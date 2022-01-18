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Печерский районный суд Киева огласит решение по избранию меры пресечения 19 января - Порошенко
07:15 18.01.2022 |
Печерский районный суд Киева не вынес в понедельник решение по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко по "угольному делу", заседание перенесено на 19 января.
"Суд по делу Порошенко состоится в среду. Заседание перенесено на 19 января в 14:00!", - написал в своем Телеграмм-канале народный депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Они приняли решение оглашать решение на Крещение... Я вас благодарю и жду вас 19 числа", - сказал Порошенко у здания суда в понедельник вечером.
"Что-то у них пошло не так... пока что у них сценарий сорвался... Сегодня мы не выиграли войны, мы даже не выиграли бой, но мы не дали им продвинуться ", - добавил он.
Как сообщалось, ГБР 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.
Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчук и бывший министр энергетики Демчишин.
Порошенко с 17 декабря 2021 года находился в дипломатическом турне. Он заявил, что вернется в Украину 17 января.
Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и пр.
Утром 17 января Порошенко вернулся в Украину и прибыл в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения. Под зданием суда собрались сторонники Порошенко.
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