порошенко не отдаст "Европейскую солидарность" на "съедение".

Могут ли возникнуть какие-нибудь третьи фигуры, которые станут центрами единения? Как, например, Арсений Яценюк в 2012-м, когда он возглавил ОО "Батькивщина". Александр Турчинов, несмотря на огромный опыт и хорошую репутацию среди национал-патриотов, также из "старых лиц". Виталий Кличко? Здесь многое будет зависеть как от него, так и от внешних факторов. Общеизвестно, что столичный мэр конфликтует с Банковой, которая хочет отобрать у него кресло председателя КГГА. Так что ему вроде и выгодно быть вместе с оппозиционерами. Но также известно, что Кличко предпочитает самостоятельный поход УДАРа на парламентские выборы. У него уже был опыт союзничества в рамках БПП, и, как говорят, пока Кличко колеблется, стоит ли этот опыт повторять.

Просматривается вариант кого-то молодого и амбициозного. Фигуры типа Алексея Гончаренко. Однако здесь главный вопрос, воспримут ли подобную фигуру в качестве лидера как близкие соратники Порошенко, так и потенциальные участники оппозиционной коалиции.

Что может стать толчком к единению оппозиции

Ее могут сплотить власти, если совершат три больших ошибки. Первая ошибка: будут внедрять диктатуру, душить свободу слова, преследовать неугодных политиков и общественных деятелей. Тогда журналисты и активисты станут союзниками оппозиционеров, а это большая сила. Вторая ошибка: начнется передел собственности в пользу близких к власти олигархов или они займутся отжимом бизнеса у нелояльных к Зе-команде миллиардеров. При таком сценарии возникнет антивластный консенсус олигархов, согласившихся финансировать оппозиционный проект, способный снести действующую власть. Третья ошибка: Зеленский свернет с прозападного курса или пойдет на капитуляцию перед Путиным. Пока он этого не делает, национал-демократическая оппозиция не может воспользоваться своим "ядерным" идеологическим оружием - мобилизацией активной части общества против геополитического разворота Украины от Запада к России.