Позитив недели. КБ «Южное» разработало новое оружие против БПЛА

Кроме того: запущен украинский спутник «Січ-2-30», ВСУ получат отремонтированные «Шилки», а «Артем» изготовит крупную партию авиационных ракет для нашей армии.

Как сообщает "Милитарный", в рамках создания средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами Конструкторское бюро "Южное" разработало генератор импульсного электромагнитного излучения. Во время полевых испытаний электромагнитная система противодействия БПЛА подтвердила свою работоспособность.

Комплекс находится в транспортном контейнере, его можно перемещать на грузовике или разворачивать на стационарной позиции для обеспечения охраны нужного объекта от небольших дронов. Система использует всплески направленных интенсивных электромагнитных волн, чтобы мгновенно вывести из строя электронику небольших беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время на ГП "КБ "Южное" им. М. Янгеля" продолжается доработка конструкции генератора для его усовершенствования.

Украинская армия получит отремонтированные ЗСУ "Шилка"

Государственное предприятие "Балаклейский ремонтный завод" после полигонных испытаний передало Вооруженным силам Украины отремонтированные зенитные самоходные установки (ЗСУ) "Шилка". Об этом сообщают в "Укроборонпроме".

ЗСУ-23-4 "Шилка" - зенитная самоходная установка, предназначенная для непосредственной противовоздушной защиты наземных войск, уничтожение воздушных целей, летящих со скоростью до 450 м/с, на расстоянии до 2500 метров и высоте до 1500 метров, а также наземных (надводных) целей на расстоянии до 2000 метров с места, с короткой остановки и в движении.

Также в ВСУ доставили партию отремонтированных путепрокладчиков БАТ-2. Специалисты Харьковского автомобильного завода провели ремонт агрегатов, гидравлических систем, инженерного оборудования и ходовой части машин.

Спутник "Січ-2-30" вышел на связь

13 января ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX в рамках миссии Transporter 3 вывела на орбиту украинский спутник "Січ-2-30". Запуск прошел удачно, после него состоялся первый сеанс связи со спутником. Запустили его из стартового комплекса SLC-40 на базе ВВС США на мысе Канаверал.

Спутник "Січ-2-30" изготовлен КБ "Южный" (город Днепр) для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидации последствий стихийных бедствий. В марте 2021 г. Украина договорилась с компанией SpaceX о запуске на орбиту украинского спутника. 30 ноября в Государственном космическом агентстве сообщили, что "Січ-2-30" успешно прошел все запланированные испытания, а уже 6 декабря украинский аппарат отправили в США.

Также отметим, что КБ "Южное" впервые представило собственный проект по созданию космического аппарата (оптического) дистанционного зондирования Земли высокого разрешения (1 метр на пиксель).

Согласно проекту космической программы Украины на 2021-2025 годы, планируется создать космическую группировку спутников, в которую должно входить шесть космических аппаратов.

"Артем" изготовит крупную партию авиационных ракет для ВСУ

В рамках выполнения государственного оборонного заказа между ГАХК "Артем" и Министерством обороны Украины заключен новый контракт на производство партии неуправляемых авиационных ракет типа РС-80. Количество ракет в пять раз превышает заказ, который "Артем" выполнил в прошлом году. Этот объем позволит загрузить свои мощности предприятия и его соисполнителей, сообщают в "Укроборонпроме".

РС-80 с кумулятивно-осколочной боевой частью является разработкой конструкторского бюро ГАХК "Артем". Изделие предназначено для поражения бронированной, легкобронированной и небронированной боевой техники, а также живой силы противника.

В Турции активно строят корвет для Украины - он готов уже на 30%

Первый корвет типа "Ада" для ВМС Украины готов на 30%. Турецкая сторона в ближайшие месяцы обещает довести его до 70%, после чего он будет отправлен в Украину для достройки. Таких корветов будет четыре. Первый частично построят в Турции, следующие три планировалось закладывать и на 100% строить в Украине.

Об этом "Укринформ" сообщает со ссылкой на председателя подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке Игоря Копытина.

Как известно, первый корвет для ВМС Украины был заложен в Турции в сентябре 2021 года. Планируется, что до конца 2022 г. корабль с частичным оснащением отбуксируют в Украину на достройку. Второй корабль этого класса будет заложен в 2023 г. Как ранее сообщал командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, готовность корпуса первого корвета типа "Ада" для ВМС Украины составляет 75-80%.