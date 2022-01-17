Порошенко прошел паспортный контроль

На видеостриме из аэропорта видно, как сотрудница Государственной пограничной службы вернула Порошенко его паспорт после соответствующего требования политика.
Перед этим во время прохождения Порошенко погранконтроля по прилете из Варшавы сотрудники Госпогранслужбы длительное время не отдавали ему его паспорт. "Сейчас происходит недопуск меня как гражданина Украины на территорию государства… уже больше 10 минут пограничники не пускают на территорию Украины без пояснения каких-либо причин под предлогом какой-то проверки", - сказал Порошенко.
Он добавил: "Я думаю, что это является провокацией, которая подталкивает к массовым акциям". "Мы призываем пограничников не выполнять преступных приказов Офиса президент и обеспечить мое конституционное право… доступ на территорию Украины", - сказал Порошенко.