Печерский районный суд Киева огласит решение по избранию меры пресечения 19 января - Порошенко

Печерский районный суд Киева не вынес в понедельник решение по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко по "угольному делу", заседание перенесено на 19 января.

"Суд по делу Порошенко состоится в среду. Заседание перенесено на 19 января в 14:00!", - написал в своем Телеграмм-канале народный депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Они приняли решение оглашать решение на Крещение... Я вас благодарю и жду вас 19 числа", - сказал Порошенко у здания суда в понедельник вечером.

"Что-то у них пошло не так... пока что у них сценарий сорвался... Сегодня мы не выиграли войны, мы даже не выиграли бой, но мы не дали им продвинуться ", - добавил он.

Как сообщалось, ГБР 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчук и бывший министр энергетики Демчишин.

Порошенко с 17 декабря 2021 года находился в дипломатическом турне. Он заявил, что вернется в Украину 17 января.

Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и пр.

Утром 17 января Порошенко вернулся в Украину и прибыл в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения. Под зданием суда собрались сторонники Порошенко.

